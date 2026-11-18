Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συνέχισαν την επιτυχημένη τους πορεία στην έκτη αγωνιστική της Volley League Γυναικών, καταγράφοντας αμφότεροι σημαντικές νίκες. Οι «πράσινες» επικράτησαν του ΑΟ Θήρας με 3-1 σετ στο Μετς, διατηρώντας το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πήρε ακόμα μια νίκη, κερδίζοντας εκτός έδρας την Ελπίδα Αμπελοκήπων με το ίδιο σκορ, 3-1 σετ.

Ο Παναθηναϊκός αήττητος μετά τη μάχη του Μετς

Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε άλλη μία νίκη στο ενεργητικό του, επικρατώντας του ΑΟ Θήρας με 3-1 σετ στον αγώνα που διεξήχθη στο Μετς. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινες» διατήρησαν το απόλυτο στην Volley League Γυναικών, φτάνοντας τις έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα της Σαντορίνης, ο ΑΟ Θήρας, παρέμεινε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας μετά την ήττα αυτή.

Στο πλαίσιο της επόμενης, έβδομης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει εκτός έδρας για να αντιμετωπίσει τη Θέτιδα Βούλας. Από την πλευρά της, η Θήρα θα υποδεχθεί στην έδρα της τον ΠΑΟΚ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να έχει το δικό της ενδιαφέρον για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη των σετ στον αγώνα του Παναθηναϊκού

Στο πρώτο σετ της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά, αποκτώντας από νωρίς τον έλεγχο και προηγούμενος με 5-0. Οι γηπεδούχες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας στο 16-9, και εκμεταλλευόμενες τα λάθη του ΑΟ Θήρας, κατάφεραν να κατακτήσουν το σετ με ευκολία, με σκορ 25-10. Το δεύτερο σετ είχε διαφορετική εικόνα, καθώς ήταν πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκειά του.

Η ομάδα της Σαντορίνης, ο ΑΟ Θήρας, κατάφερε να προηγηθεί με 13-11, ωστόσο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα και πέρασε μπροστά με 20-19. Σε ένα κρίσιμο σημείο, στο 22-21, η Πέννυ Ρόγκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας για άμυνα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενη από το γήπεδο. Παρά τον τραυματισμό, οι «πράσινες» διατήρησαν το προβάδισμα και πήραν το σετ με 25-21, κάνοντας το 2-0 στα σετ.

Στο τρίτο σετ, το «τριφύλλι» προηγήθηκε αρχικά με 15-10, όμως η Θήρα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Η ομάδα της Σαντορίνης ισοφάρισε σε 16-16 και, παρότι οι γηπεδούχες πήραν ξανά ένα μικρό προβάδισμα με 21-19, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 25-22, μειώνοντας το σκορ σε 2-1 σετ. Στο τέταρτο και τελευταίο σετ, οι «πράσινες» ξεκίνησαν και πάλι δυνατά με 4-0, αλλά η Θήρα απάντησε και ισοφάρισε σε 9-9. Με τη Γουάιτ να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά διαφορά, φτάνοντας στο 19-14. Οι φιλοξενούμενες δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι και οι γηπεδούχες πήραν το σετ με 25-22, εξασφαλίζοντας έτσι την έκτη τους νίκη σε ισάριθμους αγώνες.

Η εκτός έδρας επικράτηση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, καθώς επικράτησε της Ελπίδας Αμπελοκήπων με 3-1 σετ. Οι «ερυθρόλευκες» έδειξαν την ανωτερότητά τους στον αγώνα, εξασφαλίζοντας τους βαθμούς της νίκης. Αυτή η επικράτηση προστίθεται στις επιτυχίες της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Για την επόμενη αγωνιστική, την έβδομη στη Volley League Γυναικών, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη». Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των Αμπελοκήπων, η Ελπίδα, θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη, σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί επίσης στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής.

Η πορεία των σετ για τις «ερυθρόλευκες»

Στο αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα, ο Ολυμπιακός είχε από την αρχή τον πλήρη έλεγχο, χωρίς να δυσκολευτεί να κατακτήσει το πρώτο σετ. Οι «ερυθρόλευκες» συνέχισαν την κυριαρχία τους και στο δεύτερο σετ, όπου περιόρισαν σημαντικά την Ελπίδα Αμπελοκήπων. Έφτασαν με άνεση στο 9-25, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-0 σετ υπέρ τους.

Ωστόσο, η ομάδα των Αμπελοκήπων δεν παράτησε τον αγώνα. Στο τρίτο σετ, η Ελπίδα ανέβαλε τον ρυθμό της και κατάφερε να παραμείνει κοντά στο σκορ στα πρώτα λεπτά. Ο Ολυμπιακός πήρε προσωρινά μια διαφορά, φτάνοντας στο 6-10, αλλά η Ελπίδα απάντησε δυναμικά και ισοφάρισε σε 13-13. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχες πέρασαν μπροστά με 16-13, πριν ο Ολυμπιακός πλησιάσει ξανά στο σκορ.

Με πληροφορίες από: Athletiko