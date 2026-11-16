Ρομέλου Λουκάκου: Αποσύρθηκε από την εθνική Βελγίου μετά από 16 χρόνια

Ο Ρομέλου Λουκάκου, ένας από τους πιο σπουδαίους ποδοσφαιριστές του Βελγίου, ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της χώρας. Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από 16 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του υψηλόσωμου φορ με τη φανέλα με το εθνόσημο. Ο 33χρονος επιθετικός επέλεξε τα προσωπικά του social media για να γνωστοποιήσει την απόφασή του, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εντυπωσιακής πορείας.

Το τέλος μιας εποχής για τους «κόκκινους διαβόλους»

Η αποχώρηση του Ρομέλου Λουκάκου από την εθνική Βελγίου κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία των «κόκκινων διαβόλων». Ο επιθετικός, ο οποίος υπηρέτησε την εθνική ομάδα για 16 ολόκληρα χρόνια, άφησε ένα ανεξίτηλο στίγμα με την παρουσία του και τις επιδόσεις του. Η ανακοίνωση της απόφασής του έγινε μέσω ανάρτησης στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξέφρασε και τα συναισθήματά του για αυτή τη μακρά διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Λουκάκου αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ομάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες και την πορεία της σε μεγάλες διοργανώσεις. Η απόφασή του να σταματήσει το διεθνές ποδόσφαιρο είναι, όπως δήλωσε ο ίδιος, απόλυτα συμφιλιωμένη, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τον ίδιο και για την εθνική ομάδα του Βελγίου.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Βελγίου

Ο Ρομέλου Λουκάκου αποχωρεί από την εθνική Βελγίου ως ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της χώρας, ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει το μέγεθος της προσφοράς του. Κατέγραψε συνολικά 94 γκολ, αριθμός που τον καθιστά τον κορυφαίο όλων των εποχών για τους «κόκκινους διαβόλους». Εκτός από τα γκολ, ο Λουκάκου είχε και σημαντική συμβολή στη δημιουργία, προσφέροντας 20 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Συνολικά, ο 33χρονος φορ αγωνίστηκε σε 135 παιχνίδια με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια αυτών των 16 ετών, εκπροσώπησε τη χώρα του σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα και τρία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, γεγονός που αναδεικνύει τη σταθερότητα και τη μακροβιότητά του στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Το τελευταίο παιχνίδι και η ηλικία του

Το τελευταίο παιχνίδι του Ρομέλου Λουκάκου με την εθνική ομάδα του Βελγίου ήταν εκείνο κόντρα στη Γαλλία, το οποίο διεξήχθη στις 5 του περασμένου Οκτώβρη. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του με το εθνόσημο, πριν λάβει την απόφαση να αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο. Ο υψηλόσωμος επιθετικός, ο οποίος είναι πλέον 33 ετών, ολοκλήρωσε έτσι μια πλούσια καριέρα με την εθνική του ομάδα.

Η ηλικία του, σε συνδυασμό με τη μακρά και απαιτητική πορεία του σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οδήγησε τον Λουκάκου σε αυτή την απόφαση. Μετά από 16 χρόνια γεμάτα προκλήσεις και επιτυχίες, έκρινε ότι ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά.

Το μήνυμα του Λουκάκου στα social media

Στην ανάρτησή του στα προσωπικά του social media, ο Ρομέλου Λουκάκου ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι τον στήριξαν και συνεργάστηκαν μαζί του αυτά τα 16 χρόνια. «Αυτά τα 16 χρόνια έδωσα ό,τι είχα για την εθνική ομάδα… βίωσα κάθε πιθανό συναίσθημα…» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πλήρη αφοσίωσή του.

Ευχαρίστησε τους «εκπληκτικούς συμπαίκτες» του, στους οποίους δήλωσε ότι θα είναι «πάντα ευγνώμων». Επίσης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους προπονητές που τον «πίεσαν και τον εμπιστεύτηκαν για να βοηθήσει την ομάδα». Τόνισε πως ήταν μια «υπέροχη διαδρομή» και ότι «απόλαυσε κάθε στιγμή» αυτής της πορείας.

Η κληρονομιά του και οι ευχαριστίες

Ο Ρομέλου Λουκάκου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τους φιλάθλους του Βελγίου για τη στήριξη που προσέφεραν στην ομάδα. «Στους φιλάθλους του Βελγίου, σας ευχαριστώ για τη στήριξη που προσφέρατε στην ομάδα μας…» έγραψε, εκφράζοντας την περηφάνια του που εκπροσώπησε τη χώρα του στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Ο ίδιος δήλωσε «περήφανος που εκπροσώπησα τη χώρα μου σε 4 Παγκόσμια Κύπελλα και 3 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα». Κλείνοντας το μήνυμά του, ο 33χρονος επιθετικός επανέλαβε την απόλυτη συμφιλίωσή του με την απόφαση να σταματήσει εδώ, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά και μια αξιοσημείωτη πορεία στην εθνική ομάδα του Βελγίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta