Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, βρέθηκε στο επίκεντρο των αθλητικών εξελίξεων, καθώς τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Η ποινή αυτή επιβλήθηκε κατόπιν καταγγελίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, η οποία αφορούσε υβριστική συμπεριφορά του προπονητή κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου αγώνα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος προχώρησε σε δημόσιο σχόλιο.

Η απόφαση του αθλητικού δικαστή

Η τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος είναι ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Το επιβληθέν πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και αφορά την υβριστική συμπεριφορά που επέδειξε ο Έλληνας προπονητής. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «ερυθρολεύκων» με τον Άρη.

Ο Αθλητικός Δικαστής, αφού εξέτασε τα δεδομένα της υπόθεσης, έκρινε ότι ο κ. Μπαρτζώκας έπραξε εκτός των ορίων που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει την σοβαρότητα του παραπτώματος και την ανάγκη τήρησης των αθλητικών προτύπων συμπεριφοράς εντός των αγωνιστικών χώρων.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Η διαδικασία που οδήγησε στην τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε με την υποβολή καταγγελίας από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Η καταγγελία αυτή εστίαζε στην υβριστική συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού, η οποία καταγράφηκε στον αγώνα που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε στην ενέργεια αυτή, ζητώντας την εξέταση του περιστατικού από τα αρμόδια όργανα. Η δικαίωση της καταγγελίας από τον Αθλητικό Δικαστή υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης των κανόνων και της αθλητικής δεοντολογίας, ανεξαρτήτως της ομάδας ή του προσώπου που εμπλέκεται.

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Άρη

Το περιστατικό για το οποίο τιμωρήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στις 15 Νοεμβρίου και φιλοξενήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 100-78.

Σε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα των «ερυθρολεύκων» γνώρισε την ήτα από τον Άρη. Εκτός από την προσωπική τιμωρία του προπονητή τους, Γιώργου Μπαρτζώκα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τιμωρήθηκε και η ίδια με χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, συμπληρώνοντας το πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν για τα γεγονότα του αγώνα.

Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, δεν άφησε ασχολίαστη την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή. Λίγο μετά την ανακοίνωση της τιμωρίας του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο κ. Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την άποψή του για τις εξελίξεις.

Στο σχόλιό του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την έκπληξή του για την τροπή των γεγονότων, τονίζοντας την απρόβλεπτη φύση τους. Συγκεκριμένα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ποιος θα το πίστευε πριν από δύο μήνες ότι θα ερχόταν η στιγμή που ο Ολυμπιακός θα έχανε από άλλη ελληνική ομάδα εκτός Παναθηναϊκού, και ότι θα τιμωρούσαν τον Μπαρτζώκα με πρόστιμο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko