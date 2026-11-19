Μία άγνωστη σε πολλούς πτυχή της ποδοσφαιρικής διαδρομής του Νεϊμάρ επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς ένα έγγραφο από το 2006 αποκαλύπτει ότι ο Βραζιλιάνος είχε συμπεριληφθεί στο ρόστερ των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης. Παρότι το όνομά του έχει συνδεθεί με τη σπουδαία του πορεία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, η καριέρα του θα μπορούσε να είχε εντελώς διαφορετική τροπή.

Το έγγραφο που ήρθε στο φως

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Mundo Deportivo», το οποίο ήρθε στο φως την Πέμπτη, οι διοργανωτές του διεθνούς τουρνουά ακαδημιών MIC εντόπισαν στα αρχεία τους ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον έγγραφο από το 2006. Η ανακάλυψη αυτή έγινε κατά την προετοιμασία των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυση της διοργάνωσης.

Πρόκειται για τη λίστα των 18 ποδοσφαιριστών που είχε δηλώσει η Ρεάλ Μαδρίτης για το συγκεκριμένο τουρνουά. Στη λίστα αυτή, το όνομα του Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος Τζούνιορ βρισκόταν ανάμεσα σε εκείνα των Ντάνι Καρβαχάλ, Πάμπλο Σαράμπια και Άλεξ Φερνάντεθ.

Οι δοκιμές στην ισπανική πρωτεύουσα

Ο Νεϊμάρ ήταν τότε μόλις 14 ετών και είχε ταξιδέψει από τη Βραζιλία στην ισπανική πρωτεύουσα. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να δοκιμαστεί στις εγκαταστάσεις των «μερένχες», όπου παρέμεινε για περίπου δύο εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, προπονήθηκε με την ομάδα Infantil A και κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις των ανθρώπων της ακαδημίας. Μάλιστα, η υπόθεση είχε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, καθώς η Ρεάλ είχε εκδώσει δελτίο για τον νεαρό ποδοσφαιριστή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Μαδρίτης, στις 30 Μαρτίου 2006.

Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η μετακίνηση

Ωστόσο, η μετακίνησή του δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η ισπανική «AS» είχε αποδώσει το ναυάγιο σε μία οικονομική διαφωνία ύψους 60.000 ευρώ. Αυτή η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητήθηκε αργότερα από τον δικηγόρο Μάρκος Μότα.

Ο Μότα επικαλέστηκε τους κανονισμούς της FIFA για τις μεταγραφές ανηλίκων, καθώς και την απόφαση της οικογένειας να παραμείνει ο παίκτης στη Σάντος. Έτσι, παρά το γεγονός ότι το όνομά του είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της Ρεάλ για το MIC του 2006, ο Νεϊμάρ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Καταλονία, όπου διεξαγόταν το τουρνουά, για να αγωνιστεί με τους Μαδριλένους.

Η μετέπειτα πορεία και η υπενθύμιση

Δύο χρόνια αργότερα, πάντως, ο Νεϊμάρ επέστρεψε στο ίδιο τουρνουά, αυτή τη φορά με ομάδα της Βραζιλίας και συμπαίκτη τον Φιλίπε Κουτίνιο. Η συνέχεια της καριέρας του είναι γνωστή σε όλους τους φιλάθλους.

Το 2013, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να τον αποκτήσει από τη Σάντος. Εκεί, ο Νεϊμάρ σχημάτισε μαζί με τους Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρες μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθετικές τριάδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κατακτώντας όλα τα διαθέσιμα τρόπαια. Είκοσι χρόνια μετά, το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση μιας μεταγραφής που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και θα μπορούσε να είχε αλλάξει την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Athletiko