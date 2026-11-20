Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη από τον Προμηθέα, με στόχο την άμεση ενίσχυση του ρόστερ της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία αναμένεται να καλύψει σημαντικά κενά στην ομάδα. Ο 27χρονος καλαθοσφαιριστής, ο οποίος ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στον Προμηθέα, προβάρει ήδη τα κιτρινόμαυρα και αναμένεται να αποχωρήσει από την πατρινή ομάδα τις επόμενες ώρες.

Η αναζήτηση της ΑΕΚ και οι προχωρημένες συζητήσεις

Η «Ένωση» βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στην αγορά, αναζητώντας μεθοδικά παίκτες που θα ενισχύσουν την περιφέρειά της και θα καλύψουν τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Γιώργου Καλαϊτζάκη, θεωρώντας τον ιδανική επιλογή για τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει.

Οι συζητήσεις μεταξύ της διοίκησης της ΑΕΚ και του παίκτη εξελίσσονται θετικά. Εφόσον όλα τα διαδικαστικά κυλήσουν ομαλά, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, σηματοδοτώντας μια σημαντική προσθήκη στο δυναμικό της ομάδας.

Το προφίλ του Γιώργου Καλαϊτζάκη και οι ικανότητές του

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, ένας αθλητής με ύψος 2,02 μέτρα και ηλικία 27 ετών, διαθέτει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πολύτιμο για την ΑΕΚ. Λόγω του μεγέθους και της αθλητικότητάς του, έχει την ευελιξία να καλύψει αποτελεσματικά τόσο τη θέση «2» όσο και τη θέση «3» στο παρκέ, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές στον προπονητή.

Εκτός από την ευελιξία στις θέσεις, ο Καλαϊτζάκης μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο παιχνίδι της ομάδας, καθώς έχει την ικανότητα να σκοράρει με διάφορους τρόπους. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη από ενίσχυση στη θέση «3» και σε άλλες θέσεις της περιφέρειας, και ο Καλαϊτζάκης θεωρείται ότι μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες με την παρουσία του.

Η διεθνής εμπειρία και οι προηγούμενοι σταθμοί της καριέρας του

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης έχει στο βιογραφικό του μια σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το NBA. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2021-22 είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί με τη φανέλα δύο ιστορικών ομάδων, των Μιλγουόκι Μπακς και των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο.

Πριν από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, στην οποία βρίσκεται στον Προμηθέα, ο Καλαϊτζάκης είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2025-26 με το Μαρούσι. Κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονιάς, είχε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους και 2,2 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 15,3 λεπτά συμμετοχής. Στο παρελθόν, έχει φορέσει επίσης τη φανέλα του Παναθηναϊκού, προσθέτοντας ακόμα έναν σημαντικό σταθμό στην καριέρα του.

Η στρατηγική ενίσχυσης του ελληνικού κορμού της ΑΕΚ

Η επικείμενη απόκτηση του Γιώργου Καλαϊτζάκη εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της ΑΕΚ για την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ της. Οι άνθρωποι της «Ένωσης» επιθυμούν να τονώσουν τον ελληνικό κορμό, θεωρώντας αυτή την κίνηση καθοριστική για την ισορροπία και την ταυτότητα της ομάδας.

Με την προσθήκη του Έλληνα αθλητή, η ΑΕΚ θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη συνέχεια στην προσθήκη δύο ξένων παικτών. Ο σχεδιασμός προβλέπει την απόκτηση ενός γκαρντ και ενός παίκτη που θα καλύπτει τις θέσεις «4» και «5», συμπληρώνοντας έτσι τα κενά και ενισχύοντας περαιτέρω το δυναμικό της ομάδας για τις επόμενες αγωνιστικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta