Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ έκρινε ένοχο τον Γιώργο Μπαρτζώκα για υβριστική συμπεριφορά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα καταγγελίας που είχε υποβάλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Στον Έλληνα προπονητή επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους έξι χιλιάδων ευρώ, ενώ παράλληλα, πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ επιβλήθηκε και στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ήταν αυτή που προχώρησε στην επίσημη καταγγελία εναντίον του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η καταγγελία αφορούσε συγκεκριμένα περιστατικά υβριστικής συμπεριφοράς εκ μέρους του προπονητή, τα οποία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτόν τον αγώνα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετώπισε τον Άρη, με την αναμέτρηση να έχει λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου και να έχει λήξει με σκορ 100-78.

Η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρήκε δικαίωση από τον Αθλητικό Δικαστή. Μετά την εξέταση των στοιχείων, ο Δικαστής αποφάσισε να επικυρώσει την καταγγελία, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη και τη σοβαρότητα της υβριστικής συμπεριφοράς του προπονητή, όπως αυτή περιγραφόταν.

Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ κατέληξε στην κρίση ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ένοχος. Η ενοχή του αφορά τα περιστατικά που διαδραματίστηκαν εντός του γηπέδου «Παλέ», το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι ευρύτερα γνωστό ως Αλεξάνδρειο. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον του για τις πράξεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η κρίση του Δικαστή ήταν σαφής και αδιαμφισβήτητη ως προς την ευθύνη του Έλληνα προπονητή για τις ενέργειές του. Η διαδικασία αυτή υπογραμμίζει την εφαρμογή των κανονισμών που διέπουν το επαγγελματικό μπάσκετ στην Ελλάδα, με στόχο τη διατήρηση της τάξης και του σεβασμού στον αγωνιστικό χώρο.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον προπονητή

Ως άμεση συνέπεια της κρίσης ενοχής, στον Γιώργο Μπαρτζώκα επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου που καλείται να καταβάλει ο προπονητής ανέρχεται στις έξι χιλιάδες ευρώ. Αυτή η οικονομική κύρωση αποτελεί την ποινή για την υβριστική συμπεριφορά του, όπως αυτή διαπιστώθηκε και τεκμηριώθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Ο Έλληνας προπονητής οφείλει να εξοφλήσει το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο αντιπροσωπεύει την επίσημη τιμωρία για τα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων δικαστικών διαδικασιών, καθιστώντας την άμεσα εκτελεστή.

Πρόστιμο και στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ

Στο πλαίσιο των κυρώσεων για τα περιστατικά, επιβλήθηκε πρόστιμο και στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Το χρηματικό ποσό που καλείται να καταβάλει η ΚΑΕ ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες ευρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά επίσης τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη, συμπληρώνοντας τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Η επιβολή αυτού του προστίμου στην ΚΑΕ έρχεται να ολοκληρώσει το σύνολο των κυρώσεων που αποφασίστηκαν από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Οι δύο αποφάσεις, τόσο για τον προπονητή όσο και για την ΚΑΕ, ανακοινώθηκαν ταυτόχρονα, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τις συνέπειες των καταγγελλόμενων περιστατικών.

Τα γεγονότα της αναμέτρησης στο «Παλέ»

Κατά τη διάρκεια του επίμαχου αγώνα που διεξήχθη στο «Παλέ», ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, είχε αποβληθεί από την αναμέτρηση. Η αποβολή του προήλθε μετά την επιβολή δύο τεχνικών ποινών από τους διαιτητές. Αυτό το περιστατικό συνέβη εν μέσω της έντασης και της εξέλιξης του παιχνιδιού, σηματοδοτώντας την κλιμάκωση της συμπεριφοράς του.

Επιπρόσθετα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε απευθυνθεί με απαξιωτικό τρόπο στη διαιτητική τριάδα που διεύθυνε το ματς, αποκαλώντας τους «νούμερα». Αυτή η φράση, η οποία εκφράστηκε δημόσια στον αγωνιστικό χώρο, αποτέλεσε ένα κεντρικό στοιχείο της υβριστικής συμπεριφοράς για την οποία καταγγέλθηκε και τελικά κρίθηκε ένοχος από τον Αθλητικό Δικαστή.

Με πληροφορίες από: Athletiko