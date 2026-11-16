Η UEFA εξετάζει τον Λουίς Φίγκο για την προεδρία της FIFA

Οι άνθρωποι της UEFA φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το όνομα του Λουίς Φίγκο για τη θέση του υποψηφίου προέδρου της FIFA, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία βρίσκεται σε αναζήτηση του προσώπου που θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντά της στις επικείμενες εκλογές, καθώς η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων πλησιάζει με ταχύ ρυθμό. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει οριστική κατάληξη στον εκλεκτό της.

Η αναζήτηση υποψηφίου από την UEFA

Η UEFA συνεχίζει την αναζήτηση για τον κατάλληλο υποψήφιο που θα διεκδικήσει την προεδρία της FIFA. Με την προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων να είναι πλέον πολύ κοντά, οι πιέσεις αυξάνονται για την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να καταλήξει σε μια απόφαση. Οι αρμόδιοι παράγοντες βρίσκονται σε διαρκείς συζητήσεις, προσπαθώντας να βρουν το πρόσωπο που θα συγκεντρώσει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

Παρά τις προσπάθειες και τις διάφορες προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, οι άνθρωποι της UEFA δεν έχουν ακόμη καταλήξει στον άνθρωπό τους. Η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς ο χρόνος πιέζει και η ανάγκη για έναν ισχυρό υποψήφιο γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική για την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, η οποία φιλοδοξεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Προηγούμενες επιλογές και απορρίψεις

Στην πορεία της αναζήτησης, διάφορα ονόματα έχουν εξεταστεί και στη συνέχεια απορριφθεί. Μία από τις αρχικές ιδέες αφορούσε τον Αρσέν Βενγκέρ, τον άλλοτε προπονητή, ωστόσο η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε από τον ίδιο τον Αλσατό. Ο Βενγκέρ, αν και είχε ανακοινωθεί ως πιθανός υποψήφιος, τελικά έδωσε forfait, αφήνοντας την UEFA να συνεχίζει την αναζήτησή της.

Πέρα από τον Βενγκέρ, υπήρξε και το όνομα του Csányi, το οποίο επίσης συζητήθηκε ως πιθανή επιλογή για την προεδρία της FIFA. Ωστόσο, και αυτή η περίπτωση εγκαταλείφθηκε. Τα περιθώρια για την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία στενεύουν, καθώς οι αρχικές επιλογές δεν ευδοκίμησαν, αναγκάζοντας τους αρμόδιους να στραφούν σε νέα πρόσωπα.

Το όνομα του Λουίς Φίγκο στο προσκήνιο

Μέσα σε αυτό το κλίμα αναζήτησης και πίεσης χρόνου, ένα νέο όνομα έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Πρόκειται για τον Λουίς Φίγκο, τον άλλοτε σπουδαίο άσο των γηπέδων, ο οποίος φέρεται να εξετάζεται από τους ανθρώπους της UEFA για τη θέση του υποψηφίου προέδρου της FIFA. Η πρόταση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η ομοσπονδία προσπαθεί να βρει μια αξιόπιστη λύση.

Ο Πορτογάλος πρώην ποδοσφαιριστής, γνωστός για την καριέρα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αποτελεί πλέον μια από τις βασικές σκέψεις για την ηγεσία της FIFA. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι αρμόδιοι δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες, και το όνομα του Φίγκο αποτελεί την τελευταία προσθήκη στη λίστα των πιθανών υποψηφίων.

Εσωτερικές διαφωνίες και στενά περιθώρια

Παρόλο που το όνομα του Λουίς Φίγκο βρίσκεται στο τραπέζι, φαίνεται πως η υποψηφιότητά του δεν χαίρει καθολικής αποδοχής στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες και απόψεις που δεν συγκλίνουν πλήρως, καθιστώντας την επιλογή του Φίγκο μια ιδέα που δεν έχει κερδίσει την ομοφωνία όλων των μελών.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι απομένουν μόλις τρία 24ωρα για την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για την UEFA. Τα περιθώρια για την ευρωπαϊκή ομοσπονδία είναι εξαιρετικά στενά, και η ανάγκη για μια οριστική απόφαση είναι άμεση, προκειμένου να προχωρήσει στην υποβολή του δικού της υποψηφίου για την προεδρία της FIFA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta