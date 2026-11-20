Η έντονη βροχή αποτέλεσε τον κυρίαρχο παράγοντα που επηρέασε τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές για το Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας. Το πρώτο σκέλος των δοκιμαστικών ουσιαστικά δεν πραγματοποιήθηκε, αναγκάζοντας τις ομάδες και τους οδηγούς να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο δεύτερο σκέλος, όπου οι συνθήκες παρέμειναν δύσκολες. Ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο, λίγο πριν την πτώση της καρό σημαίας.

Η επίδραση της βροχής στις ελεύθερες δοκιμές

Οι καιρικές συνθήκες στο Λας Βέγκας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς η έντονη βροχόπτωση οδήγησε στην ουσιαστική ακύρωση του πρώτου σκέλους των ελεύθερων δοκιμαστικών για το Grand Prix της Formula 1. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλη η προσοχή των ομάδων και των οδηγών να στραφεί στο δεύτερο σκέλος, το οποίο διεξήχθη υπό συνθήκες βροχής.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σκέλους, οι οδηγοί χρησιμοποίησαν βρόχινα και ενδιάμεσα ελαστικά, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ολισθηρές συνθήκες της πίστας. Παρά τις δυσκολίες, πολλοί από αυτούς κατάφεραν να ολοκληρώσουν αρκετούς γύρους, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα ενόψει της συνέχειας του αγωνιστικού τριημέρου.

Ο ταχύτερος χρόνος του Τζορτζ Ράσελ

Στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes ήταν αυτός που ξεχώρισε, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο ακριβώς τη στιγμή που έπεφτε η καρό σημαία. Η επίδοσή του τον έφερε στην κορυφή των χρόνων, αφήνοντας πίσω του τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari ακολούθησε στην τρίτη θέση, όντας τρία δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Ράσελ. Οι διαφορές μεταξύ των πρώτων θέσεων ήταν μικρές, υποδηλώνοντας έναν ανταγωνιστικό αγώνα.

Οι επιδόσεις των υπόλοιπων οδηγών

Πιο πίσω στην κατάταξη, ο Ισάκ Χάτζαρ με τη μία Red Bull–Ford βρέθηκε αρκετά μακριά από την κορυφή, με διαφορά πάνω από ένα δευτερόλεπτο από τον ταχύτερο χρόνο. Την πρώτη οκτάδα συμπλήρωσαν ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren, ο Λίους Χάμιλτον με Ferrari, ο Λάντο Νόρις με McLaren και ο Κίμι Αντονέλι με Mercedes.

Οι οδηγοί προσπάθησαν να βρουν ρυθμό στις δύσκολες συνθήκες, με την κατάταξη να παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποτελέσματα, καθώς αρκετές ομάδες κατάφεραν να τοποθετήσουν τους οδηγούς τους στις υψηλότερες θέσεις.

Τα προβλήματα του Μαξ Φερστάπεν

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος αναφέρεται ως πολυνίκης στο Λας Βέγκας, αντιμετώπισε προβλήματα κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών. Μια έξοδος που είχε με τη Red Bull–Ford, καθώς και ένα θέμα ισχύος στο μοτέρ του, τον επηρέασαν σημαντικά, με αποτέλεσμα να μείνει στην 13η θέση της κατάταξης.

Επιπλέον, ένα άλλο περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με την Audi παραλίγο να συγκρουστεί με τον Σαρλ Λεκλέρ, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι βροχερές συνθήκες στην πίστα.

Το πρόγραμμα για το υπόλοιπο τριήμερο

Το αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο Λας Βέγκας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Για τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος, έχει προγραμματιστεί το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών, δίνοντας στους οδηγούς μια τελευταία ευκαιρία να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις των μονοθεσίων τους.

Στις 6 το πρωί του Σαββάτου, επίσης ώρα Ελλάδος, θα διεξαχθούν οι δοκιμές κατάταξης, οι οποίες θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης για τον κυρίως αγώνα. Το Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας θα πραγματοποιηθεί στις 6 το πρωί της Κυριακής, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από: Newsit