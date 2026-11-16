Ο Τζέιμς Νάναλι συνεχίζει την καριέρα του στην Κίνα

Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής Τζέιμς Νάναλι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία, μετακομίζοντας στην Άπω Ανατολή. Συγκεκριμένα, ο 36χρονος αθλητής θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Κίνας, εντασσόμενος στο δυναμικό των Zhejiang Golden Bulls. Η ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Νάναλι στην ασιατική ήπειρο.

Νέος προορισμός οι Zhejiang Golden Bulls

Οι Zhejiang Golden Bulls, οι οποίοι φέρουν τον τίτλο των πρωταθλητών στο κινεζικό πρωτάθλημα CBA, υποδέχονται στις τάξεις τους τον Τζέιμς Νάναλι. Ο αθλητής, γνωστός για την εμπειρία του στα ευρωπαϊκά και όχι μόνο γήπεδα, θα ενισχύσει την ομάδα στην προσπάθειά της για νέες διακρίσεις. Η ανακοίνωση της απόκτησης του Νάναλι από τους «Ταύρους» επιβεβαιώνει την προσθήκη ενός σημαντικού ονόματος στο ρόστερ τους.

Ο Τζέιμς Νάναλι καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ασίας. Η παρουσία του στην ομάδα των Zhejiang Golden Bulls αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω ποιότητα και εμπειρία στο παιχνίδι τους. Οι πρωταθλητές της CBA επενδύουν στον 36χρονο καλαθοσφαιριστή, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του σε διάφορες διοργανώσεις.

Συνάντηση με γνώριμα πρόσωπα

Στο νέο του περιβάλλον, ο Τζέιμς Νάναλι θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει ένα γνώριμο πρόσωπο από το παρελθόν του στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο τεχνικό επιτελείο των Zhejiang Golden Bulls βρίσκεται ο Αλέξης Φαλέκας. Ο Φαλέκας έχει διατελέσει τόσο παίκτης όσο και προπονητής της ΑΕΚ, της ομάδας δηλαδή στην οποία αγωνίστηκε και ο Νάναλι.

Η συνεργασία του Νάναλι με τον Αλέξη Φαλέκα στους «Ταύρους» δημιουργεί μια γέφυρα με την προηγούμενη θητεία του στην Ένωση. Αυτή η συνάντηση αναμένεται να διευκολύνει την προσαρμογή του έμπειρου αθλητή στο νέο του περιβάλλον και στις απαιτήσεις του κινεζικού πρωταθλήματος. Η παρουσία ενός πρώην μέλους της ΑΕΚ στο τεχνικό επιτελείο της κινεζικής ομάδας αποτελεί ένα ενδιαφέρον στοιχείο της μεταγραφής.

Η προηγούμενη θητεία στην Άπω Ανατολή

Η μεταγραφή του Τζέιμς Νάναλι στην Κίνα δεν σηματοδοτεί την πρώτη του επαφή με την Άπω Ανατολή. Ο 36χρονος καλαθοσφαιριστής επιστρέφει σε αυτή την περιοχή, καθώς είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν εκεί. Η προηγούμενη θητεία του στην Άπω Ανατολή έλαβε χώρα πριν από την μεταγραφή του στον Δικέφαλο Αετό, την ΑΕΚ.

Ειδικότερα, ο Νάναλι είχε αγωνιστεί στην περιοχή κατά τη σεζόν 2024-25. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο έμπειρος αθλητής είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, προσθέτοντας έναν σημαντικό τίτλο στην πλούσια καριέρα του. Αυτή η προηγούμενη επιτυχία στην Άπω Ανατολή ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να επιστρέψει και να αγωνιστεί ξανά στην Κίνα.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον έμπειρο αθλητή

Ο Τζέιμς Νάναλι, ένας αθλητής με πολυετή εμπειρία στα παρκέ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, επιλέγοντας την Κίνα ως τον επόμενο σταθμό του. Η ηλικία των 36 ετών τον βρίσκει σε μια φάση όπου η εμπειρία του είναι πολύτιμη για κάθε ομάδα. Η απόφαση να ενταχθεί στους Zhejiang Golden Bulls υπογραμμίζει την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Η παρουσία του Νάναλι στο πρωτάθλημα της CBA αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων και να προσφέρει θέαμα. Ως πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο Νάναλι έχει αφήσει το στίγμα του και στην ελληνική καλαθοσφαιρική σκηνή. Τώρα, η προσοχή στρέφεται στην πορεία του με τους πρωταθλητές της Κίνας, όπου θα επιδιώξει να προσθέσει νέες επιτυχίες στο βιογραφικό του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta