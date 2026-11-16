Η Haas επιβεβαίωσε την παραμονή του Ραφαέλ Κάμαρα για το Grand Prix του Λας Βέγκας

Ο Ραφαέλ Κάμαρα θα αγωνιστεί για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix στη Formula 1 με την ομάδα της Haas, καθώς επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του στον αγώνα του Λας Βέγκας. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί το πρόσφατο ντεμπούτο του Βραζιλιάνου οδηγού στη Βραζιλία, σηματοδοτώντας μια απροσδόκητη αλλαγή στο αρχικό του χρονοδιάγραμμα για το 2027.

Το αιφνίδιο ντεμπούτο στη Βραζιλία

Το ντεμπούτο του Ραφαέλ Κάμαρα στη Formula 1 ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το 2027, ωστόσο η απόφαση της Haas να απομακρύνει τον Έστεμπαν Οκόν από τη σύνθεσή της για το υπόλοιπο της σεζόν, άλλαξε τα δεδομένα. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος κλήθηκε να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό του στο Ιντερλάγκος, χωρίς να έχει οδηγήσει προηγουμένως τη φετινή VF-26 και σε ένα τριήμερο που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές του καιρού.

Στον αγώνα της Βραζιλίας, ο Κάμαρα κατάφερε να περάσει στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών, κατατασσόμενος 13ος, παρά τις δύο εξόδους του από την πίστα, με τη δεύτερη να τον στέλνει στις μπαριέρες. Στον κυρίως αγώνα, τερμάτισε 20ός και τελευταίος, δύο γύρους πίσω από τον νικητή, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη του εμφάνιση στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η ανάλυση της απόδοσης και οι πρώτες εντυπώσεις

Παρά τις δυσκολίες, η εικόνα του Κάμαρα με τα σλικ ελαστικά ήταν καλύτερη. Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε, στα δύο σκέλη με τη μαλακή γόμα ήταν κατά μέσο όρο περίπου ένα δέκατο του δευτερολέπτου ανά γύρο πιο αργός από τον Όλιβερ Μπέρμαν, ο οποίος πέρασε μέρος του αγώνα στην κίνηση. Αντίθετα, με τα ενδιάμεσα ελαστικά, η μεταξύ τους διαφορά ήταν αισθητά μεγαλύτερη.

Ο ίδιος ο Κάμαρα δήλωσε ενόψει της πρώτης του εμφάνισης στην πίστα του Λας Βέγκας: «Η Βραζιλία ήταν μια καλή εμπειρία από την οποία έμαθα πολλά. Τώρα θέλω να χτίσω πάνω σε αυτή, να βελτιώνομαι βήμα βήμα και να αξιοποιήσω κάθε περίοδο δοκιμών». Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την πρόθεσή του να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να βελτιώσει την απόδοσή του.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Haas

Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, χαρακτήρισε τις συνθήκες του ντεμπούτου του Βραζιλιάνου οδηγού ως «εξαιρετικά δύσκολες». Τόνισε ότι η πρόκληση ήταν μεγάλη για έναν οδηγό που δεν είχε οδηγήσει ποτέ το μονοθέσιο της ομάδας σε τέτοιες συνθήκες.

Ο Κομάτσου πρόσθεσε ότι ο Κάμαρα «έδειξε σε εμάς και σε όλο τον κόσμο γιατί τον υπογράψαμε για το 2027», εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της ομάδας στις δυνατότητες του νεαρού οδηγού παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Η σύνθεση της ομάδας στο Λας Βέγκας

Η αμερικανική ομάδα Haas επιβεβαίωσε ότι ο Ραφαέλ Κάμαρα θα αγωνιστεί δίπλα στον Όλιβερ Μπέρμαν στο Grand Prix του Λας Βέγκας. Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση του Βραζιλιάνου στη Formula 1, προσφέροντάς του περαιτέρω εμπειρία στην κορυφαία διοργάνωση.

Στο ίδιο τριήμερο, ο Ρίο Χιρακάβα, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Οκόν στη διάρκεια του τριημέρου στο Μεξικό, θα οδηγήσει το μονοθέσιο του Μπέρμαν στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Η παρουσία του Χιρακάβα στην πρώτη περίοδο δοκιμών προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην προετοιμασία της ομάδας.

Το μέλλον του Κάμαρα και η σύγκρουση με τη Formula 2

Η Haas έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του Κάμαρα έως το Λας Βέγκας, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή τη σύνθεσή της για τους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Κατάρ και στο Άμπου Ντάμπι.

Ταυτόχρονα, στο Κατάρ και στο Άμπου Ντάμπι ολοκληρώνεται και η σεζόν της Formula 2, όπου ο Ραφαέλ Κάμαρα προηγείται στη βαθμολογία με 207 βαθμούς έναντι 200 του Νίκολα Τσόλοφ. Με τα δύο πρωταθλήματα να έχουν το ίδιο πρόγραμμα αγώνων, η συμμετοχή του Κάμαρα και στις δύο κατηγορίες το ίδιο τριήμερο είναι πρακτικά ανέφικτη.

Λόγω αυτής της σύγκρουσης προγραμμάτων, ο Ρίο Χιρακάβα θεωρείται ως φαβορί για να καλύψει τη θέση στην ομάδα της Haas στους δύο τελευταίους αγώνες της Formula 1, εάν ο Κάμαρα επιλέξει να επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση της σεζόν της Formula 2.

Με πληροφορίες από: Gazzetta