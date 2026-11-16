Ο Αντρέα Τρινκιέρι για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα στο Eurocup

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Eurocup απέναντι στη Μανρέσα, με τον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι να τοποθετείται για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα του. Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε εκτενώς στη διαχείριση του ρόστερ, στην ενέργεια που απαιτείται από τους παίκτες, καθώς και στην αγωνιστική κατάσταση των αντιπάλων.

Ο Τρινκιέρι υπογράμμισε τη σημασία της καλής απόδοσης, δηλώνοντας πως «μόνο αν παίζεις καλά θα κάνεις τα πράγματα ευκολότερα», μια φράση που συνοψίζει τη φιλοσοφία του ενόψει των συνεχόμενων αγώνων. Η ομάδα μετράει αντίστροφα για το κρίσιμο παιχνίδι, με τον προπονητή να εξετάζει όλες τις παραμέτρους για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση.

Η κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μανρέσα

Ο Αντρέα Τρινκιέρι χαρακτήρισε τη Μανρέσα ως μια πολύ καλή ομάδα, παρά το γεγονός ότι η βαθμολογία ενδεχομένως να μην αποτυπώνει πλήρως την πραγματική της δυναμική. Όπως ανέφερε, η ισπανική ομάδα έχει καταφέρει να κερδίσει σημαντικά παιχνίδια και διαθέτει το ίδιο ρεκόρ με τον ΠΑΟΚ στον όμιλο του Eurocup.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε ότι η Μανρέσα παίζει ένα συγκεκριμένο είδος μπάσκετ και βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση αυτή την περίοδο. Η αντίπαλη ομάδα διαθέτει ένα πολύ μεγάλο ροτέισον, με 13 παίκτες, και προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες στην ACB, το ισπανικό πρωτάθλημα. Πρόκειται για ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναγκάζει τους αντιπάλους του να υποπίπτουν σε πολλά λάθη, καθιστώντας το ένα «πολύ μεγάλο παιχνίδι» για τον ΠΑΟΚ.

Η πρόκληση της διαχείρισης του ρόστερ

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον Αντρέα Τρινκιέρι είναι το περιορισμένο ροτέισον του ΠΑΟΚ και η διαχείριση της ενέργειας των παικτών. Ο προπονητής δήλωσε ότι, παρόλο που η ομάδα κάνει τα σωστά πράγματα, ένα μικρότερο ροτέισον επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους αθλητές με κάθε παιχνίδι που δίνουν.

Η ενέργεια των παικτών μειώνεται σταδιακά με κάθε αγώνα, καθιστώντας δύσκολη τη διαχείριση της έντασης και της απόδοσης. Ο Τρινκιέρι υπογράμμισε την πρόκληση να διατηρηθεί η ομάδα σε υψηλό επίπεδο απόδοσης, παρά την αυξανόμενη κόπωση που προκύπτει από το συνεχές αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η σημασία μιας νίκης στην Ισπανία

Σχετικά με το αν μια ενδεχόμενη νίκη στην Ισπανία θα διευκολύνει τη συνέχεια των υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τρινκιέρι ήταν ξεκάθαρος. Όπως δήλωσε, μια νίκη θα σήμαινε απλώς ότι η ομάδα θα έχει κερδίσει εκτός έδρας έναν αντίπαλο που διεκδικεί την πρώτη θέση στον όμιλο του Eurocup.

Ο προπονητής επανέλαβε τη βασική του αρχή, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν κάνει τα παιχνίδια σου ευκολότερα». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μόνος τρόπος για να διευκολυνθούν οι αγώνες είναι η καλή αγωνιστική παρουσία της ομάδας. «Μόνο αν παίζεις καλά μπορείς να τα κάνεις ευκολότερα», ήταν η χαρακτηριστική του δήλωση.

Αγωνιστική κατάσταση και πιθανές απουσίες

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε και στην κατάσταση των παικτών Φόστερ και Γκρέι, καθώς και στις πιθανές απουσίες που μπορεί να προκύψουν. Ο προπονητής δήλωσε ότι η απόφαση για τη συμμετοχή τους θα ληφθεί την επόμενη ημέρα, πριν από την πτήση της ομάδας.

Όπως εξήγησε, όταν υπάρχουν ήδη απουσίες, είναι αναμενόμενο να προκύπτουν και άλλα ζητήματα, ειδικά όταν η ομάδα αγωνίζεται κάθε τρεις ημέρες. Ο Τρινκιέρι δεν εκπλήσσεται από αυτές τις καταστάσεις και σκοπεύει να ελέγξει την ετοιμότητα των παικτών πριν από την αναχώρηση, ώστε να γνωρίζει ποιοι θα είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν κόντρα στη Μανρέσα.

Με πληροφορίες από: Athletiko