Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στη Scuderia Ferrari το 2027, σύμφωνα με δηλώσεις του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος αναφέρθηκε στον παράγοντα της εμπιστοσύνης με το pitwall. Ο Βρετανός πιλότος σχολίασε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιταλική ομάδα στη φετινή σεζόν της Formula 1, επισημαίνοντας προβλήματα στην εκτέλεση των αγώνων και τη διαχείριση της στρατηγικής. Οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο του Grand Prix στο Λας Βέγκας, όπου η Ferrari ταξίδεψε με συγκεκριμένες προδιαγραφές στο μονοθέσιο.

Οι προβληματισμοί για τη φετινή σεζόν

Η φετινή σεζόν της Scuderia Ferrari στη Formula 1 δεν έχει εξελιχθεί με τον τρόπο που θα περίμενε η ομάδα, ειδικά μετά την πρώτη της νίκη στη Βαρκελώνη. Έκτοτε, η ομάδα έχει καταγράψει μόλις μία νίκη, ενώ έχουν παρατηρηθεί πολλά λάθη στην εκτέλεση των αγώνων. Αυτά τα λάθη αφορούν τη διαχείριση των οδηγών και τις επιλογές στη στρατηγική, δημιουργώντας ένα κλίμα προβληματισμού πάνω από το Μαρανέλο.

Οι δυσκολίες αυτές έχουν επηρεάσει την πορεία της Ferrari στο πρωτάθλημα, με τον Λιούις Χάμιλτον να αναφέρεται ανοιχτά στις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο Βρετανός πιλότος υπογράμμισε την ανάγκη για βελτίωση σε καίριους τομείς, προκειμένου η ομάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες.

Το περιστατικό στη Βραζιλία και η στρατηγική

Η στρατηγική της Ferrari επανήλθε στο προσκήνιο των συζητήσεων μετά το Grand Prix της Βραζιλίας, όπου σημειώθηκε ένα περιστατικό που επηρέασε την απόδοση του Λιούις Χάμιλτον. Συγκεκριμένα, στους τελευταίους γύρους του αγώνα, ο Βρετανός κλήθηκε καθυστερημένα στα pits για αλλαγή στην ενδιάμεση γόμα ελαστικών.

Ως αποτέλεσμα αυτής της καθυστερημένης εντολής, ο Χάμιλτον έχασε την είσοδο των pits και, κατά συνέπεια, δύο θέσεις στην κατάταξη. Το συγκεκριμένο γεγονός ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα στον τομέα της στρατηγικής και της έγκαιρης λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Επικέντρωση στις αλλαγές για το μέλλον

Η Scuderia ταξίδεψε στη Νεβάδα για το Grand Prix του Λας Βέγκας χωρίς να φέρει νέες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο. Ωστόσο, η ομάδα χρησιμοποίησε μία SF-26 προδιαγραφών χαμηλής αεροδυναμικής αντίστασης, με στόχο την επίτευξη καλύτερης τελικής ταχύτητας στις ευθείες της πίστας. Ο Λιούις Χάμιλτον, στο περιθώριο του αγώνα, εξήγησε τους τομείς στους οποίους εστιάζουν οι μηχανικοί του Μαρανέλο.

Όπως ανέφερε ο Χάμιλτον, «Δεν φέραμε νέα εξαρτήματα να δοκιμάσουμε, αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για εμάς. Αυτό που κάνουμε είναι αλλαγές στο στήσιμο και να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα για να δούμε αν όλα λειτουργούν όπως θέλουμε, αν υπάρχουν στοιχεία του μονοθεσίου που μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε, έχοντας στο μυαλό μας την επόμενη χρονιά». Αυτή η προσέγγιση δείχνει την προετοιμασία για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Ήδη από το Μεξικό, ο Βρετανός πιλότος είχε εκφραστεί θετικά για το φετινό πλαίσιο του μονοθεσίου, ενώ είχε υποδείξει τη μονάδα ισχύος ως τον τομέα όπου η Ferrari χρειάζεται να σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Οι τρέχουσες δοκιμές και αλλαγές στο στήσιμο εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και της προετοιμασίας για τις επόμενες σεζόν.

Οι δηλώσεις για το 2027 και ο τρέχων στόχος

Στο Λας Βέγκας, ο Λιούις Χάμιλτον έδωσε το μέτρο των αλλαγών που αναμένει για το μέλλον της Ferrari, κρατώντας παράλληλα στο προσκήνιο τον άμεσο αγωνιστικό στόχο της ομάδας. Ο Βρετανός πιλότος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές που θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά».

Παρά τις μελλοντικές αυτές προοπτικές, ο Χάμιλτον τόνισε την ανάγκη για άμεση συγκέντρωση στους τρέχοντες στόχους. «Προς το παρόν, όμως, πρέπει να επικεντρωθούμε στο να διατηρήσουμε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών», είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος της φετινής σεζόν για την ομάδα.

Η επικοινωνία με την ομάδα και η εμπιστοσύνη

Στους τελευταίους αγώνες, οι διαφορετικές απόψεις του Λιούις Χάμιλτον με την ομάδα της Ferrari έχουν γίνει εμφανείς μέσω της ενδοεπικοινωνίας. Ερωτώμενος σχετικά με το αν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του ίδιου, του τμήματος στρατηγικής και του αρχιμηχανικού του, Κάρλο Σάντι, ο Χάμιλτον απάντησε ξεκάθαρα.

«Σίγουρα δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Βρετανός, προσθέτοντας: «Δουλεύουμε συνεχώς πάνω στην επικοινωνία μας και νομίζω ότι φέτος είναι πολύ καλύτερη. Ο Κάρλο έχει κάνει εξαιρετική δουλειά». Ο Χάμιλτον εξήγησε πως σε δύο περιπτώσεις, και ειδικά στην τελευταία, δεν είχε τις πληροφορίες που χρειαζόταν, με την εντολή να έρχεται την τελευταία στιγμή.

Ο πιλότος της Ferrari υπογράμμισε τη δέσμευση της ομάδας για συνεχή βελτίωση: «Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στις διαδικασίες μας. Είμαστε πολύ ενωμένοι και πιστεύω ότι δουλεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση», καταλήγοντας στις δηλώσεις του. Αυτή η στάση δείχνει την προσπάθεια για στενότερη συνεργασία και αποτελεσματικότερη λειτουργία εντός της Scuderia.

Με πληροφορίες από: Gazzetta