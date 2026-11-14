Ο Ζοάν Κρέους αποκαλύπτει για τη μεταγραφή του Γιόκιτς που δεν έγινε και μιλά για τον Βεζένκοβ

Ο Ζοάν Κρέους, πρώην παίκτης και αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, παραχώρησε συνέντευξη στο Gigantes del Basket, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της οκταετούς παρουσίας του στην ομάδα. Ο Κρέους, ο οποίος αποχώρησε το 2016, μίλησε για τη μεταγραφή του Νίκολα Γιόκιτς που τελικά δεν έγινε, θυμήθηκε τον Σάσα Βεζένκοβ και αναφέρθηκε σε κρίσιμες αποφάσεις που πήρε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Στη συνέντευξή του, ανατρέχει στην επαγγελματική του πορεία, φωτίζοντας στιγμές που καθόρισαν την πορεία του συλλόγου.

Η οκταετής θητεία του Ζοάν Κρέους στην Μπαρτσελόνα

Ο Ζοάν Κρέους βρέθηκε στο «τιμόνι» της Μπαρτσελόνα από τη θέση του GM για οκτώ χρόνια, έχοντας προηγουμένως διατελέσει και αθλητής του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα της Καταλονίας, σημειώθηκαν πολλές επιτυχίες, ενώ παράλληλα έλαβε δεκάδες αποφάσεις που αφορούσαν μεταγραφές και ιστορίες παικτών.

Στη συνέντευξή του στο Gigantes del Basket, ο Κρέους θυμήθηκε πολλές από αυτές τις στιγμές, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για περιπτώσεις όπως εκείνες των Νίκολα Γιόκιτς, Σάσα Βεζένκοβ, Τσάβι Πασκουάλ, Πιτ Μάικλ και Μαρσελίνιο Χουέρτας. Οι αποφάσεις που πήρε ως επικεφαλής του αγωνιστικού σχεδιασμού ήταν πολλές, με κάποιες να αποδεικνύονται επιτυχημένες και άλλες λιγότερο.

Η επιλογή του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο

Μία από τις πρώτες και πιο σημαντικές αποφάσεις του Κρέους όταν ανέλαβε την Μπαρτσελόνα, αφορούσε την επιλογή του προπονητή. Εκείνη την περίοδο, ο Τσάβι Πασκουάλ βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας ως υπηρεσιακός τεχνικός. Η διοίκηση του συλλόγου είχε ζητήσει από τον Κρέους να αναζητήσει έναν προπονητή κορυφαίου επιπέδου για τη θέση.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Κρέους είχε διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι η ομάδα διέθετε ήδη την κατάλληλη λύση στο πρόσωπο του Πασκουάλ. Όπως αφηγείται ο «Τσίκι», σε κάθε συνάντηση με τη διοίκηση παρουσίαζε διάφορα ονόματα προπονητών υψηλού επιπέδου, αλλά πάντα ξεχώριζε το όνομα του Τσάβι. «Εντάξει, έχουμε αυτά τα ονόματα, αλλά υπάρχει και ο Τσάβι, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική επιλογή», τους έλεγε επίμονα.

Η απόφαση να παραμείνει ο Πασκουάλ στον πάγκο δεν ήταν εύκολη, καθώς ο σύλλογος αρχικά τον θεωρούσε απλώς υπηρεσιακό. Τελικά, η επιλογή του Πασκουάλ στηρίχθηκε σημαντικά από τον τότε επικεφαλής των τμημάτων του συλλόγου, Φρανσέσκ Σολανέγιας, αλλά και από τον πρόεδρο, Ζοάν Λαπόρτα. Ο Κρέους θυμάται τη στιγμή που ανακοίνωσε την απόφαση στον Λαπόρτα, ο οποίος χτύπησε το τραπέζι και αναφώνησε: «Έτσι μπράβο! Μεγάλα αρχ...α! Πολύ καλή απόφαση!».

Η μεταγραφή του Νίκολα Γιόκιτς που δεν έγινε και το σχόλιο για τον Βεζένκοβ

Ανάμεσα στις ιστορίες που αποκάλυψε ο Ζοάν Κρέους, ξεχωρίζει η περίπτωση του Νίκολα Γιόκιτς. Ο πρώην GM της Μπαρτσελόνα μίλησε για μία μεταγραφή που δεν πραγματοποιήθηκε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Σέρβος σέντερ θα μπορούσε να είχε φορέσει τη φανέλα της καταλανικής ομάδας. Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο στις μεταγραφικές ιστορίες του συλλόγου.

Παράλληλα, ο Κρέους αναφέρθηκε και στον Σάσα Βεζένκοβ, θυμούμενος την παρουσία του παίκτη. Η συνέντευξη του πρώην αθλητικού διευθυντή προσφέρει μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και αυτές που τελικά χάθηκαν.

Επιτυχημένες μεταγραφές: Πιτ Μάικλ και Χουάν Κάρλος Ναβάρο

Πέρα από τις μεταγραφές που δεν ολοκληρώθηκαν, ο Ζοάν Κρέους θυμήθηκε και κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του στον μεταγραφικό τομέα. Μία από αυτές ήταν η απόκτηση του Πιτ Μάικλ. Ο Κρέους είχε επιμείνει στην απόκτησή του, παρόλο που δεν κατάφερε να τον φέρει στην ομάδα την πρώτη χρονιά. Τελικά, η επιμονή του απέδωσε καρπούς και ο Μάικλ αποκτήθηκε τη δεύτερη χρονιά.

Εξίσου σημαντικός στόχος την πρώτη χρονιά της θητείας του Κρέους ήταν η επιστροφή του Χουάν Κάρλος Ναβάρο στην Μπαρτσελόνα. Ο Ναβάρο εξέφραζε την επιθυμία να επιστρέψει στην ομάδα, και ο Κρέους κατάφερε να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή, η οποία θεωρήθηκε εξίσου σημαντική για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta