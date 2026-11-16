Ο B.D. Foxmoor σχολίασε τη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού

Ο γνωστός καλλιτέχνης B.D. Foxmoor δεν έκρυψε την αγάπη του για τον Άρη, εκφράζοντας τη χαρά του για τη σημαντική νίκη των «κίτρινων» επί του Ολυμπιακού, την Κυριακή το απόγευμα. Μέσω ενός σχολίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο B.D. Foxmoor μοιράστηκε τη συγκίνησή του, αναφερόμενος στην προσωπική του εμπειρία παρακολούθησης του αγώνα.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του Άρη, τονίζοντας ότι η επιστροφή της ομάδας ήταν κάτι που όλοι είχαν ανάγκη. Η ανάρτησή του αποτέλεσε μια ευκαιρία να επαναλάβει τη διαχρονική του σύνδεση με τον σύλλογο.

Η διαχρονική αγάπη για τον Άρη

Ο B.D. Foxmoor έχει εκφράσει επανειλημμένα την αγάπη του για τον Άρη, η οποία χρονολογείται εδώ και 48 χρόνια, από τότε που αγάπησε την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου. Η πρόσφατη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, που σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα, του έδωσε την αφορμή να εκδηλώσει ξανά αυτά τα συναισθήματα.

Ο καλλιτέχνης έκανε ένα σχόλιο στο Instagram, κάτω από την ανάρτηση της ομάδας ARIS B.C. (@aris.basketball.club), όπου περιέγραψε πώς βίωσε τον αγώνα. Παρακολουθώντας το παιχνίδι μόνος του από το χωριό όπου ζει, αντάλλαζε μηνύματα με τους δύο γιους του, οι οποίοι έχουν γίνει και αυτοί Αρειανοί.

Συγκίνηση και ευχαριστίες για την επιστροφή

Στο σχόλιό του, ο B.D. Foxmoor ανέφερε ότι έβλεπε το παιχνίδι με δάκρυα στα μάτια, θυμίζοντας του παλαιότερες εποχές. «Κανείς δε μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει για μας να ξαναβλέπουμε την ομάδα όπως τότε», έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση με την ομάδα.

Ευχαρίστησε τον Άρη για την επιστροφή του, δηλώνοντας: «Σε ευχαριστώ Άρη μου που επέστρεψες ακριβώς τώρα που όλη σ είχαμε ανάγκη». Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες της ομάδας για την προσπάθεια και την απόδοσή τους.

Ο μοναδικός κόσμος του μπάσκετ

Ο B.D. Foxmoor τόνισε ότι για τον ίδιο δεν τον ενδιαφέρουν πρωτίστως τα αποτελέσματα, αλλά ο τρόπος που παίζει η ομάδα. Εστίασε επίσης στον «μοναδικό και μπασκετικό κόσμο» του Άρη, ο οποίος γεμίζει το γήπεδο σε κάθε αγώνα εδώ και δεκαετίες, αναδεικνύοντας την αφοσίωση των φιλάθλων.

Αυτή η σταθερή παρουσία του κόσμου, όπως σημείωσε, είναι ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει τον Άρη. «Εσείς όμως είσασταν πάντα εκεί», ανέφερε απευθυνόμενος στους φιλάθλους, αναγνωρίζοντας την αδιάκοπη στήριξή τους.

Μισός αιώνας παρακολούθησης του αθλήματος

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι παρακολουθεί το μπάσκετ εδώ και 50 χρόνια, έχοντας ζήσει και τα «πέτρινα χρόνια» άλλων συλλόγων, οι οποίοι με δυσκολία συγκέντρωναν 100-200 φιλάθλους στα γήπεδά τους. Η μακρά του εμπειρία του επιτρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης του αθλήματος.

Ο B.D. Foxmoor ανέφερε επίσης ότι δεν έχει μπει σε γήπεδο από το μακρινό 1990, όταν σταμάτησε να παρακολουθεί το μπάσκετ από κοντά, με μοναδική εξαίρεση τον τελικό στο Τορίνο. Όλες τις χαρές και τις λύπες της ομάδας τις ζούσε μόνος του, από μακριά, διατηρώντας όμως πάντα ζωντανή την αγάπη του για τον Άρη.

Με πληροφορίες από: Athletiko