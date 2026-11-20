Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Τσικίνιο, ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού, λίγες ώρες μετά την επιτυχή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Ο ποδοσφαιριστής πέρασε την πόρτα του χειρουργείου το πρωί της Παρασκευής (20/11) για να αποκαταστήσει το κάταγμα στο μετατάρσιο που υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης της ομάδας του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τους «ερυθρόλευκους», καθώς οι επιλογές στη μεσαία γραμμή έχουν μειωθεί αισθητά.

Το κάταγμα και η αναγκαιότητα του χειρουργείου

Ο Τσικίνιο στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (19/11). Ο τραυματισμός προέκυψε μετά από μια μονομαχία με τον συμπαίκτη του, Κάρμο, με τον Πορτογάλο μέσο να πέφτει στο έδαφος.

Αρχικά, οι άνθρωποι της ομάδας του Ολυμπιακού ήλπιζαν σε ένα «θαύμα» και ότι το χειρουργείο θα μπορούσε να αποφευχθεί. Ωστόσο, οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους. Το ιατρικό επιτελείο έκρινε την επέμβαση απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού, οδηγώντας τον ποδοσφαιριστή στο χειρουργείο το πρωί της Παρασκευής.

Το μήνυμα αισιοδοξίας από το νοσοκομείο

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, ο Τσικίνιο θέλησε να καθησυχάσει τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Μέσα από το νοσοκομείο, ο Πορτογάλος μέσος έστειλε το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Όλα καλά, παιδιά. Σύντομα θα επιστρέψω. Θετική ενέργεια! Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά. Σας αγαπώ όλους». Το μήνυμα αυτό προσέφερε μια νότα αισιοδοξίας στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία την πορεία της υγείας του.

Η περίοδος αποθεραπείας και η αναμενόμενη επιστροφή

Μετά το χειρουργείο, ο Τσικίνιο εισέρχεται πλέον σε περίοδο αποθεραπείας. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη ανάρρωσή του και την ασφαλή επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου, η επιστροφή του Πορτογάλου μέσου στα γήπεδα υπολογίζεται να γίνει στο δεύτερο μισό του Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Οι επιπτώσεις στον Ολυμπιακό ενόψει κρίσιμων αναμετρήσεων

Ο τραυματισμός του Τσικίνιο έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον Ολυμπιακό, καθώς η ομάδα αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα με τις επιλογές της στη μεσαία γραμμή. Οι Πειραιώτες έχουν ξεμείνει από χαφ, με τις διαθέσιμες επιλογές να είναι περιορισμένες.

Συγκεκριμένα, διαθέσιμοι μέσοι είναι μόνο ο Φρόιλερ και ο Σιπιόνι. Ωστόσο, ο Σιπιόνι βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω τις επιλογές του προπονητή για τις διεθνείς αναμετρήσεις. Η ομάδα έχει μπροστά της μια δύσκολη αποστολή στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τη Μίλαν στις 26/11, στο πλαίσιο του Europa League, όπου η απουσία του Τσικίνιο θα είναι αισθητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta