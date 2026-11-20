Σημαντικό πλήγμα δέχεται η ΑΕΚ ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών της στο Champions League, καθώς η UEFA επέβαλε ποινή δύο αγωνιστικών στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο 28χρονος Μαυριτανός διεθνής εξτρέμ θα απουσιάσει από δύο κρίσιμες αναμετρήσεις, ωστόσο η υπόθεσή του δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς μια ειδική σήμανση στην επίσημη λίστα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της τιμωρίας.

Η ποινή των δύο αγωνιστικών και οι αγώνες που χάνει

Η ποινή των δύο αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά μετά την αποβολή του, η οποία σημειώθηκε μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την Ένωση, καθώς στερείται τις υπηρεσίες ενός βασικού της παίκτη σε κομβικά σημεία της διοργάνωσης.

Λόγω της τιμωρίας αυτής, ο Κοϊτά θα χάσει δύο προγραμματισμένα παιχνίδια της League Phase του Champions League. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Κόμο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Νοεμβρίου, καθώς και για τον αγώνα εναντίον της Γαλατασαράι, που θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου.

Το μυστηριώδες «###» στην επίσημη λίστα της UEFA

Στην επίσημη λίστα καρτών της UEFA, η οποία αφορά την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καταγράφεται μια ιδιαιτέρως σημαντική λεπτομέρεια σχετικά με την περίπτωση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Δίπλα στο όνομα του 28χρονου μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ, υπάρχει η ένδειξη της κόκκινης κάρτας («R») για την τέταρτη αγωνιστική, ενώ στις στήλες που αντιστοιχούν στην πέμπτη και την έκτη αγωνιστική, εμφανίζεται η ειδική σήμανση «###».

Η συγκεκριμένη ένδειξη «###» δεν είναι τυχαία και παραπέμπει σε μια πειθαρχική υπόθεση, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης του Κοϊτά δεν έχει κριθεί οριστικά και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές στο μέλλον, ανάλογα με τις εξελίξεις στα πειθαρχικά όργανα της UEFA.

Το ενδεχόμενο αυστηρότερης τιμωρίας

Η παρουσία της ένδειξης «###» στην επίσημη λίστα της UEFA υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο για αυστηρότερη τιμωρία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Αυτή η πιθανότητα συνδέεται άμεσα με τη συμπεριφορά που επέδειξε ο ποδοσφαιριστής απέναντι στον διαιτητή της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τη λήξη του αγώνα.

Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA ενδέχεται να εξετάσει περαιτέρω το περιστατικό, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της συμπεριφοράς του παίκτη. Εάν κριθεί ότι η αντίδρασή του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, τότε η αρχική ποινή των δύο αγωνιστικών θα μπορούσε να αυξηθεί, επιφέροντας ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα στην ΑΕΚ.

Το δικαίωμα έφεσης της ΑΕΚ

Παράλληλα με το ενδεχόμενο αυστηροποίησης της ποινής, η ΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει τη μείωση της τιμωρίας του ποδοσφαιριστή της. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει έφεση στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της UEFA, επιχειρώντας να ανατρέψει ή να μειώσει την αρχική απόφαση.

Μέσω της διαδικασίας της έφεσης, η ΑΕΚ θα μπορέσει να παρουσιάσει τα δικά της επιχειρήματα και στοιχεία, με στόχο να πείσει την επιτροπή για την ελάφρυνση της ποινής. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια σημαντική οδό για την ομάδα, προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή του Κοϊτά νωρίτερα στους αγωνιστικούς χώρους.

Η συνέχεια της υπόθεσης σε πειθαρχικό επίπεδο

Συνεπώς, παρόλο που ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά εμφανίζεται στην επίσημη λίστα της UEFA ως τιμωρημένος για τις προσεχείς αναμετρήσεις με την Κόμο και τη Γαλατασαράι, η υπόθεσή του παραμένει ανοιχτή. Η ένδειξη «###» καθιστά σαφές ότι η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί και ότι η υπόθεση θα έχει συνέχεια σε πειθαρχικό επίπεδο.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η τελική έκβαση θα επηρεάσει άμεσα τα αγωνιστικά πλάνα της ΑΕΚ για τη συνέχεια της πορείας της στο Champions League. Η ομάδα βρίσκεται σε αναμονή των αποφάσεων, οι οποίες θα καθορίσουν την ακριβή διάρκεια της απουσίας του Μαυριτανού εξτρέμ.

Με πληροφορίες από: Athletiko