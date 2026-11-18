Ο Νίκος Μπότης, βασικός πρωταγωνιστής στην πρόσφατη πρόκριση της εθνικής Ελπίδων της Ελλάδας στο Euro U21 2027, αποτελεί ένα πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον Ολυμπιακό. Παρά το γεγονός ότι πλέον αγωνίζεται στην Πολωνία, οι άνθρωποι του πειραϊκού συλλόγου διατηρούν σε μεγάλη εκτίμηση τον 22χρονο τερματοφύλακα, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητές του και την πορεία του στην ομάδα.

Η «ερυθρόλευκη» Ακαδημία έχει αναδείξει αρκετούς ποδοσφαιριστές που στελέχωσαν την εθνική Ελπίδων, με τον Μπότη να είναι ένας από αυτούς. Η παρουσία του στην εθνική ομάδα και η συμβολή του στην πρόκριση αποτελούν απόδειξη της δουλειάς που γίνεται στα τμήματα υποδομής, ενώ η σχέση του με τον Ολυμπιακό παραμένει ισχυρή, παρά την αποχώρησή του.

Ο ρόλος του Νίκου Μπότη στην εθνική ελπίδων

Ο Νίκος Μπότης αναδείχθηκε σε έναν από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της εθνικής Ελπίδων, η οποία εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Euro U21 2027. Ο 22χρονος τερματοφύλακας, με την απόδοσή του, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της ομάδας, κερδίζοντας την αναγνώριση.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ο Μπότης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή BACK2ΜΠΑΚ, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την πορεία της εθνικής και τον ρόλο του σε αυτήν. Η παρουσία του στην εκπομπή υπογραμμίζει την αναγνώριση του ταλέντου και της συμβολής του στην πρόκριση.

Η διαδρομή του στον Ολυμπιακό

Ο Νίκος Μπότης έχει ένα σημαντικό παρελθόν στον Ολυμπιακό, καθώς πέρασε από την Ακαδημία του συλλόγου, αγωνιζόμενος συγκεκριμένα στους Νέους. Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ήταν βασικό μέλος της δεύτερης ομάδας των Πειραιωτών, δείχνοντας τις ικανότητές του.

Η «ερυθρόλευκη» διαδρομή του περιλαμβάνει και το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, σε έναν αγώνα κυπέλλου εκτός έδρας, απέναντι στην Ελλάς Σύρου. Αυτή η συμμετοχή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του, αναδεικνύοντας την εμπιστοσύνη που υπήρχε στο πρόσωπό του από τον σύλλογο.

Η εκτίμηση του συλλόγου και οι προπονητές του

Στον Ολυμπιακό, ο Νίκος Μπότης χαίρει μεγάλης εκτίμησης, με τους ανθρώπους της ομάδας να πιστεύουν πάντα στις δυνατότητές του. Αυτή η εκτίμηση δεν ήταν τυχαία, καθώς ο τερματοφύλακας είχε δείξει από νωρίς το ταλέντο του στα τμήματα υποδομής.

Ιδιαίτερα οι προπονητές του στους «ερυθρόλευκους», Παναγιώτης Αγριογιάννης και Μάκης Βενιαμίν, είχαν πιστέψει πολύ στον Έλληνα γκολκίπερ. Η καθοδήγηση και η εμπιστοσύνη τους έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Μπότη κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό.

Λόγοι αποχώρησης και η νέα του ομάδα

Παρά την εκτίμηση και την καλή οικονομική πρόταση που του είχε κάνει ο Ολυμπιακός κατά την προηγούμενη σεζόν, ο Νίκος Μπότης επέλεξε να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες το καλοκαίρι, καθώς ολοκληρωνόταν το συμβόλαιό του. Ο βασικός λόγος ήταν η επιθυμία του να αγωνίζεται, κάτι που οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούσαν να του εγγυηθούν εκείνη τη στιγμή.

Επιπλέον, υπήρχε ένα ζήτημα σχετικά με τη λίστα της UEFA, καθώς ο Μπότης δεν λογιζόταν ως Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε φύγει σε νεαρή ηλικία από τον ΠΑΟΚ για την Ίντερ στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να μην έχει συμπληρώσει τα απαραίτητα χρόνια για να θεωρηθεί γηγενής. Πλέον, ο Νίκος Μπότης συνεχίζει την καριέρα του στην Πολωνία, αγωνιζόμενος στην Πογκόν, διατηρώντας παράλληλα μια καλή σχέση με τον Ολυμπιακό.

Άλλοι «ερυθρόλευκοι» στην εθνική ελπίδων

Ο Ολυμπιακός είχε σημαντική παρουσία στην εθνική Ελπίδων που προκρίθηκε στο Euro U21 2027, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να έχουν περάσει από την Ακαδημία του συλλόγου και να έχουν παρελθόν στο Ρέντη. Στο δεύτερο παιχνίδι με την Ισλανδία, αγωνίστηκαν οι Μπότης, Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Πνευμονίδης και Παπακανέλλος, οι οποίοι μέχρι πρότινος ήταν στον Ολυμπιακό.

Επίσης, στην αποστολή της εθνικής Ελπίδων βρισκόταν και ο τωρινός τερματοφύλακας της δεύτερης ομάδας των Πειραιωτών, Τσομπανίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε προηγούμενα ματς, ο Μπάμπης Κωστούλας είχε συμμετοχές, υπογραμμίζοντας την ισχυρή σύνδεση του Ολυμπιακού με την εθνική ομάδα νέων.

Με πληροφορίες από: Athletiko