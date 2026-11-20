Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά του EURO U21, ένα επίτευγμα που έρχεται για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια. Πίσω από αυτή την επιτυχία, ένας από τους ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο είναι ο Γιώργος Λαρεντζάκης, ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας. Η συμβολή του ήταν σημαντική τόσο στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι όσο και στη συνολική προετοιμασία των πορτιέρε.

Ο καθοριστικός ρόλος στην Εθνική Ελπίδων

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πανηγύρισε την πρόκριση στα τελικά του EURO U21, αποκλείοντας την Ισλανδία στη διαδικασία των πέναλτι. Σε αυτή τη φάση, οι διεθνείς χρειάστηκε να είναι απόλυτα εύστοχοι, εκμεταλλευόμενοι τη μία απόκρουση του Νικόλα Μπότη. Η επιτυχία αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς η Εθνική Ελπίδων είχε δεχθεί συνολικά μόλις οκτώ γκολ σε δώδεκα παιχνίδια.

Ο Γιώργος Λαρεντζάκης ανέλαβε τα καθήκοντα του προπονητή τερματοφυλάκων στην Κ21 στα τέλη Αυγούστου του 2024, εν μέσω αλλαγών στα μικρά κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Εκεί συνάντησε τον Νικόλα Μπότη, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, και τον Δημήτρη Μοναστηρλή, που ήταν στον ΠΑΟΚ. Παρόλο που ο Μοναστηρλής έπαιζε πιο συχνά βασικός στην Κ19, ο Μπότης κατάφερε να κερδίσει πόντους και να πάρει τη φανέλα του βασικού στην Εθνική Ελπίδων. Επίσης, ο Θεόφιλος Κακαδιάρης, ένας 19χρονος πορτιέρε, βρίσκεται μεταξύ των παιδιών που κάλεσε ο Ταουσιάνης στην Εθνική Ελπίδων και είναι βασικός στη Β' ομάδα των Αρκάδων.

Η αρχή της διαδρομής: Αστέρας AKTOR

Η εμπειρία του 34χρονου προπονητή ξεκινά από αρκετά νωρίς. Το 2015, σε ηλικία μόλις 23 ετών, εντάχθηκε ως προπονητής τερματοφυλάκων στα μικρά κλιμάκια του Αστέρα AKTOR. Παρέμεινε στην ομάδα της Τρίπολης για έξι χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλοί τερματοφύλακες πέρασαν από τα χέρια του, λαμβάνοντας τις οδηγίες του.

Η θητεία του στον Αστέρα AKTOR αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς εκεί έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία του, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία του στην εκπαίδευση τερματοφυλάκων.

Σημαντικοί τερματοφύλακες υπό την καθοδήγησή του

Μεταξύ των τερματοφυλάκων που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Λαρεντζάκη στον Αστέρα AKTOR ήταν και ο Αντώνης Τσιφτσής. Ο νυν πορτιέρε του ΠΑΟΚ, με παραστάσεις μέχρι και στην Εθνική Ομάδα, εξελίχθηκε υπό την καθοδήγηση του Έλληνα προπονητή. Ο Λαρεντζάκης τον είχε από την Κ17 μέχρι την ένταξή του στην πρώτη ομάδα του Αστέρα, όπου ο Τσιφτσής μέτρησε 54 εμφανίσεις με 18 clean sheets. Στη συνέχεια, πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ έναντι 400 χιλιάδων ευρώ.

Παράλληλα, υπό τις δικές του οδηγίες, ο Φώτης Ψεύτης κατάφερε να εντυπωσιάσει στις ακαδημίες του Αστέρα. Οι επιδόσεις του οδήγησαν τη Μίλαν να τον κάνει δικό της το 2020, ενώ το 2021 τον αγόρασε έναντι 500 χιλιάδων ευρώ. Σήμερα, ο Έλληνας πορτιέρε αγωνίζεται στα χρώματα της τουρκικής Αντάλιασπορ, ενώ ανήκει στη Λουγκάνο. Τέλος, ο Θεόφιλος Κακαδιάρης ήταν μία επιλογή του Γιώργου Λαρεντζάκη και αποκτήθηκε από τη Δήμητρα Απόλλων λίγο πριν ο Έλληνας προπονητής αποχωρήσει από την Τρίπολη για τον Ιωνικό.

Συνεργασίες σε Ιωνικό και Λαμία

Μετά την αποχώρησή του από τον Αστέρα AKTOR, ο Γιώργος Λαρεντζάκης μετακινήθηκε στη Νίκαια για τον Ιωνικό. Εκεί, είχε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Λευτέρη Χουτετσιώτη, ο οποίος ήταν τερματοφύλακας της ομάδας. Η παρουσία του στον Ιωνικό σηματοδότησε μια νέα περίοδο στην προπονητική του πορεία.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Λαμία, ο Αλεξέι Κοσέλεφ κλήθηκε στην εθνική ανδρών της Μολδαβίας, γεγονός που αναδεικνύει την επιρροή του Λαρεντζάκη στην εξέλιξη των τερματοφυλάκων. Επιπλέον, υπό την παρουσία του, το κλαμπ της Λαμίας πέρασε στα play offs για πρώτη φορά στην ιστορία του, καταγράφοντας μια σημαντική επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta