Η Μίλαν επέλεξε να ανατρέξει σε ένα σημαντικό στιγμιότυπο από το πρόσφατο παρελθόν της, μέσω της στήλης της «Time Machine». Οι «ροσονέρι» θυμήθηκαν το βράδυ της 2ας Δεκεμβρίου 2023, όταν ο Λούκα Γιόβιτς σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του συλλόγου. Σε εκείνη την αναμέτρηση της Serie A, η Μίλαν επικράτησε της Φροζινόνε με σκορ 3-1, με τον Σέρβο επιθετικό να έχει καθοριστική συμβολή στο αποτέλεσμα.

Ο Λούκα Γιόβιτς στο «Time Machine» της Μίλαν

Η ιταλική ομάδα, γνωστή ως οι «ροσονέρι», αποφάσισε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, εστιάζοντας στην πρώτη εμφάνιση του Λούκα Γιόβιτς ως σκόρερ. Η επιλογή αυτή έγινε στο πλαίσιο της ειδικής στήλης «Time Machine», η οποία αναδεικνύει αξιομνημόνευτες στιγμές από την ιστορία του συλλόγου. Το εν λόγω βράδυ, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής κατάφερε να ανοίξει τον δρόμο προς τη νίκη για την ομάδα του.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, που διεξήχθη στις 2 Δεκεμβρίου του 2023, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον Γιόβιτς, καθώς σηματοδότησε την πρώτη φορά που πανηγύρισε ως σκόρερ φορώντας τα χρώματα της Μίλαν. Η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στο γκολ, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες φάσεις του αγώνα, δείχνοντας την αξία του για την ομάδα σε εκείνη τη χρονική στιγμή.

Η αναμέτρηση με τη Φροζινόνε και η συμβολή του Σέρβου επιθετικού

Στο παιχνίδι εναντίον της Φροζινόνε, το οποίο διεξήχθη για το πρωτάθλημα της Serie A, ο Λούκα Γιόβιτς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο επιθετικός της Μίλαν κατάφερε να σπάσει το «ρόδι» των γκολ του με την ιταλική ομάδα, σημειώνοντας το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης. Αυτό συνέβη λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, συγκεκριμένα στο 43ο λεπτό του αγώνα.

Το γκολ αυτό ήταν καθοριστικό για την ψυχολογία της ομάδας, καθώς έδωσε το προβάδισμα στους «ροσονέρι» σε ένα σημείο που το χρειάζονταν. Ο Γιόβιτς, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται ως επιθετικός στην ΑΕΚ, τότε πανηγύρισε για πρώτη φορά ως σκόρερ με τη φανέλα της Μίλαν, μια στιγμή που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του συλλόγου και αναβίωσε μέσω της «Time Machine».

Ο ρόλος του Γιόβιτς στα τρία γκολ των «ροσονέρι»

Η συμβολή του Λούκα Γιόβιτς στην επικράτηση της Μίλαν επί της Φροζινόνε δεν περιορίστηκε μόνο στο δικό του τέρμα. Ο Σέρβος επιθετικός είχε ενεργό συμμετοχή σε δύο από τα τρία γκολ που πέτυχαν οι «ροσονέρι» σε εκείνο το παιχνίδι. Αφού άνοιξε το σκορ με το δικό του γκολ, στη συνέχεια ανέλαβε και ρόλο δημιουργού, δείχνοντας τις ικανότητές του στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Γιόβιτς ήταν αυτός που έδωσε την τελική πάσα στον συμπαίκτη του, Φικάγιο Τομόρι, ο οποίος με τη σειρά του διαμόρφωσε το 3-0 για τη Μίλαν. Η ασίστ αυτή υπογράμμισε την πολυδιάστατη παρουσία του στο γήπεδο, καθώς συνδύασε την εκτελεστική του δεινότητα με την ικανότητα να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.

Η εικόνα της Μίλαν εκείνη την περίοδο

Η νίκη της Μίλαν επί της Φροζινόνε απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίστηκαν οι «ροσονέρι». Η ομάδα αντιμετώπιζε αρκετές και σημαντικές απουσίες σε εκείνο το παιχνίδι, γεγονός που καθιστούσε την αναμέτρηση πιο δύσκολη και απαιτητική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση του Λούκα Γιόβιτς αποδείχθηκε σωτήρια.

Ο Σέρβος επιθετικός, με το γκολ και την ασίστ του, προσέφερε τις λύσεις που χρειαζόταν η ομάδα του προκειμένου να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί λόγω των απουσιών. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για να διασφαλιστεί η νίκη και να διατηρηθεί η πορεία της Μίλαν στο πρωτάθλημα της Serie A, επιβεβαιώνοντας την αξία του ως παίκτη σε κρίσιμες στιγμές.

Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό σκορ

Μετά το γκολ του Λούκα Γιόβιτς που άνοιξε το σκορ στο 43ο λεπτό, η Μίλαν συνέχισε να πιέζει για περισσότερα τέρματα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κρίστιαν Πούλισικ κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας, ανεβάζοντας το σκορ στο 2-0. Λίγο αργότερα, όπως αναφέρθηκε, ο Φικάγιο Τομόρι, μετά από πάσα του Γιόβιτς, σημείωσε το τρίτο γκολ για τους «ροσονέρι», διαμορφώνοντας το 3-0.

Η Φροζινόνε, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με τρία τέρματα, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Η ομάδα των φιλοξενούμενων πέτυχε ένα γκολ, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης σε 3-1 υπέρ της Μίλαν. Η νίκη αυτή ήταν σημαντική για την πορεία των «ροσονέρι» στο πρωτάθλημα, με τον Λούκα Γιόβιτς να αποτελεί έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Με πληροφορίες από: Athletiko