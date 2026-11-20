Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) ενισχύει τη διεθνή του παρουσία στον τομέα των Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών, αναπτύσσοντας νέες συνεργασίες με το Περού και τη Χιλή. Υπό την επίβλεψη και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ο ΕΟΚΑΝ συνεχίζει για δεύτερη διαδοχική χρονιά να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Η δράση του ΕΟΚΑΝ συμβάλλει στην ανάπτυξη επιχειρησιακών δεξιοτήτων στον τομέα των Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών (Intelligence & Investigations), ενισχύοντας τις δυνατότητες των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ σε διεθνές επίπεδο.

Ο ρόλος του ΕΟΚΑΝ υπό την επίβλεψη του WADA

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ, για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχει αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και στην ενδυνάμωση άλλων οργανισμών. Αυτή η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με την επίβλεψη και την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ο οποίος αναγνωρίζει την τεχνογνωσία του ΕΟΚΑΝ.

Ο ΕΟΚΑΝ διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη επιχειρησιακών δεξιοτήτων, ειδικά στον τομέα των Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών. Η συμβολή του αυτή κρίνεται σημαντική για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την παγκόσμια προσπάθεια κατά του ντόπινγκ.

Διεύρυνση συνεργασιών με Περού και Χιλή

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2025, με τη συμμετοχή του Οργανισμού Αντιντόπινγκ του Περού (ONAP). Μετά την επιτυχή αυτή πορεία, ο WADA ανέθεσε εκ νέου στον ΕΟΚΑΝ τον ρόλο του οργανισμού-μέντορα για τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας.

Στη νέα αυτή φάση, πέραν του Οργανισμού Αντιντόπινγκ του Περού, συμμετέχει πλέον και ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ της Χιλής (CNCD). Η διεύρυνση αυτή σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη προς τον ΕΟΚΑΝ και την αναγνώριση της ικανότητάς του να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερους εθνικούς οργανισμούς.

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συναντήσεων

Η δεύτερη φάση του προγράμματος ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει μια σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών συναντήσεων. Το αντικείμενο αυτών των συναντήσεων είναι η μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σε κρίσιμους τομείς της αντιντόπινγκ δράσης.

Ειδικότερα, η εκπαίδευση εστιάζει στη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών. Επιπλέον, καλύπτει τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών, καθώς και τη διαχείριση υποθέσεων που ενδέχεται να συνιστούν παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ. Αυτοί οι τομείς είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου.

Πρακτική προσέγγιση και στόχοι του προγράμματος

Κεντρικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η πρακτική προσέγγιση. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης πραγματικών υποθέσεων, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών και της αξιοποίησης της εμπειρίας τους.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των ερευνητικών διαδικασιών. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εντοπισμού και διερεύνησης πιθανών παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ, με σκοπό ένα καθαρότερο αθλητικό περιβάλλον.

Η δήλωση του διοικητή του ΕΟΚΑΝ, Δρ. Γρηγόρη Λέοντα

Ο Διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, Δρ. Γρηγόρης Λέων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή. Δήλωσε ότι η εκ νέου εμπιστοσύνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ προς τον ΕΟΚΑΝ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά και έμπρακτη αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλεται για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στον τομέα των Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών.

Ο Δρ. Λέων τόνισε ότι η συνέχιση του προγράμματος για δεύτερη χρονιά και η διεύρυνσή του με τη συμμετοχή της Χιλής, πέραν του Περού, επιβεβαιώνουν ότι ο ΕΟΚΑΝ διαθέτει την εμπειρία και την επιχειρησιακή επάρκεια να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση άλλων Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ. Κατέληξε υπογραμμίζοντας την ακράδαντη πεποίθηση ότι η διεθνής συνεργασία, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η διαρκής επένδυση στην εκπαίδευση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ντόπινγκ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta