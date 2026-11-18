Ο Κολοσσός Ρόδου σημείωσε μια ακόμα σημαντική νίκη στα ευρωπαϊκά παρκέ, επικρατώντας της Γκένσε με σκορ 79-78, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του FIBA Europe Cup. Ο Έζρα Μάνιον αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, οδηγώντας την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Με αυτή την επικράτηση, οι Ροδίτες διατηρούν το ρεκόρ τους στον όμιλο στο 5-2.

Η εξέλιξη του ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Κολολασσό Ρόδου και τη Γκένσε εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι από το πρώτο κιόλας λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι είχαν αποφασίσει να δυσκολέψουν την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, προσφέροντας ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και έντονο ανταγωνισμό.

Παρά την αρχική πίεση, ο Κολοσσός κατάφερε να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με σκορ 22-19, δείχνοντας από νωρίς την πρόθεσή του να επιβάλει τον ρυθμό του. Οι παίκτες της Ρόδου έδειξαν για ακόμα μια φορά το καλύτερό τους πρόσωπο στα παρκέ της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας ένα κρίσιμο θετικό αποτέλεσμα.

Οι πρωταγωνιστές του Κολοσσού: Μάνιον και Καμπερίδης

Στην επιθετική λειτουργία του Κολοσσού, οι Έζρα Μάνιον και Καμπερίδης ήταν για ακόμα μια φορά οι «συνήθεις ύποπτοι» που βγήκαν μπροστά. Και οι δύο παίκτες είχαν τον πρώτο λόγο από το πρώτο κιόλας μέρος της αναμέτρησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραγωγικότητα της ομάδας τους και διατηρώντας την σε επαφή με το σκορ.

Ο Έζρα Μάνιον, ειδικότερα, ήταν σεληνιασμένος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους. Η παρουσία του ήταν καθοριστική, καθώς στο φινάλε της αναμέτρησης έκανε κυριολεκτικά τα πάντα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Ο Καμπερίδης στάθηκε άξιος συμπαραστάτης του, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις.

Η αντίδραση της Γκένσε στο τρίτο δεκάλεπτο

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Γκένσε κατάφερε να αποκτήσει μια διαφορά, η οποία ωστόσο δεν αποδείχθηκε ασφαλείας. Οι Κόμπι Ματζ και Τζαβόντ Μέρφι ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν για τους φιλοξενούμενους, δίνοντας το τέμπο και το προβάδισμα στην ομάδα τους κόντρα στον Κολοσσό.

Οι δύο τους είχαν πετύχει αθροιστικά 34 από τους πόντους της ομάδας τους πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, δείχνοντας την επιθετική τους ικανότητα και δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα των Ροδιτών. Η Γκένσε εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή και προσπάθησε να χτίσει ένα προβάδισμα.

Η αντεπίθεση του Κολοσσού στην τελευταία περίοδο

Με την έναρξη της τελευταίας περιόδου, ο Κολοσσός Ρόδου έδειξε έμπρακτα ότι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη πήραν την κατάσταση επάνω τους, με τους Άπσον, Κρούζερ και Μάνιον να πρωτοστατούν στην αντεπίθεση της ομάδας.

Οι Ροδίτες κατάφεραν να φέρουν ξανά την ομάδα τους μπροστά στο σκορ, με το ταμπλό να δείχνει 67-64 στο 34ο λεπτό του αγώνα. Την ίδια στιγμή, η επίθεση των Αζέρων είχε κομπλάρει ολοκληρωτικά, καθώς στα πρώτα επτά λεπτά του δεκαλέπτου η Γκένσε είχε πετύχει μόλις τέσσερις πόντους. Αυτή η επιθετική δυστοκία των φιλοξενούμενων σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα του Κολοσσού οδήγησε στην τελική επικράτηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko