Ο Άλεξ Μάρκεθ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη ημέρα του Grand Prix Πορτογαλίας, καθώς αναδείχθηκε ο ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές του Πορτιμάο. Ο αναβάτης της Gresini Ducati επέστρεψε στη δράση μετά από επέμβαση στον ώμο, σημειώνοντας τον κορυφαίο χρόνο και οδηγώντας το «1-2» για την Ducati.

Η επίδοσή του τον έφερε μπροστά από τους Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και Μάρκο Μπετζέκι, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που έλαβε χώρα την Παρασκευή.

Η θριαμβευτική επιστροφή του Άλεξ Μάρκεθ

Ο Άλεξ Μάρκεθ σηματοδότησε την επιστροφή του στους αγώνες με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, κατακτώντας την κορυφή στην πρώτη ημέρα του Grand Prix Πορτογαλίας. Ο Ισπανός αναβάτης είχε απουσιάσει από το προηγούμενο Grand Prix, το οποίο διεξήχθη στο Κατάρ, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για έναν χρόνιο τραυματισμό στον ώμο.

Στο Πορτιμάο, ο Μάρκεθ έλαβε το ιατρικό «πράσινο φως» για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Αφού κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρωινό FP1, έκλεισε την Παρασκευή στην κορυφή των χρονομετρημένων δοκιμών, σημειώνοντας έναν εντυπωσιακό χρόνο 1:37.350.

Η κυριαρχία της Ducati και οι επιδόσεις στην κορυφή

Η Ducati επέδειξε την κυριαρχία της στις χρονομετρημένες δοκιμές, με τον Άλεξ Μάρκεθ να οδηγεί το «1-2» της εταιρείας. Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, οδηγώντας την Ducati της VR46, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ακολουθώντας τον Μάρκεθ με μια ελάχιστη διαφορά μόλις 82 χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Μάρκο Μπετζέκι με την εργοστασιακή Aprilia, ο οποίος βρέθηκε σε απόσταση 0,172 δευτερολέπτων από τον ταχύτερο χρόνο. Ο Μπετζέκι ήταν αρχικά εκείνος που έθεσε το σημείο αναφοράς στο πρώτο μέρος της ωριαίας διαδικασίας, ξεκινώντας με 1:38.564 και βελτιώνοντας αργότερα την επίδοσή του σε 1:38.316.

Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο, ο Ιταλός αναβάτης βελτίωσε εκ νέου τον χρόνο του στο 1:37.752, χρησιμοποιώντας καινούργιο μαλακό ελαστικό. Παρέμεινε ενεργά στη μάχη της κορυφής μέχρι το τέλος, ολοκληρώνοντας τελικά τη διαδικασία με καλύτερο χρόνο 1:37.522. Ωστόσο, η απάντηση ήρθε από τον Άλεξ Μάρκεθ στα τελευταία λεπτά, ο οποίος πέρασε μπροστά, ενώ ο Ντι Τζιαναντόνιο κατάφερε επίσης να κινηθεί ταχύτερα από τον Μπετζέκι και να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση.

Οι υπόλοιποι αναβάτες στην πρώτη δεκάδα

Πίσω από την τριάδα των κορυφαίων, ο Πέδρο Ακόστα κατέλαβε την τέταρτη θέση, οδηγώντας την ταχύτερη KTM της διαδικασίας. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Ζοάν Ζαρκό με τη Honda της LCR, με τους δύο αναβάτες να τους χωρίζουν μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ο Μαρκ Μάρκεθ, αδελφός του Άλεξ, ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην έκτη θέση με την εργοστασιακή Ducati. Η διαφορά του από τον ταχύτερο χρόνο του αδελφού του ήταν 0,278 δευτερόλεπτα.

Η σημασία της έκτης θέσης για τον Μαρκ Μάρκεθ

Η έκτη θέση του Μαρκ Μάρκεθ ήταν καθοριστικής σημασίας, καθώς του εξασφάλισε την απευθείας παρουσία στην Q2. Αυτό του δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας του Grand Prix.

Ως επικεφαλής της βαθμολογίας, ο Μαρκ Μάρκεθ στρέφει πλέον την προσοχή του στο Σάββατο, όπου θα έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στην πλούσια καριέρα του.

Η ανταγωνιστικότητα της διαδικασίας

Η πρώτη ημέρα των δοκιμών στο Πορτιμάο χαρακτηρίστηκε από την υψηλή ανταγωνιστικότητα μεταξύ των αναβατών. Ο Μπραντ Μπίντερ κατέλαβε την έβδομη θέση, ακολουθούμενος από τον Φερμίν Αλντεγκέρ στην όγδοη και τον Ραούλ Φερνάντεθ στην ένατη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εννέα πρώτοι αναβάτες βρέθηκαν μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μόλις 0,351 δευτερολέπτων, γεγονός που υπογραμμίζει το επίπεδο του ανταγωνισμού και προμηνύει ένα συναρπαστικό αγωνιστικό τριήμερο στην Πορτογαλία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta