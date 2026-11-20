Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σφραγίζοντας την παραμονή του Σέρβου αρχηγού στην Τούμπα για τα επόμενα 4+1 χρόνια. Η συμφωνία, η οποία μπορεί να τον κρατήσει στον σύλλογο μέχρι το 2031, ήρθε μετά από προσωπική παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη. Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία με ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Η επίσημη ανακοίνωση και η διάρκεια της συμφωνίας

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, επιβεβαιώνοντας έτσι την παραμονή του ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Το νέο συμβόλαιο έχει διάρκεια 4+1 χρόνια, με την επίσημη δήλωση της ΠΑΕ να αναφέρει ότι ο Ζίβκοβιτς θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Αυτή η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως ένα συμβόλαιο ζωής για τον «Ζίλε», όπως είναι το παρατσούκλι του παίκτη, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2020. Η επέκταση του συμβολαίου του ήταν μια σημαντική εκκρεμότητα που έκλεισε στην Τούμπα, διασφαλίζοντας την παρουσία ενός από τα σημαντικότερα πρόσωπα του Δικεφάλου για τα επόμενα χρόνια.

Η πορεία του «Ζίλε» στον ΠΑΟΚ

Από την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πρόσωπο για τον ΠΑΟΚ. Ξεκινώντας ως βασικό στέλεχος της ομάδας, κατάφερε να αναδειχθεί σε αρχηγό της, αναλαμβάνοντας αυτόν τον ρόλο μετά την αποχώρηση του Αντρέ Βιεϊρίνια. Η παρουσία του στο γήπεδο χαρακτηρίζεται από συνέπεια, προσφορά και αδιάκοπη δράση.

Η σχέση του με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη έχει περιγραφεί ως κάτι περισσότερο από απλώς ποδοσφαιρική. Πρόκειται για μια ιστορία δεσμού, αφοσίωσης και κοινής πορείας. Το 2020, ο «Ζίλε» βρήκε στον ΠΑΟΚ τον σταθμό που αναζητούσε στην καριέρα του, μετατρέποντας αυτή την ευκαιρία σε μια ξεχωριστή σχέση. Η Θεσσαλονίκη έγινε το σπίτι του και η Τούμπα ο τόπος όπου έμελλε να γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας.

Οι αριθμοί και οι τίτλοι του Σέρβου άσου

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει καταγράψει σημαντικές επιδόσεις και έχει συνεισφέρει στην κατάκτηση τίτλων. Μετράει ένα Πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας την αξία του σε κρίσιμες στιγμές.

Οι αριθμοί του Σέρβου ποδοσφαιριστή είναι εντυπωσιακοί, καθώς έχει συμπληρώσει 292 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, έχει σημειώσει 70 γκολ και έχει μοιράσει 75 ασίστ, αποτυπώνοντας την ενεργή του συμμετοχή τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία ευκαιριών για την ομάδα. Αυτή η διαδρομή, αν και αποτυπώνεται στους αριθμούς, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς, υπογραμμίζοντας την συνολική του προσφορά.

Η παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη

Πίσω από την ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρίσκεται η προσωπική παρέμβαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Ο κ. Σαββίδης είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή την επιθυμία του να μην μπει ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία να χάσει τον αρχηγό του. Η παρέμβασή του ήταν καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του «Ζίλε» επρόκειτο να ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτό σήμαινε ότι από τον Ιανουάριο, ο ποδοσφαιριστής θα είχε τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα του εξωτερικού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η έγκαιρη παρέμβαση και η επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη διασφάλισαν την παραμονή του παίκτη στην Τούμπα.

Η πρώιμη καριέρα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς γεννήθηκε στο Νις της Σερβίας, στις 11 Ιουλίου του 1996. Τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο έγιναν στις ακαδημίες της τοπικής Νασιονάλ, όπου οι επιδόσεις του τράβηξαν την προσοχή των μεγάλων συλλόγων της χώρας του. Η Παρτιζάν τον απέκτησε το 2009, αναδεικνύοντάς τον σε έναν από τους πιο ταλαντούχους παίκτες της γενιάς του.

Στην Παρτιζάν, ο Ζίβκοβιτς έφτασε σε σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, καταγράφοντας μάλιστα μια ιστορική επίδοση ως ο νεαρότερος captain στην ιστορία της ομάδας. Τον Ιούλιο του 2016, η Μπενφίκα αξιοποίησε την ευκαιρία και τον ενέταξε στο δυναμικό της, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια στην Πορτογαλία, πριν βρει το «λιμάνι» του στον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta