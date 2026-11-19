Μια υπόθεση που αντιμετωπίζεται ως γυναικοκτονία συγκλονίζει το Θησείο, καθώς νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα σε διαμέρισμα στην οδό Αίθρας. Ο 63χρονος σύζυγός της συνελήφθη στο σημείο, καθώς φέρεται να κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και να ομολόγησε την πράξη του. Η σορός της 61χρονης απομακρύνθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα, ο 63χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης του, δήλωσε ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του, ηλικίας 61 ετών, η οποία βρισκόταν πλέον αναίσθητη στο έδαφος του διαμερίσματος.

Άφιξη αρχών και διαπίστωση θανάτου

Άμεσα κινητοποιήθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Εκεί, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας. Παράλληλα, αστυνομικοί που έσπευσαν στο διαμέρισμα βρήκαν τον δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ομολόγησε την πράξη του.

Η σύλληψη και η έρευνα

Ο χώρος του εγκλήματος ερευνήθηκε ενδελεχώς από στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ιατροδικαστής για την αυτοψία. Λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 63χρονου, περνώντας του χειροπέδες. Πριν τη μεταφορά του στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ο δράστης οδηγήθηκε ξανά στο διαμέρισμα όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, προκειμένου να δώσει κατάθεση για το περιστατικό.

Απομάκρυνση της σορού

Τέλος, στις 4:50 τα ξημερώματα, η σορός της 61χρονης γυναίκας απομακρύνθηκε από το διαμέρισμα της οδού Αίθρας στο Θησείο. Η μεταφορά της έγινε με όχημα γραφείου τελετών, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία των αρχών στο σημείο της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr