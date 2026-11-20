Η Κόμο, η ιταλική ομάδα που καθοδηγείται από τον Σεσκ Φάμπρεγκας, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό πρόβλημα εν όψει της επικείμενης αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Ο Ιταλός επιθετικός Μόιζε Κεν δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του, καθώς υπέστη νέο τραυματισμό στην κνήμη του. Η υποτροπή αυτή, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης, θέτει τον Κεν εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, επηρεάζοντας τα πλάνα της Κόμο για τους επόμενους αγώνες.

Ο νέος τραυματισμός του Μόιζε Κεν

Ο Μόιζε Κεν αντιμετωπίζει ξανά πρόβλημα τραυματισμού στην κνήμη, καθώς υπέστη υποτροπή μόλις τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας που είχε ακολουθήσει για να ξεπεράσει το αρχικό ζήτημα. Η νέα αυτή εξέλιξη απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, και ο Ιταλός φορ αναμένεται να υποβληθεί σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις. Σκοπός των εξετάσεων είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια η έκταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Οι πρώτες πληροφορίες, που προέρχονται από το «Sky Sport Italia», κάνουν λόγο για απουσία περίπου δύο μηνών από τους αγωνιστικούς χώρους.

Αυτή η εκτιμώμενη περίοδος αποκατάστασης σημαίνει ότι ο πρώην επιθετικός της Γιουβέντους δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Κόμο σε καμία από τις αναμετρήσεις της μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase του Champions League. Ο Κεν είχε ενταχθεί στην Κόμο προερχόμενος από τη Φιορεντίνα, με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτική οψιόν αγοράς, και η απουσία του δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ και οι προκλήσεις για την Κόμο

Η Κόμο θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στην έδρα της, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του Champions League. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 24 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας, ο Ισπανός τεχνικός της Κόμο και άλλοτε ποδοσφαιριστής των Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του εν όψει του κρίσιμου αγώνα με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, χωρίς τον Μόιζε Κεν.

Η απουσία του Ιταλού επιθετικού αναγκάζει την Κόμο να στραφεί σε άλλες λύσεις για την επίθεση. Η ομάδα θα βασιστεί πλέον περισσότερο στον Τάσο Δουβίκα για την κάλυψη των επιθετικών αναγκών. Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο η διοίκηση της Κόμο να αναζητήσει την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ και να καλύψει το κενό που προκύπτει.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στη Λανς

Πριν από την πρόσφατη εξέλιξη με τον τραυματισμό του Κεν, η Κόμο είχε πραγματοποιήσει μία από τις πιο αξιοσημείωτες εμφανίσεις της φετινής σεζόν. Η ιταλική ομάδα είχε συντρίψει με το εντυπωσιακό σκορ 9-1 τη Λανς, σε αγώνα που διεξήχθη στη Γαλλία. Η αναμέτρηση αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Champions League και αποτέλεσε την τελευταία συμμετοχή της Κόμο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την τρέχουσα περίοδο.

Σε εκείνον τον αγώνα, ο Τάσος Δουβίκας αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή για την Κόμο, καθώς έλαμψε με την απόδοσή του και συνέβαλε τα μέγιστα στην ευρεία νίκη της ομάδας του, δείχνοντας τις επιθετικές του ικανότητες σε υψηλό επίπεδο.

Η πορεία του Κεν σε Ιταλία και Ευρώπη

Οι φετινές επιδόσεις του Μόιζε Κεν με τη φανέλα της Κόμο δεν ήταν οι αναμενόμενες μέχρι στιγμής. Στις συμμετοχές του στη Serie A, ο Ιταλός επιθετικός έχει αγωνιστεί συνολικά για 160 λεπτά, χωρίς να έχει καταφέρει να σημειώσει κάποιο γκολ. Αντίστοιχα, στο Champions League, έχει καταγράψει μόλις μία εμφάνιση, παραμένοντας και εκεί άσφαιρος. Αυτά τα στατιστικά έρχονται σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα που είχε επιδείξει στο παρελθόν.

Στην προηγούμενη ομάδα του, τη Φιορεντίνα, ο Κεν είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις, αποδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Συγκεκριμένα, είχε σημειώσει 27 γκολ στο πρωτάθλημα μέσα σε δύο σεζόν. Από αυτά τα τέρματα, τα 19 είχαν επιτευχθεί κατά την αγωνιστική περίοδο 2024/25, αναδεικνύοντας τον ως έναν παραγωγικό επιθετικό πριν από την τρέχουσα περίοδο τραυματισμών.

Με πληροφορίες από: Athletiko