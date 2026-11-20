Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην πόλη του Κόμο, ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης της τοπικής ομάδας με την ΑΕΚ για το Champions League. Οι ιταλικές αστυνομικές αρχές έχουν σημάνει «κόκκινο συναγερμό» και έχουν θέσει το παιχνίδι στην ανώτατη βαθμίδα επικινδυνότητας, σχεδιάζοντας ένα αυστηρότατο πλάνο μέτρων.

Η κινητοποίηση αυτή πηγάζει από δύο βασικές ανησυχίες που έχουν οι τοπικές αρχές, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και η ασφάλεια όλων. Η περιοχή αναμένεται να μετατραπεί σε «φρούριο» την ημέρα της αναμέτρησης, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά Μέσα.

«Κόκκινος συναγερμός» στην ιταλική πόλη

Η πόλη του Κόμο βρίσκεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» καθώς πλησιάζει η ημέρα της ευρωπαϊκής αναμέτρησης της τοπικής ομάδας με την ΑΕΚ. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί από τις ιταλικές αστυνομικές αρχές ως παιχνίδι ανώτατης βαθμίδας επικινδυνότητας, φτάνοντας στο επίπεδο 4.

Αυτό το επίπεδο επικινδυνότητας συνεπάγεται την εφαρμογή ενός ιδιαίτερα αυστηρού πλάνου μέτρων ασφαλείας. Σύμφωνα με την εφημερίδα «La Provincia di Como», η περιοχή θα μετατραπεί σε «φρούριο», υπογραμμίζοντας την έκταση και την σοβαρότητα των προληπτικών ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί.

Η αναμέτρηση στο «Giuseppe Sinigaglia»

Ο αγώνας μεταξύ Κόμο και ΑΕΚ, στο πλαίσιο του Champions League, είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, στις 22:00. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Giuseppe Sinigaglia», το οποίο αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των μέτρων ασφαλείας.

Η σημασία του αγώνα για την ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες των αρχών, έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση των ελέγχων και της επιτήρησης γύρω από το στάδιο και σε ολόκληρη την πόλη, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητα περιστατικά.

Ανησυχία για τη μαζική προσέλευση φιλάθλων χωρίς εισιτήριο

Μία από τις κύριες ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι τοπικές αρχές αφορά την πιθανότητα μαζικής προσέλευσης Ενωσιτών φιλάθλων στην ιταλική πόλη, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τον αγώνα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ήδη ενημερώσει τους φιλάθλους της ότι τα διαθέσιμα εισιτήρια της πρώτης φάσης έχουν εξαντληθεί.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί προβληματισμό στις αρχές, καθώς η παρουσία μεγάλου αριθμού φιλάθλων χωρίς πρόσβαση στο γήπεδο μπορεί να οδηγήσει σε συγκεντρώσεις και ενδεχόμενες εντάσεις. Τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί και με γνώμονα την αντιμετώπιση αυτού του ενδεχομένου.

Φόβοι για την άφιξη οργανωμένων οπαδών της Λιβόρνο

Ο δεύτερος παράγοντας που έχει προκαλέσει ανησυχία στις ιταλικές αρχές σχετίζεται με την πιθανή άφιξη οργανωμένων οπαδών της Λιβόρνο στο Κόμο. Αυτοί οι οπαδοί ενδέχεται να ταξιδέψουν στην πόλη με σκοπό να συμπαρασταθούν στους φίλους των Κιτρινόμαυρων, δηλαδή στους οπαδούς της ΑΕΚ.

Οι φόβοι αυτοί πηγάζουν από τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας που διατηρούν οι οργανωμένοι οπαδοί της Λιβόρνο με τους αντίστοιχους της ΑΕΚ. Η πιθανή παρουσία τους θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας για την τήρηση της τάξης και έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta