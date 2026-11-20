Ο Άρης αντιμετωπίζει προβλήματα στον άξονα πριν από την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR

Ο Μιχάλης Γρηγορίου βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη σύνθεση της μεσαίας γραμμής του Άρη, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR. Δύο βασικοί ποδοσφαιριστές, ο Ούρος Ράτσιτς και ο Μάρτιν Χόνγκλα, αντιμετωπίζουν προβλήματα που καθιστούν αμφίβολη ή αδύνατη τη συμμετοχή τους στον αγώνα της Δευτέρας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν πολύπλοκο γρίφο για τον προπονητή, ο οποίος καλείται να αναδιαμορφώσει τον κεντρικό άξονα της ομάδας του.

Η απουσία του Ούρος Ράτσιτς

Ο Ούρος Ράτσιτς τέθηκε οριστικά εκτός των αγωνιστικών πλάνων για το επερχόμενο παιχνίδι της Δευτέρας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 23 Νοεμβρίου στις 17:00. Ο Σέρβος μέσος βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του, όπου υποβάλλεται σε θεραπεία για το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στον αχίλλειο τένοντα.

Στόχος του Ράτσιτς είναι η ταχύτερη δυνατή επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του, ο ποδοσφαιριστής ελπίζει να είναι σε θέση να προλάβει την επόμενη αναμέτρηση του Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Το πρόβλημα με τον Μάρτιν Χόνγκλα

Εκτός από την απουσία του Ράτσιτς, ένα νέο και απρόβλεπτο πρόβλημα προέκυψε και με τον Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος μέσος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι προς το τέλος της προπόνησης της Παρασκευής, στις 20 Νοεμβρίου. Αυτή η εξέλιξη περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση στη μεσαία γραμμή του Άρη.

Η κατάσταση της υγείας του Χόνγκλα θα επανεκτιμηθεί εκτενώς κατά την προπόνηση του Σαββάτου, στις 21 Νοεμβρίου, η οποία θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας. Από την ανταπόκριση του ποδοσφαιριστή στην αυριανή προπόνηση θα εξαρτηθεί το αν ο Μιχάλης Γρηγορίου θα χρειαστεί να διαμορφώσει από την αρχή ολόκληρο το δίδυμο της μεσαίας γραμμής, αντί να αναζητά απλώς τον αντικαταστάτη του Ράτσιτς.

Οι διαθέσιμες επιλογές για τον άξονα

Με δεδομένες τις απουσίες ή τις αμφιβολίες για τη συμμετοχή των δύο βασικών μέσων, ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να αξιοποιήσει τις εναλλακτικές λύσεις που έχει στη διάθεσή του. Στο ρόστερ του Άρη υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως οι Γένσεν, Ντέλε-Μπασίρου, Γαλανόπουλος και Βοριαζίδης, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν θέσεις στον κεντρικό άξονα.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις επιλογές δεν έχει αυτή τη στιγμή τον ίδιο βαθμό καθιέρωσης και αγωνιστικής συνοχής με το βασικό δίδυμο των Ράτσιτς και Χόνγκλα. Ο προπονητής θα πρέπει να επιλέξει τους καταλληλότερους παίκτες για να καλύψει τα κενά και να διατηρήσει την αγωνιστική ισορροπία της ομάδας.

Επιστροφές και ατομικά προγράμματα

Στα υπόλοιπα αγωνιστικά νέα της ομάδας, ο Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε, ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Παράλληλα, ο Γιάννης Γιαννιώτας πραγματοποίησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, καθώς προέρχεται από ίωση.

Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές αναμένεται να ενταχθούν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας πριν από την αναμέτρηση στην Τρίπολη. Η επιστροφή τους σε πλήρη αγωνιστική δράση θα προσφέρει επιπλέον επιλογές στον προπονητή, ενισχύοντας το βάθος του ρόστερ.

Η προπόνηση της Παρασκευής

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Η προπόνηση ξεκίνησε με ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, προετοιμάζοντας τους παίκτες για τις απαιτήσεις της προπόνησης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα παιχνίδι διατήρησης της μπάλας, στο οποίο εφαρμόστηκε υπεραριθμία, επιτρέποντας στους παίκτες να εξασκηθούν σε συνθήκες αγώνα. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου, όπου οι παίκτες ενημερώθηκαν για το πλάνο του αγώνα και τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν απέναντι στον Αστέρα AKTOR.

Με πληροφορίες από: Gazzetta