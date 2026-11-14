Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει προβλήματα νοοτροπίας και τραυματισμών

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο, με τον Νίκο Καρφή να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της ομάδας. Η πρόσφατη ήττα από τη Δόξα Λευκάδας ELABET ανέδειξε σοβαρά προβλήματα νοοτροπίας, ενώ το ρόστερ της Ένωσης συνεχίζει να συρρικνώνεται επικίνδυνα λόγω των συνεχών τραυματισμών. Ο προπονητής Σάλε Σάκοτα εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση για την κατάσταση που επικρατεί.

Η ήττα από τη Δόξα Λευκάδας και η κριτική

Η ΑΕΚ γνώρισε μια δίκαιη ήττα από τη Δόξα Λευκάδας ELABET, με τον Νίκο Καρφή να αναγνωρίζει την εξαιρετική προετοιμασία του αγώνα από τον προπονητή της Δόξας, Τερζή. Η ομάδα της Λευκάδας εκμεταλλεύτηκε τις σημαντικές απουσίες που ταλαιπωρούν την Ένωση, αλλά και τη λανθασμένη προσέγγιση της ΑΕΚ σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.

Ο Καρφής υπογράμμισε ότι η ομάδα το απόγευμα του Σαββάτου αντιμετώπισε το ματς με λάθος νοοτροπία, κάτι που τελικά πλήρωσε. Παρά τις δικαιολογίες των απουσιών, η προσέγγιση του αγώνα ήταν προβληματική, οδηγώντας σε ένα αποτέλεσμα που προκαλεί ανησυχία για τη συνέχεια.

Η «χαλασμένη» νοοτροπία και οι δηλώσεις του Σάλε

Σύμφωνα με τον Νίκο Καρφή, δείχνει να έχει «χαλάσει λίγο το μυαλό σε πολλούς» παίκτες της ΑΕΚ, γεγονός που απαιτεί άμεση αλλαγή κλίματος. Το θέμα της νοοτροπίας στάθηκε και ο προπονητής Σάλε Σάκοτα στη συνέντευξη Τύπου, εμφανιζόμενος ιδιαίτερα στεναχωρημένος, όπως δεν τον έχει δει τα τελευταία χρόνια.

Ο Σάκοτα, αν και φέρει τις ευθύνες του μαζί με τους παίκτες, διαχειρίζεται μια κατάσταση με τόσους πολλούς τραυματισμούς που δεν έχει υπάρξει όμοιά της στην προπονητική του καριέρα. Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Για δύο χρόνια παίζαμε με καλύτερες ομάδες και κερδίζαμε τώρα έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας. Υπάρχουν κάποια πράγματα όταν είμαστε αρκετοί παίζουμε διαφορετικά. Ο τρόπος που έπαιξαν ήταν σαν να μην είμαστε εμείς επαγγελματίες κάτι που δεν αντιπροσωπεύει την ΑΕΚ ούτε εμένα. Εμείς είπαμε να κάνουμε αλλαγές αλλά είμαστε περιορισμένο προς το παρόν συν τους τραυματίες. Δεν είναι αλλοθι αλλά δεν υπάρχει παίκτης που δεν έχει πρόβλημα. Η νοοτροπία όμως φάνηκε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά χωρίς μυαλό στο τέλος».

Το πρόβλημα των τραυματισμών και το συρρικνωμένο ρόστερ

Οι απουσίες αποτελούν ένα διαρκές πρόβλημα για την ΑΕΚ, με την κατάσταση να επιδεινώνεται συνεχώς. Στον αγώνα κόντρα στη Δόξα Λευκάδας, ο Τζόζεφ τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι, προσθέτοντας ένα ακόμα όνομα στη λίστα των τραυματιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ρόστερ της ομάδας να μικραίνει επικίνδυνα, με ελάχιστους παίκτες να βρίσκονται εκτός της λίστας τραυματιών.

Η πληθώρα των τραυματισμών δυσκολεύει ακόμα και τη διεξαγωγή προπονήσεων, καθώς ο Σάκοτα έχει να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κατάσταση. Η ομάδα αναγκάζεται να παίζει με δύο μόνο ψηλούς, τον Τζόζεφ και τον Τσαλμπούρη, γεγονός που καθιστά το έργο της ακόμα πιο δύσκολο, αν και αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία.

Η βαθμολογική θέση και οι επερχόμενοι αγώνες

Η ΑΕΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2-5 στο πρωτάθλημα, μια βαθμολογική θέση που αντικατοπτρίζει την προβληματική της πορεία. Η ανάγκη για άμεση αλλαγή κλίματος είναι επιτακτική, καθώς η ομάδα έχει μπροστά της μια σειρά από πολύ απαιτητικά παιχνίδια.

Στο άμεσο μέλλον, η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, τον Κολοσσό και το Περιστέρι για το πρωτάθλημα. Αυτοί οι αγώνες θεωρούνται κρίσιμοι για την πορεία της ομάδας και την προσπάθεια να ανακάμψει από την τρέχουσα κατάσταση.

Η έλλειψη ενέργειας και οι «ανεπίτρεπτες» ήττες

Στον αγώνα με τη Δόξα Λευκάδας, η ΑΕΚ δεν έβγαλε την απαιτούμενη ενέργεια και δεν έδειξε τη διάθεση να διεκδικήσει κάθε μπάλα. Η ομάδα φάνηκε να μπαίνει στο ματς με τρόπο που δεν άρεσε καθόλου, επιτρέποντας στην αντίπαλη ομάδα να πάρει σημαντικό προβάδισμα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει 13-27 και 24-40 μέσα στην έδρα της από τη Δόξα Λευκάδας. Αυτά τα σκορ δεν θεωρούνται σοβαρά για μια επαγγελματική ομάδα. Επιπλέον, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Ένωση έχει χάσει από τη Βίκο και τη Δόξα Λευκάδας ELABET, τις δύο ομάδες που ανέβηκαν στην κατηγορία, κάτι που χαρακτηρίζεται ως ανεπίτρεπτο. Η ΑΕΚ έκανε το παιχνίδι πολύ εύκολο για την ομάδα της Λευκάδας, αντί να πιέσει, να σπρώξει και να γίνει σκληρή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta