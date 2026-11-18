Η ΑΕΚ βρέθηκε σε δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με την Φάλκο Σομπατέλι, καθώς η ουγγρική ομάδα κυριάρχησε στο παρκέ. Η «Ένωση» δέχτηκε 57 πόντους στο πρώτο μέρος του αγώνα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πίσω στο σκορ με συνολική διαφορά 23 πόντων.

Το παιχνίδι διεξάγεται στη SUNEL Arena και η εικόνα της ελληνικής ομάδας στο ξεκίνημα ήταν απογοητευτική. Η αδυναμία της ΑΕΚ να βγάλει αντίδραση οδήγησε σε ένα δυσμενές αποτέλεσμα στο ημίχρονο.

Το απογοητευτικό ξεκίνημα της «Ένωσης»

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Φάλκο Σομπατέλι, αδυνατώντας να βρει ρυθμό και να αντιδράσει στην επιθετική ορμή της αντιπάλου της. Το σκορ στο ημίχρονο διαμορφώθηκε σε 34-57, με την «Ένωση» να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση με 23 πόντους.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες εμφανίσεις της ομάδας στη διοργάνωση, καθώς η Φάλκο Σομπατέλι κατάφερε να σημειώσει 57 πόντους σε μόλις ένα ημίχρονο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, η ΑΕΚ είχε δεχτεί συνολικά 66 πόντους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, σε μία από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις.

Προβλήματα σε άμυνα και ριμπάουντ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν η αμυντική της λειτουργία, ειδικά στο post. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δυσκολεύτηκε να ανακόψει τις επιθέσεις της Σομπατέλι κοντά στο καλάθι, επιτρέποντας στην ουγγρική ομάδα να σκοράρει με ευκολία.

Επιπλέον, η «Ένωση» εμφάνισε σοβαρό μειονέκτημα στα ριμπάουντ, ένα στοιχείο κρίσιμο για τον έλεγχο του αγώνα. Η ΑΕΚ κατέγραψε μόλις 9 ριμπάουντ, έναντι 21 της αντιπάλου της, γεγονός που της στέρησε δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση και της επέτρεψε να δεχτεί επιπλέον πόντους.

Χαμηλά ποσοστά ευστοχίας και οι διασωθέντες

Η απόδοση της ΑΕΚ επηρεάστηκε και από τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας της στα σουτ εντός παιδιάς, τα οποία διαμορφώθηκαν στο απογοητευτικό 41%. Αντίθετα, η Φάλκο Σομπατέλι σουτάριζε με εντυπωσιακό 65% εντός παιδιάς, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία της ελληνικής άμυνας.

Ακόμη και στις βολές, η «Ένωση» δεν κατάφερε να είναι αποτελεσματική, καταγράφοντας ένα κάκιστο 10/18. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, οι μοναδικοί παίκτες που ξεχώρισαν για την ΑΕΚ ήταν οι Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ, οι οποίοι σημείωσαν από 10 πόντους ο καθένας, προσπαθώντας να κρατήσουν την ομάδα ζωντανή.

Η πρόκληση της επιστροφής και οι απουσίες

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, αντιμετώπισε δυσκολίες στον έλεγχο του ρυθμού του αγώνα, με την ομάδα του να μην μπορεί να βρει λύσεις απέναντι στην κυρίαρχη Φάλκο Σομπατέλι. Η αδυναμία αυτή συνέβαλε στην μεγάλη διαφορά που δημιουργήθηκε στο σκορ.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΑΕΚ καλείται να καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, προκειμένου να επιστρέψει στο παιχνίδι και να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Η αποστολή της γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, δεδομένων των πολλών απουσιών που έχουν επηρεάσει την ομάδα και την έχουν πληγώσει καθοριστικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta