Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυναμικά στο «κόλπο» της απόκτησης του Τζάστιν Άντερσον, με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ο «δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει να ολοκληρώσει μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, φέρνοντας τον 33χρονο Αμερικανό φόργουορντ στη Θεσσαλονίκη. Η μεταγραφή αυτή έρχεται για να καλύψει το κενό που άφησε ο σοβαρός τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν.

Το κενό του Όσμαν και η επιλογή Τρινκιέρι

Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν δημιούργησε ένα σημαντικό κενό στη θέση «3» για τον ΠΑΟΚ. Ο Αντρέα Τρινκιέρι, προπονητής της ομάδας, εντόπισε στον Τζάστιν Άντερσον τον ιδανικό αντικαταστάτη για τον Τούρκο φόργουορντ. Η επιθυμία του Ιταλού κόουτς για την απόκτηση ενός παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Άντερσον ήταν διακαής.

Οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων» είχαν εξετάσει την υπόθεση του Άντερσον ακόμα και το καλοκαίρι, πριν καν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Όσμαν. Αυτό δείχνει ένα μακροχρόνιο ενδιαφέρον για τον Αμερικανό παίκτη, ο οποίος πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στην ένταξή του στο ρόστερ της ομάδας.

Η πορεία του Άντερσον στην Ευρώπη και το ΝΒΑ

Ο Τζάστιν Άντερσον είναι ένας παίκτης με εκτεταμένη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Βαλένθια και η Μπαρτσελόνα, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ντουμπάι BC. Επίσης, ο Αμερικανός φόργουορντ μετρά πάνω από 200 παιχνίδια στο NBA, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιότητα και την εμπειρία του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, με τη φανέλα της Ντουμπάι BC, ο Άντερσον είχε μέσο όρο 6.1 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά ματς σε 33 εμφανίσεις στη EuroLeague. Στο σκοράρισμα, είχε ποσοστό 40.9% από τα 6.75 μέτρα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την ικανότητά του να προσφέρει σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού.

Η κατάσταση στην Ντουμπάι BC και η επιθυμία του παίκτη

Ο Άντερσον αγωνίζεται στην Ντουμπάι BC από την περασμένη σεζόν, ωστόσο η έλευση του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της ομάδας των Εμιράτων οδήγησε σε μείωση του χρόνου συμμετοχής του. Αυτή η εξέλιξη τον έφερε στην πόρτα της εξόδου, καθώς ο Πασκουάλ δεν τον υπολογίζει στα πλάνα του. Ο παίκτης αναμένεται να λάβει μία μικρή αποζημίωση από την Ντουμπάι BC πριν αναχωρήσει.

Παράλληλα, ο Τζάστιν Άντερσον ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα τραυματισμού στις αρχές της τρέχουσας σεζόν. Ωστόσο, ακόμα και αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από την ομάδα του. Αυτή η κατάσταση ενίσχυσε τη δίψα και το κίνητρο του Άντερσον να αγωνιστεί, κάτι που διαπιστώθηκε από τον ΠΑΟΚ στις πρώτες κιόλας κουβέντες.

Οι επαφές και το συμβόλαιο

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση του Άντερσον στην Ντουμπάι και άνοιξε κύκλο επαφών με την πλευρά του παίκτη από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει σημαντικά, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για συμφωνία. Ο Τέλης Μυστακίδης φέρεται να έχει «πατήσει το κουμπί» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» προσφέρει στον Άντερσον ένα εξαιρετικό συμβόλαιο για τον επόμενο 1.5 χρόνο. Σημαντικό σημείο των επαφών ήταν η επιθυμία και των δύο πλευρών για ένα συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια και μετά το πέρας της σεζόν 2025-26. Αυτό εξασφαλίζει στον ΠΑΟΚ μια ποιοτική λύση για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, ή το αργότερο στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ο παίκτης θα κλείσει στον ΠΑΟΚ και θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Το μέλλον του ΠΑΟΚ στην Euroleague

Με την προσθήκη του Τζάστιν Άντερσον, ο ΠΑΟΚ ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του ενόψει των μελλοντικών του υποχρεώσεων. Ο «δικέφαλος του Βορρά» θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Euroleague, με τον Άντερσον να γνωρίζει ακριβώς πού πηγαίνει και να αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της φετινής προσπάθειας της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι. Η εμπειρία του αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην πορεία του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko