Πέντε οδηγοί της Formula 1 θα δεχθούν ποινές ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα στο Λας Βέγκας, γεγονός που σημαίνει ότι η κατάταξη των κατατακτήριων δοκιμών δεν θα ορίσει την τελική σειρά εκκίνησης του Γκραν Πρι. Ανάμεσα στους οδηγούς που θα ξεκινήσουν με μειονέκτημα βρίσκεται και ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Κίμι Αντονέλι. Οι περισσότερες από τις ποινές συνδέονται με μονάδες ισχύος της Mercedes, η οποία παρουσίασε μία νέα προδιαγραφή turbo στην πίστα του Λας Βέγκας.

Οι οδηγοί που επηρεάζονται και οι λόγοι των ποινών

Συνολικά, πέντε οδηγοί θα αντιμετωπίσουν ποινές θέσεων στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής στο Λας Βέγκας. Πρόκειται για τους Κίμι Αντονέλι, Όσκαρ Πιάστρι, Κάρλος Σάινθ, Όλιβερ Μπέρμαν και Λανς Στρολ.

Οι ποινές αυτές προκύπτουν από την υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων χρήσης συγκεκριμένων εξαρτημάτων των μονάδων ισχύος, όπως κινητήρες εσωτερικής καύσης, turbo, μπαταρίες και μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου. Η Mercedes, ως προμηθευτής μονάδων ισχύος, εισήγαγε μία νέα προδιαγραφή turbo, μέσω του μηχανισμού ADUO, η οποία επηρεάζει αρκετά μονοθέσια.

Η περίπτωση του Κίμι Αντονέλι

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Κίμι Αντονέλι, θα ξεκινήσει τον αγώνα με σημαντικό μειονέκτημα, καθώς θα δεχθεί ποινή πέντε θέσεων. Η ποινή αυτή επιβάλλεται επειδή ο Αντονέλι θα χρησιμοποιήσει τον έκτο κινητήρα εσωτερικής καύσης της σεζόν.

Ο οδηγός είχε ήδη ξεπεράσει το όριο των τεσσάρων κινητήρων στη Μόντσα, και η νέα υπέρβαση οδηγεί στην τρέχουσα ποινή. Ωστόσο, το αναβαθμισμένο turbo που χρησιμοποιεί φέτος είναι το τέταρτο και βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου ορίου.

Οι ποινές για Πιάστρι και Σάινθ

Ο Όσκαρ Πιάστρι θα δεχθεί ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση. Η ποινή του προκύπτει από την τοποθέτηση του πέμπτου κινητήρα εσωτερικής καύσης, έπειτα από ένα πρόβλημα αξιοπιστίας που επιβεβαιώθηκε από την ομάδα της McLaren. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Πιάστρι υπερβαίνει το όριο στο συγκεκριμένο εξάρτημα.

Αντίστοιχα, ο Κάρλος Σάινθ θα χάσει δέκα θέσεις στην εκκίνηση λόγω της τοποθέτησης του πέμπτου turbo της χρονιάς στο μονοθέσιό του. Όπως και στην περίπτωση του Πιάστρι, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Σάινθ υπερβαίνει το όριο στο αντίστοιχο εξάρτημα της μονάδας ισχύος του.

Η νέα προδιαγραφή turbo της Mercedes

Η νέα προδιαγραφή turbo, που αναπτύχθηκε από τη Mercedes μέσω του μηχανισμού ADUO, θα χρησιμοποιηθεί συνολικά σε επτά μονοθέσια στο Λας Βέγκας. Εκτός από τους Κίμι Αντονέλι, Όσκαρ Πιάστρι και Κάρλος Σάινθ, τη νέα μονάδα θα χρησιμοποιήσουν και οι Λάντο Νόρις, Άλεξ Άλμπον, Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο.

Για τους Νόρις, Άλμπον, Γκασλί και Κολαπίντο, η χρήση του νέου turbo γίνεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, οπότε δεν επιβάλλονται ποινές. Ο Τζορτζ Ράσελ διατηρεί την προηγούμενη προδιαγραφή turbo, καθώς μια αλλαγή θα του κόστιζε θέσεις εκκίνησης και η Mercedes αναμένει μικρό κέρδος σε απόδοση από τη νέα μονάδα.

Οι ποινές για Μπέρμαν και Στρολ

Στην ομάδα της Haas, ο Όλιβερ Μπέρμαν θα μεταφερθεί στο πίσω μέρος του grid, καθώς οι επιμέρους ποινές του αθροίζονται σε 35 θέσεις. Η ποινή αυτή προέκυψε από την τοποθέτηση νέου κινητήρα εσωτερικής καύσης, turbo, συστήματος εξαγωγής και MGU-K στο μονοθέσιό του, με τις τέσσερις αυτές αλλαγές να ξεπερνούν τα αντίστοιχα όρια και να υπερβαίνουν το όριο των 15 θέσεων.

Ο Λανς Στρολ της Aston Martin, που χρησιμοποιεί μονάδα ισχύος Honda, θα χάσει συνολικά δέκα θέσεις στην εκκίνηση. Η ποινή του οφείλεται στην αλλαγή της μπαταρίας, η οποία είναι η όγδοη που χρησιμοποιεί στη σεζόν, καθώς και στην αλλαγή της μονάδας ηλεκτρονικού ελέγχου, που αποτελεί την ένατη για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta