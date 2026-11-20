Ο 16χρονος Γιώργος-Μάριος Δήμας, γιος του Οδυσσέα Δήμα, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών, το οποίο διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας. Υπό τις τεχνικές οδηγίες του θείου του, Πύρρου Δήμα, ο νεαρός αθλητής κατέρριψε πανελλήνια ρεκόρ στην κατηγορία των 85 κιλών.

Η επίδοση του Γιώργου-Μάριου Δήμα ήταν από τις κορυφαίες της δεύτερης ημέρας των αγώνων, αναδεικνύοντάς τον σε έναν από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος. Η επιτυχία του έρχεται σε μια περίοδο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα που αφορά τον πατέρα του.

Εντυπωσιακή παρουσία στη Νίκαια

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών φιλοξενείται στο κλειστό γυμναστήριο της Νίκαιας, όπου ο Γιώργος-Μάριος Δήμας έδειξε τις δυνατότητές του. Ο 16χρονος αθλητής, που ανήκει στον Α.Ο. Πύρρος Γλυφάδας, αγωνίστηκε στην κατηγορία των 85 κιλών, όπου και σημείωσε τις εντυπωσιακές του επιδόσεις.

Η παρουσία του στο βάθρο των ρεκόρ ήταν αποτέλεσμα της σκληρής προετοιμασίας και της καθοδήγησης που έλαβε από τον θείο του, Πύρρο Δήμα. Ο Ολυμπιονίκης βρισκόταν στο πλευρό του ανιψιού του, παρέχοντας τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Ρεκόρ στο αρασέ

Ο Γιώργος-Μάριος Δήμας ξεκίνησε τις επιτυχίες του με μια εξαιρετική επίδοση στο αρασέ. Σήκωσε 138 κιλά, ένα βάρος που του εξασφάλισε πανελλήνια ρεκόρ σε τέσσερις διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, το ρεκόρ αυτό αναγνωρίστηκε στις κατηγορίες ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων και παίδων. Η επίδοση αυτή έθεσε τις βάσεις για τις μετέπειτα επιτυχίες του στο πρωτάθλημα.

Συνέχισε με επιτυχίες σε επολέ ζετέ και σύνολο

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του νεαρού αθλητή δεν σταμάτησαν στο αρασέ. Ο Γιώργος-Μάριος Δήμας συνέχισε με επιτυχία και στην κίνηση του επολέ ζετέ, όπου σήκωσε 156 κιλά.

Με αυτή την επίδοση, σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες ανδρών, εφήβων και παίδων. Επιπλέον, με τα 294 κιλά που συγκέντρωσε στο σύνολο των προσπαθειών του, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ σε όλες τις κατηγορίες, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία.

Οι δηλώσεις του Πύρρου Δήμα πριν τον αγώνα

Πριν την έναρξη των αγώνων, ο Πύρρος Δήμας είχε μιλήσει στο Star και στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Ο Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε στην ανάγκη προσοχής όταν πρόκειται για ανήλικα παιδιά, θυμίζοντας ένα περιστατικό του 2004 με τον Σαμπάνη, ο οποίος είχε στείλει την κόρη του στην Αμερική.

Εξέφρασε τις ευχές του για καλή επιτυχία στον ανιψιό του, Γιώργο-Μάριο, και δήλωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια του πανελλήνιου πρωταθλήματος. Η παρουσία και η στήριξή του ήταν εμφανείς κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Το πλαίσιο της δικαστικής έρευνας

Η εξαιρετική εμφάνιση του 16χρονου αθλητή έλαβε χώρα σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για την οικογένειά του. Ο Γιώργος-Μάριος Δήμας αγωνίστηκε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα που αφορά τον πατέρα του, Οδυσσέα Δήμα.

Η έρευνα αυτή σχετίζεται με μια υπόθεση ντόπινγκ. Παρά το γεγονός αυτό, ο νεαρός αθλητής κατάφερε να συγκεντρωθεί και να αποδώσει περίφημα, πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta