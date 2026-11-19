Μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση έπληξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας εκτός λειτουργίας κρίσιμες εσωτερικές εφαρμογές και προκαλώντας ανησυχία για πιθανή διαρροή μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων. Διεθνείς χάκερ φέρεται να χρησιμοποίησαν ένα ειδικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να διεισδύσουν στα συστήματα, με την αναστάτωση να διαρκεί για πάνω από δέκα ημέρες. Η Κομισιόν εκτιμά ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο το πλήρες εύρος της ζημιάς παραμένει ασαφές.

Η κυβερνοεπίθεση και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία διεθνείς χάκερ αξιοποίησαν το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ARTEX. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι δημόσια διαθέσιμο και έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό τρωτών σημείων σε συστήματα πληροφορικής. Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ορισμένοι κακόβουλοι παράγοντες έκαναν κατάχρηση τέτοιων εργαλείων και έβαλαν στο στόχαστρο την Επιτροπή.

Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CERT-EU, εντόπισε τη χρήση του ARTEX από τους διεθνείς χάκερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Για προληπτικούς λόγους, αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας, αν και η πρόσβαση στις περισσότερες έχει πλέον αποκατασταθεί.

Οι επιπτώσεις στα εσωτερικά συστήματα

Οι επιπτώσεις της κυβερνοεπίθεσης ήταν άμεσες και σημαντικές για το προσωπικό της Κομισιόν. Λόγω της επίθεσης, οι εργαζόμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων μισθοδοσίας και αδειών, καθώς επηρεάστηκε η πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού Sysper. Επίσης, το σύστημα επιστροφής ιατρικών δαπανών, MyPMO, τέθηκε εκτός λειτουργίας. Αυτά τα συστήματα αποκαταστάθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όμως το Sysper κατέρρευσε ξανά για λίγο χθες.

Η αναστάτωση από την κυβερνοεπίθεση διαρκεί πάνω από δέκα ημέρες. Την Τρίτη, επλήγησαν και οι μεταφραστικές υπηρεσίες της Επιτροπής, γεγονός που προκάλεσε έντονη ταλαιπωρία σε αξιωματούχους. Ένας εξ αυτών παραδέχτηκε ότι «έβριζε ασταμάτητα» λόγω της κατάστασης. Παρότι τα συστήματα ενδέχεται να επανέρχονται σε λειτουργία, οι απαντήσεις καθυστερούν λίγο περισσότερο, όπως ανέφερε ανώνυμος αξιωματούχος.

Ανησυχία για διαρροή προσωπικών δεδομένων

Η κυβερνοεπίθεση έχει εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το περιστατικό ενδέχεται να έχει θέσει σε κίνδυνο μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων. Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, η πλήρης έκταση της ζημιάς παραμένει ασαφής.

Ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν παραβιάστηκαν δεδομένα του προσωπικού. Η αβεβαιότητα αυτή εξηγεί και την περιορισμένη ενημέρωση προς τους εργαζομένους, καθώς η Επιτροπή δεν γνωρίζει ακόμη εάν, ή σε ποιο βαθμό, υποκλάπηκαν προσωπικές πληροφορίες.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν την κρίση στη χθεσινή εβδομαδιαία συνεδρίασή τους. Μάλιστα, η Επιτροπή συγκάλεσε το ανώτατο εσωτερικό όργανο διαχείρισης κρίσεων, το Συμβούλιο Εταιρικής Διαχείρισης (Corporate Management Board), σε έκτακτη συνεδρίαση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, επιβεβαίωσε το συμβάν, δηλώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια κυβερνοεκστρατεία που εντοπίστηκε». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «στοχοποιήθηκαν μεμονωμένα συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική μας, έχουμε ενημερώσει τους ενδιαφερομένους».

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki