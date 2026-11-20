Το σενάριο που φέρνει τον Τζάρεντ Μπάτλερ στον Ολυμπιακό και η στάση του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Οι πιθανότητες για την επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ομάδα του Ολυμπιακού μειώνονται συνεχώς, καθώς ο χρόνος περνάει. Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε αναζήτηση δύο περιφερειακών παικτών στην αγορά, προκειμένου να καλύψουν τόσο το κενό του Γιαν Μοντέρο όσο και αυτό που ενδέχεται να αφήσει η αποχώρηση του Ντόρσεϊ. Παράλληλα, ένα μεταγραφικό σενάριο που κυκλοφορεί στην Ιταλία εμπλέκει τον Ντόρσεϊ σε μια πιθανή αλυσιδωτή μετακίνηση παικτών μεταξύ τριών ομάδων της EuroLeague, με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να φέρεται ως υποψήφιος για τον Πειραιά.

Οι μειωμένες πιθανότητες επιστροφής του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο καιρός περνάει και οι πιθανότητες για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού παρουσιάζονται ολοένα και πιο μειωμένες. Η κατάσταση του Ελληνοαμερικανού γκαρντ παραμένει αμετάβλητη, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των αγωνιστικών επιλογών της ομάδας.

Σε σχέση με την παρουσία του Ντόρσεϊ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, είχε προβεί σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Ο κ. Μπαρτζώκας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι διατεθειμένος να δεχθεί πίσω τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ομάδα. Ωστόσο, αυτή η πιθανή επιστροφή τίθεται υπό έναν σαφή όρο: ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ θα πρέπει να «σοβαρευτεί» για να επανενταχθεί στις αγωνιστικές επιλογές του συλλόγου.

Οι αναζητήσεις του Ολυμπιακού στην αγορά

Την ίδια χρονική περίοδο, ο Ολυμπιακός έχει ενεργοποιηθεί στην αγορά των παικτών, αναζητώντας ενισχύσεις στην περιφερειακή γραμμή. Η ομάδα έχει βγει στην αγορά με στόχο την απόκτηση δύο περιφερειακών παικτών.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις αποσκοπούν στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού που έχει δημιουργηθεί, αυτό του Γιαν Μοντέρο. Η ανάγκη για ενίσχυση στην περιφέρεια κρίνεται επιτακτική για τους «ερυθρόλευκους».

Επιπλέον, οι αναζητήσεις αυτές σχετίζονται και με την πιθανή αποχώρηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να καλύψει το κενό που θα αφήσει η οριστική αποχώρηση του παίκτη, εφόσον οι πιθανότητες επιστροφής του συνεχίσουν να μειώνονται.

Το «ζεστό» μεταγραφικό σενάριο από την Ιταλία

Στην Ιταλία, το μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει τρεις ομάδες της EuroLeague παραμένει «ζεστό» και απασχολεί τα αθλητικά δρώμενα. Η ιστοσελίδα RealOlimpiaMilano επανήλθε με δημοσίευμά της στην υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Το δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας έλαβε υπόψη του τις πρόσφατες τοποθετήσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, σχετικά με τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ, δίνοντας νέα διάσταση στο σενάριο.

Συγκεκριμένα, το σενάριο κάνει λόγο για μια πιθανή αλυσιδωτή μετακίνηση τριών παικτών. Πρώτον, αναφέρεται η πιθανή μετακίνηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο.

Δεύτερον, το ίδιο σενάριο περιλαμβάνει τη μετακίνηση του Μάρκο Γκούντουριτς στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή η φημολογούμενη κίνηση θα αποτελούσε μέρος της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των ρόστερ των εμπλεκόμενων ομάδων.

Τρίτον, και όσον αφορά τον Ολυμπιακό, το σενάριο φέρνει τον Τζάρεντ Μπάτλερ ως πιθανό στόχο. Ο Αμερικανός γκαρντ φέρεται να είναι ο παίκτης που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των «ερυθρόλευκων» στην περιφέρεια, σύμφωνα πάντα με τις ιταλικές φήμες.

Η φύση των πληροφοριών και οι διευκρινίσεις

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει επιβεβαιωθεί το παραμικρό σχετικά με αυτό το μεταγραφικό σενάριο. Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας παραμένουν, για την ώρα, στο επίπεδο των φημών.

Οι επίσημες ανακοινώσεις ή οι επιβεβαιώσεις από τις εμπλεκόμενες ομάδες ή τους παίκτες δεν έχουν γίνει. Συνεπώς, τα πάντα είναι ακόμα ανοιχτά και η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει μόνο με την πάροδο του χρόνου και τις επίσημες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Newsit