Η νέα συμφωνία με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται ως πολύ σπουδαία για τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς διασφαλίζει την παραμονή ενός εκ των βασικών του στελεχών για πολλά ακόμα χρόνια. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας για πέντε ακόμα χρόνια, πέραν της τρέχουσας συμφωνίας.

Από το καλοκαίρι του 2020, οπότε και αποκτήθηκε από τους «ασπρόμαυρους», ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου. Η παρουσία του στο γήπεδο τον έχει αναδείξει σε απόλυτο ηγέτη της ομάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της. Ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Η ανανέωση του συμβολαίου του δίνει μια μοναδική ευκαιρία. Με τη νέα του συμφωνία, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει τον Αντρέ Βιεϊρίνια, ο οποίος κατέχει τον τίτλο του μακροβιότερου ξένου στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτή η προοπτική αναδεικνύει το μέγεθος της εμπιστοσύνης που δείχνει ο σύλλογος στον Σέρβο άσο.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια, η «σημαία» του ΠΑΟΚ

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια παραμένει, μακράν του δεύτερου, ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του «Δικεφάλου του Βορρά». Η παρουσία του στην ομάδα εκτείνεται σε 11,5 έτη συνολικά, μέσα από δύο διαφορετικές θητείες. Ο Πορτογάλος αποτελεί μια «σημαία» για τον σύλλογο, έχοντας συνδεθεί όσο λίγοι παίκτες με την ιστορία του ΠΑΟΚ.

Η πρώτη του θητεία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2008, όταν έγινε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Παρέμεινε στην ομάδα μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, οπότε και μετακόμισε στη Βόλφσμπουργκ για να συνεχίσει την καριέρα του. Η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το 2017, για λογαριασμό των «ασπρόμαυρων», σηματοδοτώντας την έναρξη της δεύτερης περιόδου του στον σύλλογο.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια «κρέμασε» τα παπούτσια του ως ενεργός ποδοσφαιριστής το καλοκαίρι του 2025, ολοκληρώνοντας μια λαμπρή καριέρα στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η σύνδεσή του με τον σύλλογο δεν τελείωσε εκεί. Παραμένει μέλος του ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του από άλλο πόστο.

Η κληρονομιά του Νέτο Γκουερίνο

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας των μακροβιότερων ξένων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Νέτο Γκουερίνο. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αγωνίστηκε με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά» για εννέα ολόκληρα χρόνια, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του συλλόγου. Η παρουσία του στην ομάδα διήρκεσε από το 1974 έως το 1983.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Νέτο Γκουερίνο συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 1976 από τους «ασπρόμαυρους». Αυτή η επιτυχία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με τον Γκουερίνο να είναι αναπόσπαστο κομμάτι εκείνης της θρυλικής ομάδας.

Εκτός από την κατάκτηση του τίτλου, ο Νέτο Γκουερίνο κατέχει και ένα ακόμα σημαντικό ρεκόρ. Είναι μέχρι και σήμερα ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, έχοντας σημειώσει συνολικά 80 γκολ. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την επιθετική του δεινότητα και την αξία του για τον ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή.

Μια ιστορική συνέχεια για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

Η απόφαση του ΠΑΟΚ να «δέσει» τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς μέχρι το 2031, αναδεικνύει τη στρατηγική του συλλόγου να διατηρεί τους σημαντικούς του παίκτες για μακροχρόνια περίοδο. Αυτή η κίνηση εξασφαλίζει τη σταθερότητα και τη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο, με έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας να παραμένει στην Τούμπας.

Η παρουσία παικτών όπως ο Βιεϊρίνια, ο Γκουερίνο και τώρα ο Ζίβκοβιτς, οι οποίοι συνδέονται για πολλά χρόνια με τον ΠΑΟΚ, ενισχύει την ταυτότητα του συλλόγου και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με τους φιλάθλους. Οι μακροβιότεροι ξένοι ποδοσφαιριστές γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της κουλτούρας του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με την ανανέωση του συμβολαίου του, βρίσκεται πλέον στην τροχιά να κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ΠΑΟΚ, δίπλα σε θρύλους όπως ο Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Νέτο Γκουερίνο. Η πορεία του Σέρβου μεσοεπιθετικού αναμένεται να γραφτεί με χρυσά γράμματα στις σελίδες του συλλόγου, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων ξένων παικτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko