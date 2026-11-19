Στη σύλληψη μιας 30χρονης εργαζόμενης σε σούπερ μάρκετ της Αργαλαστής προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νοτίου Πηλίου. Η σύλληψη σχετίζεται με την υπόθεση της 12χρονης που μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Η γυναίκα φέρεται να πούλησε στην ανήλικη ένα μπουκάλι βότκα και ενεργειακά ποτά, λίγο πριν από το περιστατικό που οδήγησε στη νοσηλεία της.

Η σύλληψη της 30χρονης στην Αργαλαστή

Οι αστυνομικές αρχές του Αστυνομικού Τμήματος Νοτίου Πηλίου προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης γυναίκας το απόγευμα της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου. Η συλληφθείσα εργάζεται σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στην περιοχή της Αργαλαστής.

Η ενέργεια των αστυνομικών έρχεται ως συνέχεια της διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά την 12χρονη μαθήτρια, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε σοβαρή κατάσταση. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει η 30χρονη αφορά την πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικη.

Το περιστατικό με την ανήλικη και την κατανάλωση αλκοόλ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 12χρονη, αφού προμηθεύτηκε τα ποτά από το σούπερ μάρκετ, συναντήθηκε με την παρέα της. Στη συνέχεια, η ομάδα των ανηλίκων κατευθύνθηκε προς τα σκαλιά μιας εκκλησίας, που βρίσκεται στο κέντρο της Αργαλαστής.

Εκεί, η 12χρονη φέρεται να κατανάλωσε μια μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, γεγονός που είχε άμεσες επιπτώσεις στην υγεία της. Η ανήλικη άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται ραγδαία.

Η επιδείνωση της υγείας και η άμεση διακομιδή

Μετά την έντονη αδιαθεσία και την επιδείνωση της υγείας της 12χρονης, ο πατέρας της την μετέφερε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής. Εκεί, οι γιατροί εξέτασαν την κατάσταση της ανήλικης και διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής της.

Κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η μεταφορά της 12χρονης έγινε με ταχύτητα, λόγω της σοβαρής κατάστασης στην οποία βρισκόταν.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης που οδήγησε στη νοσηλεία

Η υπόθεση ξεκίνησε με την πώληση ενός μπουκαλιού βότκα, καθώς και ενεργειακών ποτών, από την 30χρονη εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ στην 12χρονη. Αυτή η προμήθεια των ποτών προηγήθηκε του περιστατικού της κατανάλωσης αλκοόλ από την ανήλικη.

Η κατανάλωση της μεγάλης ποσότητας αλκοόλ από την 12χρονη οδήγησε στην έντονη αδιαθεσία και την επιδείνωση της υγείας της, καθιστώντας απαραίτητη την επείγουσα μεταφορά της και τη νοσηλεία της στο Νοσοκομείο Βόλου. Η αστυνομία του Νοτίου Πηλίου συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki