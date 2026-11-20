Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Αβούντου Αμπάς, με τον 33χρονο φόργουορντ να αποτελεί πλέον παρελθόν από την ομάδα των Εμιράτων. Η είδηση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας πορείας που ξεκίνησε από την πρώτη κιόλας σεζόν του συλλόγου. Ο Αμπάς, ο οποίος αγωνίστηκε σε διάφορες διοργανώσεις με τη φανέλα της Ντουμπάι BC, αποχωρεί μετά από κοινή συνεννόηση.

Η ανακοίνωση της Ντουμπάι BC

Η ομάδα των Εμιράτων, η Ντουμπάι BC, προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας της με τον Αβούντου Αμπάς. Μέσω της σχετικής δήλωσης, ο σύλλογος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον παίκτη για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Στην ανακοίνωση τονίστηκε πως ο Αμπάς αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της πορείας της ομάδας από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της. Η Ντουμπάι BC αναγνώρισε τη συμβολή του στην εξέλιξη του συλλόγου, καθώς και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο εγχείρημα από την αρχή.

Η συμβολή του στην ίδρυση και εξέλιξη

Ο Αβούντου Αμπάς διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Ντουμπάι BC, πιστεύοντας στις φιλοδοξίες και το όραμα του συλλόγου από την πρώτη κιόλας στιγμή. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για τη δημιουργία των θεμελίων της ομάδας, καθώς συγκαταλέγεται στους παίκτες που συνέβαλαν στην αρχική της συγκρότηση.

Η ομάδα αναφέρθηκε στον Αμπάς ως έναν από τους βασικούς πυλώνες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητας της Ντουμπάι BC. Η αφοσίωση και η πολύτιμη συνεισφορά του στην ανάπτυξη και την πορεία του συλλόγου αναγνωρίστηκαν πλήρως από τη διοίκηση, η οποία τον ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη του στο εγχείρημα.

Οι αγωνιστικές του επιδόσεις και συμμετοχές

Κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 33χρονος φόργουορντ κατέγραψε συγκεκριμένα στατιστικά με τη φανέλα της Ντουμπάι BC. Σε 31 συμμετοχές στη EuroLeague, ο Αβούντου Αμπάς μέτρησε κατά μέσο όρο 3.2 πόντους και 1.5 ριμπάουντ, συνεισφέροντας στις προσπάθειες της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Συνολικά, ο Αμπάς πραγματοποίησε 96 συμμετοχές με την ομάδα των Εμιράτων στις δύο πρώτες σεζόν της λειτουργίας της. Την παρθενική σεζόν 2024/25, αγωνίστηκε σε 35 αναμετρήσεις της ABA League. Τη σεζόν 2025/26, η παρουσία του ήταν ακόμα πιο εκτεταμένη, καθώς κατέγραψε 61 συμμετοχές, έχοντας ενεργό ρόλο τόσο στην ABA League όσο και στη EuroLeague, αλλά και στο VTB Supercup.

Κοινή συναινέσει το «διαζύγιο»

Η λύση της συνεργασίας μεταξύ του Αβούντου Αμπάς και της Ντουμπάι BC πραγματοποιήθηκε κατόπιν κοινής συμφωνίας, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, διατηρώντας ωστόσο ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αναγνώρισης.

Η Ντουμπάι BC επανέλαβε τις ευχαριστίες της προς τον Αβούντου Αμπάς για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο εγχείρημα, την αφοσίωση και την πολύτιμη συνεισφορά του στην πορεία και την ανάπτυξη της ομάδας. Η αποχώρηση του παίκτη σηματοδοτεί το τέλος ενός κεφαλαίου για τον σύλλογο, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta