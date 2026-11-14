Η Παρτίζαν ηττήθηκε από τη Ζαντάρ στην ABA Liga

Η Παρτίζαν δυσκολεύτηκε σημαντικά και τελικά ηττήθηκε από τη Ζαντάρ με 81-74 στο πλαίσιο της ABA Liga. Αυτή η αναμέτρηση, που διεξήχθη λίγο πριν από μια κρίσιμη «διαβολοβδομάδα» για την ομάδα, σηματοδότησε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, με το ρεκόρ της να διαμορφώνεται πλέον σε 6-1. Η εμφάνιση της ομάδας του Πεναρόγια χαρακτηρίστηκε κακή, καθώς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα.

Η πρώτη ήττα στην ABA Liga

Η Παρτίζαν, η οποία μέχρι πρότινος διατηρούσε ένα αήττητο σερί στην ABA Liga, γνώρισε την πρώτη της ήττα στον αγώνα απέναντι στη Ζαντάρ. Το τελικό σκορ 81-74 υπέρ της Ζαντάρ διαμόρφωσε το νέο ρεκόρ της Παρτίζαν στην ABA Liga σε έξι νίκες και μία ήττα.

Η ομάδα του Πεναρόγια δεν κατάφερε να επιδείξει την αναμενόμενη απόδοση, με αποτέλεσμα να υποστεί την ήττα σε μια αναμέτρηση που προηγήθηκε ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος. Η κακή εμφάνιση της Παρτίζαν ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάτι που οδήγησε στην απώλεια των βαθμών.

Οι πρωταγωνιστές της Ζαντάρ

Από την πλευρά των νικητών, οι οποίοι κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μια σημαντική έκπληξη, δύο παίκτες ξεχώρισαν για την καθοριστική τους συμβολή στην επίτευξη της νίκης. Ο Γουίλιαμς αναδείχθηκε σε κορυφαίο σκόρερ για τη Ζαντάρ, σημειώνοντας συνολικά 20 πόντους, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος στην επίθεση της ομάδας του.

Παράλληλα, ο Ντρέζνιακ συνέβαλε σημαντικά στο επιθετικό παιχνίδι της Ζαντάρ, σταματώντας στους 16 πόντους. Η συνδυαστική τους απόδοση ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας τους επί της Παρτίζαν, δίνοντας ώθηση στους γηπεδούχους να φτάσουν στην επιτυχία.

Η απόδοση της Παρτίζαν

Για την Παρτίζαν, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που προσπάθησαν να ξεχωρίσουν και να προσφέρουν στην επίθεση, παρά τη συνολικά κακή εμφάνιση της ομάδας. Ο Ριβς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, καταγράφοντας 15 πόντους στον αγώνα, δείχνοντας την προσπάθειά του να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Ο Φρανκς πρόσθεσε 10 πόντους στο ενεργητικό της Παρτίζαν, ενώ ο Άλμαν είχε 9 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ, προσφέροντας σημαντικά στην οργάνωση του παιχνιδιού και στην προσπάθεια δημιουργίας φάσεων για τους συμπαίκτες του. Οι επιδόσεις αυτών των παικτών, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την ήττα.

Το βλέμμα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις

Η αναμέτρηση με τη Ζαντάρ διεξήχθη λίγο πριν από μια ιδιαίτερα απαιτητική «διαβολοβδομάδα» για την Παρτίζαν, η οποία περιλαμβάνει δύο σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στις 17 Νοεμβρίου, η Παρτίζαν θα υποδεχθεί τη Βαλένθια για τη Euroleague, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να είναι υψηλών απαιτήσεων και κρίσιμη για την ευρωπαϊκή της πορεία.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 20 Νοεμβρίου, η ομάδα θα φιλοξενήσει τη Μπεσίκτας, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα δύο αναμετρήσεων μέσα σε λίγες ημέρες. Φάνηκε πως η ομάδα είχε το μυαλό της περισσότερο σε αυτές τις επικείμενες αναμετρήσεις παρά στον αγώνα με τη Ζαντάρ, κάτι που ίσως επηρέασε την απόδοσή της και συνέβαλε στην πρώτη της ήττα στην ABA Liga.

Με πληροφορίες από: Gazzetta