Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και την αλλαγή στόχων

Ο Ράφα Μπενίτεθ παραχώρησε μία συνέντευξη στο Athletic, στην οποία αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως η απόλυσή του ήταν αποτέλεσμα μιας αλλαγής στη στοχοθεσία της ομάδας. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικός στόχος ήταν η είσοδος στην τετράδα, μόλις η ομάδα μπήκε στα Play Offs, του ζητήθηκε η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η συνέντευξη και η προπονητική του πορεία

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε το Athletic για να μιλήσει για ένα μικρό κομμάτι της καριέρας του, εστιάζοντας στα γεγονότα που οδήγησαν στην αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Η συνεργασία του με το «τριφύλλι» αποτέλεσε την τελευταία του προπονητική δουλειά μέχρι στιγμής.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί από τον χώρο της προπονητικής. Αντιθέτως, παραμένει ενεργός και δηλώνει έτοιμος για την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του.

Η αλλαγή στη στοχοθεσία των «πρασίνων»

Ο Μπενίτεθ εξήγησε με σαφήνεια ότι η αποτυχία του στον πάγκο των «πρασίνων» οφειλόταν σε μια μετατόπιση των στόχων κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Αρχικά, όπως ανέφερε, η βασική επιδίωξη ήταν η ομάδα να τερματίσει στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος.

Αυτός ο αρχικός στόχος επιτεύχθηκε, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα. Η επίτευξη αυτού του στόχου σήμαινε αυτόματα την είσοδο της ομάδας στα Play Offs, όπου κρίνεται ο πρωταθλητής της Super League.

Η απαίτηση για τίτλο και οι αντιρρήσεις του προπονητή

Μετά την επιτυχή είσοδο στα Play Offs, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ότι του ζητήθηκε η κατάκτηση του τίτλου. Ωστότε, ο Ισπανός τεχνικός επισήμανε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό υπό τις τότε συνθήκες.

Ο Μπενίτεθ υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η χειρότερη ομάδα ανάμεσα στις τέσσερις που συμμετείχαν στα Play Offs. Παράλληλα, τόνισε ότι το προπονητικό επιτελείο είχε αξιοποιήσει στο έπακρο το ταλέντο των παικτών που υπήρχαν στο ρόστερ της ομάδας, φτάνοντας στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ και οι εξελίξεις μετά την αποχώρηση

Ο Ράφα Μπενίτεθ χρησιμοποίησε χαρακτηριστικά τη φράση: «Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μετακίνησης των στόχων». Διευκρίνισε περαιτέρω τη θέση του, αναφέροντας: «Ο στόχος ήταν πάντα να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Τερματίσαμε τέταρτοι, πράγμα που σήμαινε ότι μπήκαμε στα πλέι οφ».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την απαίτηση που ακολούθησε: «Τότε μας είπαν: «Τώρα πρέπει να κατακτήσετε τον τίτλο». Όχι, δεν μπορούμε». Ο Ισπανός προπονητής επανέλαβε την άποψή του για τη δυναμική της ομάδας: «Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην πρώτη τετράδα· ήμασταν η χειρότερη».

Ο Μπενίτεθ υπογράμμισε τη σημασία των κατάλληλων παικτών για την επίτευξη υψηλών στόχων: «Αξιοποιήσαμε στο έπακρο το ταλέντο που διαθέταμε, αλλά αν δεν έχεις τους κατάλληλους παίκτες, δεν μπορείς να κερδίσεις». Τέλος, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έγιναν στην ομάδα μετά την αποχώρησή του, σημειώνοντας: «Αφού φύγαμε, υπέγραψαν 14 νέους παίκτες».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Ράφα Μπενίτεθ σχολίασε τη φύση του αθλήματος: «Κάναμε καλή δουλειά με ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας… αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ συναισθηματικό».

Με πληροφορίες από: Gazzetta