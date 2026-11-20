Ο ΟΦΗ δέχτηκε ευχάριστα νέα την Παρασκευή (20/11), δύο μέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Νίκος Χριστογεώργος προπονήθηκαν κανονικά. Η πλήρης συμμετοχή τους στις προπονητικές διαδικασίες έθεσε τον εαυτό τους στη διάθεση του προπονητή Χρήστου Κόντη, ενισχύοντας τις επιλογές του για το κρίσιμο παιχνίδι. Η αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Επιστροφές και διαθεσιμότητα παικτών

Την Παρασκευή (20/11), ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Νίκος Χριστογεώργος συμμετείχαν κανονικά στην προπόνηση της ομάδας του ΟΦΗ. Η παρουσία τους στο πρόγραμμα της ημέρας αποτελεί θετική εξέλιξη για τον σύλλογο, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές δείχνουν να έχουν ξεπεράσει τυχόν προβλήματα που τους κρατούσαν εκτός. Με την ολοκλήρωση της προπόνησης, έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση του προπονητή Χρήστου Κόντη, ο οποίος πλέον μπορεί να τους υπολογίζει για τον αγώνα.

Τα ευχάριστα αυτά νέα έρχονται σε μια σημαντική χρονική στιγμή για τον ΟΦΗ, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Η επιστροφή των Αποστολάκη και Χριστογεώργου στις κανονικές προπονήσεις προσφέρει στον Χρήστο Κόντη περισσότερες επιλογές και βάθος στο ρόστερ, ενόψει του απαιτητικού αγώνα που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα της προπόνησης

Η προπόνηση της Παρασκευής (20/11) για τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ περιλάμβανε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκήσεων. Οι παίκτες εκτέλεσαν ασκήσεις ευκινησίας, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ταχύτητας και της αντίδρασης τους στον αγωνιστικό χώρο. Αυτές οι ασκήσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της ετοιμότητας των αθλητών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε και στατικές φάσεις. Οι στατικές φάσεις αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας, καθώς επιτρέπουν στην ομάδα να δουλέψει σε συγκεκριμένα αγωνιστικά σενάρια και να βελτιώσει την οργάνωσή της τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Η προπόνηση αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής προετοιμασίας του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Οι απουσίες και οι τραυματισμοί

Στον αντίποδα των ευχάριστων ειδήσεων, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Συγκεκριμένα, οι Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς και Κέναν Κόντρο ακολούθησαν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Αυτό υποδηλώνει ότι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα τραυματισμών που τους κρατούν εκτός των πλήρων προπονητικών ρυθμών της ομάδας.

Επίσης, ο Μάνος Χνάρης, ο οποίος είναι γνωστός τραυματίας, συνέχισε το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας του. Η κατάσταση αυτών των τριών παικτών σημαίνει ότι αναμένεται να μην είναι διαθέσιμοι για την επερχόμενη αναμέτρηση του ΟΦΗ με τους «Πράσινους» του Παναθηναϊκού. Η απουσία τους αποτελεί πρόκληση για τον προπονητή Χρήστο Κόντη, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί τις επιλογές του χωρίς αυτούς τους ποδοσφαιριστές.

Επόμενα βήματα και ανακοίνωση αποστολής

Μετά την προπόνηση της Παρασκευής (20/11), η προετοιμασία του ΟΦΗ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Η επόμενη προπόνηση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (21/11), στις 11:00 το πρωί. Αυτή η προπόνηση θα είναι η τελευταία πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, και αναμένεται να ολοκληρώσει την τακτική προετοιμασία των παικτών.

Μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου (21/11), ο προπονητής Χρήστος Κόντης θα ανακοινώσει την αποστολή της ομάδας. Η ανακοίνωση της αποστολής θα περιλαμβάνει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν για την Αθήνα και θα είναι στη διάθεση του προπονητή για τον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ αναμένουν με ενδιαφέρον τις τελικές επιλογές του προπονητικού επιτελείου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta