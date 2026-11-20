Οι ιταλικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής ενόψει της αναμέτρησης της Κόμο με την ΑΕΚ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, στις 22:00, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι έχει καταταχθεί στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας, με φόβους για την παρουσία φιλάθλων χωρίς εισιτήριο, καθώς και για την πιθανή άφιξη οπαδών της Λιβόρνο.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο Κόμο

Η ιταλική πόλη του Κόμο προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της τοπικής ομάδας, της Κόμο, στην οποία αγωνίζεται και ο Τάσος Δουβίκας, με την ΑΕΚ. Οι αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του αγώνα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα «La Provincia di Como», το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας.

Η κατάσταση συναγερμού έχει οδηγήσει στην προετοιμασία δρακόντειων μέτρων ασφαλείας από την αστυνομία. Αυτά τα μέτρα θεωρούνται πρωτοφανή για τα δεδομένα των τελευταίων περίπου 20 ετών στην πόλη. Προβλέπεται ισχυρή αστυνομική παρουσία σε όλα τα κομβικά σημεία, καθώς και αυξημένη επιτήρηση.

Πρωτοφανής κινητοποίηση των αρχών

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας δεν αποκλείεται να ξεκινήσει ήδη από τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από τη σέντρα του αγώνα. Αυτό το ενδεχόμενο εξετάζεται καθώς αρκετοί φίλοι της «Ένωσης» αναμένεται να φτάσουν στην Ιταλία νωρίτερα από την ημέρα του αγώνα.

Οι ιταλικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η αναμέτρηση της Κόμο με την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League αποτελεί ένα γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η αυξημένη επιφυλακή αφορά την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποφυγή τυχόν επεισοδίων.

Ανησυχία για την παρουσία φιλάθλων

Στο επίκεντρο της ανησυχίας των ιταλικών αρχών βρίσκεται η πιθανή παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ, της «Ένωσης», οι οποίοι ενδέχεται να ταξιδέψουν στην πόλη χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα. Αυτό το σενάριο δημιουργεί προβληματισμό για την τάξη και την ασφάλεια γύρω από το γήπεδο και στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στο Κόμο οπαδοί της Λιβόρνο. Οι συγκεκριμένοι οπαδοί διατηρούν στενούς δεσμούς με τους «κιτρινόμαυρους» φιλάθλους της ΑΕΚ, γεγονός που προσθέτει έναν επιπλέον παράγοντα στην ανησυχία των αρχών. Η συνεργασία μεταξύ των δύο ομάδων οπαδών είναι γνωστή και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Αντιπαλότητα και χωρητικότητα κερκίδας

Η παρουσία των οπαδών της Λιβόρνο αποτελεί πηγή ανησυχίας, καθώς είναι γνωστή η έντονη αντιπαλότητά τους με τους οπαδούς της Κόμο. Αυτή η αντιπαλότητα εντείνει τους φόβους για πιθανές εντάσεις ή συγκρούσεις, καθιστώντας απαραίτητη την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Η κερκίδα που έχει προβλεφθεί για τους φιλάθλους της ΑΕΚ έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα, η οποία ανέρχεται στα 700 άτομα. Ωστόσο, στην Ιταλία εκφράζονται εκτιμήσεις ότι ο αριθμός των Ελλήνων φιλάθλων που θα ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ματς ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από την προβλεπόμενη χωρητικότητα. Αυτή η εκτίμηση ενισχύει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα από τις τοπικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Athletiko