Ο Τζενάρο Γκατούζο, προπονητής της Λάτσιο, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης με αφορμή τις δηλώσεις του σχετικά με το νέο βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto (GTA). Ενώ η ομάδα του βρίσκεται στην κορυφή της Serie A, ο Ιταλός τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει τον πιθανό αντίκτυπο του παιχνιδιού στους ποδοσφαιριστές του. Ο Γκατούζο απάντησε με χιούμορ, δηλώνοντας ότι δεν θα επιβάλει απαγορεύσεις, αλλά θα καταλάβει ποιοι παίκτες ξενύχτησαν παίζοντας, κατά τη διάρκεια του πρωινού της επόμενης ημένας, πριν από τον κρίσιμο αγώνα.

Η Λάτσιο στην κορυφή και ο σάλος του GTA

Η Λάτσιο έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία στην τρέχουσα σεζόν της Serie A, καταλαμβάνοντας την κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα βρίσκεται στο +1 από την Ίντερ, μια επίδοση που αποδίδεται στην «τρομερή δουλειά» που έχει κάνει ο Τζενάρο Γκατούζο στους Ρωμαίους. Η επιτυχημένη πορεία της ομάδας έχει φέρει τον Ιταλό προπονητή στο προσκήνιο, όχι μόνο για τις αγωνιστικές επιδόσεις, αλλά και για τις δηλώσεις του σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των παικτών του.

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, η κυκλοφορία του νέου GTA, του Grand Theft Auto 6, έχει δημιουργήσει παγκόσμιο σάλο και αποτελεί το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο. Αυτό το γεγονός έχει εισέλθει αναπόφευκτα και στη ζωή των ποδοσφαιριστών, καθιστώντας το ένα ζήτημα που απασχολεί και τους προπονητές. Ο Γκατούζο ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το παιχνίδι και τον πιθανό αντίκτυπό του στους παίκτες του, λίγο πριν από τον αγώνα της Λάτσιο με τη Λέτσε, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 21 Νοεμβρίου του 2026, στις 16:00.

Η άγνοια και η στάση του Ιταλού τεχνικού

Ο Τζενάρο Γκατούζο, απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το νέο GTA, δήλωσε αρχικά ότι δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη του παιχνιδιού. «Δεν έχω ιδέα τι συζητούν οι παίκτες μεταξύ τους ούτε γνωρίζω τι παιχνίδι είναι αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά. Αυτή η δήλωση έδειξε ότι ο Ιταλός τεχνικός δεν είναι εξοικειωμένος με τις τελευταίες τάσεις στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, αλλά η απάντησή του δεν σταμάτησε εκεί.

Στη συνέχεια, ο προπονητής της Λάτσιο ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με την ελευθερία των παικτών του να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους όπως επιθυμούν. «Αν θέλουν να περάσουν τον χρόνο τους παίζοντας PlayStation, είναι δικό τους θέμα. Δεν με απασχολούν τέτοιου είδους ζητήματα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιβάλει απαγορεύσεις ή να ελέγχει τις προσωπικές επιλογές των ποδοσφαιριστών του όσον αφορά την ψυχαγωγία τους.

Η σημασία του επαγγελματισμού και ο «έλεγχος» του πρωινού

Ο Γκατούζο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια του επαγγελματισμού και του σεβασμού που οφείλει να δείχνει ο κάθε ποδοσφαιριστής προς τη δουλειά του. Εξήγησε ότι η προσέγγισή του δεν περιλαμβάνει άμεσες ερωτήσεις προς τους παίκτες σχετικά με τις προσωπικές τους συνήθειες ή το πρόγραμμα ύπνου τους. «Όλα έχουν να κάνουν με τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό που δείχνει ο καθένας στη δουλειά του. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα πήγαινα ποτέ σε έναν ποδοσφαιριστή για να τον ρωτήσω αν έπαιξε GTA ή τι ώρα πήγε για ύπνο», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός, περιγράφοντας τη φιλοσοφία του.

Ωστόσο, ο προπονητής της Λάτσιο πρόσθεσε με μια δόση χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο θα διαπιστώσει αν κάποιος από τους παίκτες του έχει ξενυχτήσει παίζοντας βιντεοπαιχνίδια ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. «Το πρωί του Σαββάτου, στις 9:00, όταν θα καθίσουμε όλοι μαζί για πρωινό, θα κοιτάξω να διαπιστώσω αν κάποιος ξενύχτησε ή όχι», δήλωσε. Αυτή η παρατήρηση, που θα γίνει κατά τη διάρκεια της συνάντησης πριν από τον αγώνα της Serie A στις 21 Νοεμβρίου του 2026, θα αποτελέσει το «τεστ» για την ξεκούραση και την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του.

Με πληροφορίες από: Newsit