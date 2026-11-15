Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας αποχαιρέτησε την Τενερίφη με θριαμβευτική νίκη και καθολική αποθέωση

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος γκαρντ, είπε το δικό του «αντίο» στην Τενερίφη, την ομάδα που τον λάτρεψε για οκτώ χρόνια. Η τελευταία του «μαεστρική» εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας από τις Κανάριες Νήσους ολοκληρώθηκε με νίκη επί της Ανδόρας με σκορ 90-84, σε έναν αγώνα που διεξήχθη σήμερα, 14 Νοεμβρίου.

Λίγο πριν κλείσει τα 44 του χρόνια, ο Χουέρτας έδειξε για άλλη μια φορά τον επαγγελματισμό του, προσφέροντας 21 πόντους και τέσσερις ασίστ, οδηγώντας το σύνολο του Γιάκα Λάκοβιτς στη νίκη. Μετά το σφύριγμα της λήξης, αποθεώθηκε καθολικά από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον αγκάλιαζαν και τον πέταγαν ρυθμικά στον αέρα, αναγνωρίζοντας έτσι την τεράστια συνεισφορά του.

Ο τελευταίος αγώνας και η αποθέωση

Στην τελευταία του αναμέτρηση στην ισπανική Λίγκα, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας ήταν απολαυστικός. Ο 43χρονος γκαρντ κατέγραψε 21 πόντους, με 6/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 3/3 βολές, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ, όλα αυτά σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής. Η επίδοση αυτή ήταν καθοριστική για την επικράτηση της Τενερίφης με 90-84 απέναντι στην Ανδόρα εκτός έδρας.

Η ομάδα των Κανάριων Νήσων, χάρη σε αυτή τη νίκη, βελτίωσε το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα Ισπανίας σε 6-2, ενώ οι γηπεδούχοι της Ανδόρρας βυθίστηκαν ακόμα περισσότερο, έχοντας πλέον ρεκόρ 1-7. Η αποχώρηση του Χουέρτας σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Τενερίφη, με τους φιλάθλους και τους συμπαίκτες του να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους.

Η οκταετής προσφορά και το «Για πάντα» της Τενερίφης

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της Τενερίφης για οκτώ ολόκληρα χρόνια, προσφέροντας την οκταετή του συνεισφορά στην ομάδα. Η Τενερίφη, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι ο σπουδαίος παίκτης θα παραμείνει πάντα ένα κομμάτι της, έγραψε «Για πάντα» («Para siempre») σε κάθε πλατφόρμα της στα social media.

Παρά την ηλικία του, καθώς βρίσκεται λίγο πριν πατήσει τα 44, ο Βραζιλιάνος γκαρντ δεν δείχνει το παραμικρό σημάδι κόπωσης. Είναι σωματικά σε άψογη κατάσταση, γεγονός που του επιτρέπει να συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, έχοντας καταπλήξει τα πλήθη με τις εμφανίσεις του στην Τενερίφη.

Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας κάνει και πάλι το μεγάλο βήμα, επιστρέφοντας στη EuroLeague για να φορέσει τη φανέλα της Ντουμπάι BC. Έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην πλούσια καριέρα του.

Ο εμβληματικός Βραζιλιάνος περιφερειακός αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε μερικές ώρες, και από την επόμενη εβδομάδα κιόλας θα ηγηθεί των προσπαθειών της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ. Αυτή η συνεργασία δεν είναι νέα, καθώς οι δύο άνδρες είχαν κοινή θητεία και στην Μπαρτσελόνα στο παρελθόν.

Οι σημαντικές διακρίσεις και τα στατιστικά

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τενερίφη, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας απέδειξε την αξία του με πλήθος διακρίσεων. Τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε MVP στη Liga Endesa, το οποίο θεωρείται το δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου μετά το NBA. Επιπλέον, στις αγωνιστικές περιόδους 2023-24 και 2024-25, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του Basketball Champions League (BCL).

Τα στατιστικά του για την τρέχουσα σεζόν στην ισπανική Λίγκα ήταν εντυπωσιακά, συγκεντρώνοντας 14.3 πόντους και 3.9 ασίστ. Στο EuroCup, σημείωσε 8.0 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 5.0 τελικές πάσες, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να προσφέρει σε πολλαπλά επίπεδα στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta