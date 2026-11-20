Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία του επίσημη εμφάνιση, ο Ροναλντίνιο πάτησε ξανά το χορτάρι, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Ραβένα σε αναμέτρηση της Serie C. Η επανεμφάνιση του Βραζιλιάνου άσου, σε ηλικία 46 ετών, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου και προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με τον παλαίμαχο Ιταλό ποδοσφαιριστή Αντόνιο Κασάνο να εκφράζει την έντονη διαφωνία του, κάνοντας λόγο για «πραγματική παρωδία».

Η επιστροφή του Ροναλντίνιο στα γήπεδα

Ο Ροναλντίνιο, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, επέστρεψε στη δράση μετά από μία απουσία έντεκα ετών από τα επίσημα παιχνίδια. Η επανεμφάνισή του έγινε με την ομάδα της Ραβένα, σε αγώνα που διεξήχθη για την τρίτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, τη Serie C. Η παρουσία του 46χρονου Βραζιλιάνου στο χορτάρι δεν πέρασε απαρατήρητη, προσελκύοντας την προσοχή των φιλάθλων και των μέσων ενημέρωσης.

Η τελευταία φορά που ο Ροναλντίνιο είχε αγωνιστεί επίσημα ήταν πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, γεγονός που καθιστά την πρόσφατη συμμετοχή του ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Η απόφασή του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, έστω και σε χαμηλότερη κατηγορία, αποτέλεσε θέμα συζήτησης στους κύκλους του ποδοσφαίρου.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Η επιστροφή του «Ρόνι» στα γήπεδα πυροδότησε διάφορες αντιδράσεις από προσωπικότητες του ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών, ο Τζανφράνκο Τζόλα κράτησε μια επιφυλακτική στάση σχετικά με την επανεμφάνιση του Βραζιλιάνου. Ο Τζόλα τόνισε πως ο στόχος της τρίτης κατηγορίας είναι διαφορετικός, υπονοώντας ότι η παρουσία ενός παλαίμαχου αστέρα σε αυτή την κατηγορία ίσως να μην συνάδει με τους σκοπούς της.

Ωστόσο, η πιο έντονη αντίδραση ήρθε από έναν άλλο παλαίμαχο Ιταλό ποδοσφαιριστή, τον Αντόνιο Κασάνο, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του με την κίνηση του Ροναλντίνιο, χαρακτηρίζοντάς την με πολύ σκληρά λόγια.

Η έντονη κριτική του Αντόνιο Κασάνο

Ο Αντόνιο Κασάνο, ένας πρώην επιθετικός με πλούσια καριέρα σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όπως η Ρόμα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μίλαν, η Ίντερ και η Σαμπντόρια, πήρε θέση για την επανεμφάνιση του Ροναλντίνιο. Μιλώντας στην εκπομπή «Viva El Futbol», ο Κασάνο χαρακτήρισε την παρουσία του Βραζιλιάνου στον αγώνα της Ραβένα ως «πραγματική παρωδία» και «γελοία φάρσα».

Ο Ιταλός παλαίμαχος δεν δίστασε να εκφράσει την απογοήτευσή του, παρά τον μεγάλο σεβασμό που τρέφει για τον Ροναλντίνιο. Η κριτική του ήταν ιδιαίτερα σκληρή, υπογραμμίζοντας ότι αυτό που συνέβη ήταν «πολύ δυσάρεστο ως θέαμα» και «ντροπή».

«Ντροπή και παρωδία»

Ο Κασάνο ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους θεώρησε την επιστροφή του Ροναλντίνιο τόσο αρνητική. «Αυτό που έκανε τις προάλλες, όμως, ήταν πολύ δυσάρεστο ως θέαμα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Στα 46 του χρόνια και σε αυτή την κατάσταση, τι ακριβώς περίμενε κανείς να κάνει; Δεν το καταλαβαίνω».

Σύμφωνα με τον Κασάνο, η απόφαση του Ροναλντίνιο να αγωνιστεί ξανά οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες: την προσωπική του σχέση με τον Τσιπριάνι, ο οποίος είναι φίλος του, και την προσφορά «πολλών χρημάτων». Ο ίδιος ο Κασάνο τόνισε την προσωπική του στάση απέναντι σε παρόμοιες προτάσεις: «Δεν θα το έκανα ούτε αν μου προσέφεραν δέκα εκατομμύρια, ούτε καν είκοσι».

Ο σεβασμός και η έκπληξη

Παρά την έντονη κριτική του, ο Αντόνιο Κασάνο ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τον βαθύ σεβασμό του για τον Ροναλντίνιο, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως ποδοσφαιριστή. «Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας κάτι, ότι τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Ροναλντίνιο, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως ποδοσφαιριστή», ανέφερε. Μάλιστα, τον κατέταξε ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος, μαζί με ονόματα όπως ο Μέσι, ο Μαραντόνα, ο Ρονάλντο και πιθανότατα ο Πελέ.

Η έκπληξη του Κασάνο για την κίνηση του Βραζιλιάνου ήταν εμφανής. «Μου προκάλεσε έκπληξη, γιατί ο Ροναλντίνιο ήταν πάντα ένας ταπεινός άνθρωπος και ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία», είπε. Η διαφωνία του δεν αφορούσε την αξία του Ροναλντίνιο ως θρύλου του ποδοσφαίρου, αλλά την επιλογή του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση υπό αυτές τις συνθήκες, κάτι που ο Κασάνο χαρακτήρισε ως «ντροπή» και «πραγματική παρωδία».

Με πληροφορίες από: Athletiko