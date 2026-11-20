Το Περιστέρι ετοιμάζεται για μια κρίσιμη αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της GBL. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:00, και θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκάδας. Η ομάδα του Περιστερίου, έχοντας σημειώσει τέσσερις νίκες και τρεις ήττες στο πρωτάθλημα, επιδιώκει να συνεχίσει το θετικό της σερί, το οποίο ξεκίνησε μετά την πρόσφατη επικράτηση επί της Μυκόνου.

Η αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής

Η 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL φέρνει το Περιστέρι αντιμέτωπο με τη Δόξα Λευκάδας, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, στις 17:00 το απόγευμα, στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκάδας, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία στις δύο ομάδες να διεκδικήσουν τη νίκη.

Για τους φίλους του μπάσκετ, ο αγώνας θα είναι διαθέσιμος σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μέσω του SPORT FM TV 5. Το Περιστέρι, με το τρέχον ρεκόρ των τεσσάρων νικών και τριών ηττών, επιθυμεί να διατηρήσει την ανοδική του πορεία, χτίζοντας πάνω στην πρόσφατη νίκη του επί της Μυκόνου.

Οι δηλώσεις του Τάι Νίκολς για τον αντίπαλο

Ο Τάι Νίκολς, ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Περιστερίου, μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση, τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη συγκέντρωση απέναντι στη Δόξα Λευκάδας. Ο Αμερικανός φόργουορντ αναγνώρισε την αξία του αντιπάλου, επισημαίνοντας την καλή του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα της GBL.

«Η Δόξα Λευκάδας διαθέτει μια καλή ομάδα. Πηγαίνουν πολύ καλά φέτος στο πρωτάθλημα της GBL. Κέρδισαν πολύ καλές ομάδες, οπότε δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τους υποτιμήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκολς, υπογραμμίζοντας ότι η υποτίμηση του αντιπάλου δεν αποτελεί επιλογή για το Περιστέρι.

Η προετοιμασία και ο στόχος πριν τη διακοπή

Σύμφωνα με τον Τάι Νίκολς, η προετοιμασία της ομάδας του Περιστερίου για το παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας είναι εντατική και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του προπονητικού επιτελείου. «Δουλεύουμε όλη την εβδομάδα πάνω στο πλάνο του προπονητή μας γι’ αυτό το ματς, οπότε είμαστε πολύ προσηλωμένοι στο παιχνίδι», ανέφερε, τονίζοντας την αφοσίωση των παικτών.

Ο βασικός στόχος για το Περιστέρι είναι να ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις πριν από την επικείμενη διακοπή του πρωταθλήματος με ένα θετικό αποτέλεσμα. «Θα ήταν ιδανικό να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας πηγαίνοντας στη διακοπή του πρωταθλήματος μ’ ένα θετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Νίκολς, αναδεικνύοντας τη σημασία της νίκας για την ψυχολογία και την κατάταξη της ομάδας.

Τα κλειδιά της νίκης: Επίθεση και ριμπάουντ

Ο Τάι Νίκολς προέβη σε μια ανάλυση των παραγόντων που θα κρίνουν την έκβαση της αναμέτρησης, εστιάζοντας σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο αφορά την αποτελεσματική άμυνα απέναντι στους κομβικούς παίκτες της Δόξας Λευκάδας, οι οποίοι σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση της ομάδας τους.

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε τους παίκτες που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση για τον αντίπαλο μας», δήλωσε ο Νίκολς. Παράλληλα, υπογράμμισε τη ζωτική σημασία του ελέγχου των ριμπάουντ, θεωρώντας ότι η κυριαρχία σε αυτόν τον τομέα, σε συνδυασμό με την αναχαίτιση των αντιπάλων, θα προσφέρει στο Περιστέρι πολλές πιθανότητες να κερδίσει το παιχνίδι. «Εφόσον το πετύχουμε αυτό και ελέγξουμε τα ριμπάουντ, τότε θεωρώ πως έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι», κατέληξε ο έμπειρος παίκτης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta