Καλάθης: «Το μυαλό μας είναι μόνο στη Μανρέσα, μετά θα σκεφτούμε το ντέρμπι με τον Άρη»

Ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να επικρατήσει της Καρδίτσας σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε «για γερά νεύρα», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της στο ελληνικό πρωτάθλημα, διατηρώντας το απόλυτο των νικών. Μετά το ματς, ο Νικ Καλάθης παραχώρησε δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσοχή των παικτών είναι στραμμένη αρχικά στον αγώνα του EuroCup με τη Μανρέσα, πριν στραφεί στο επικείμενο ντέρμπι με τον Άρη.

Η επικράτηση επί της Καρδίτσας και το αψεγάδιαστο σερί

Ο ΠΑΟΚ έφερε εις πέρας το καθήκον του, κερδίζοντας την Καρδίτσα σε μια αναμέτρηση που δοκίμασε τα όρια των παικτών. Το παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, περιγράφηκε ως μια δοκιμασία «για γερά νεύρα», υποδηλώνοντας την ένταση και τη δυσκολία του.

Με την επιτυχία αυτή, η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατηρεί την αήττητη πορεία της στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, καθώς μετράει επτά νίκες σε επτά παιχνίδια, συνεχίζοντας δυναμικά και ακάθεκτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι δηλώσεις του Νικ Καλάθη και η ερώτηση για το ντέρμπι

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Καρδίτσα, ο Νικ Καλάθης βρέθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων για να παραχωρήσει δηλώσεις. Ο έμπειρος παίκτης δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το επικείμενο ντέρμπι με τον Άρη, μια αναμέτρηση που βρίσκεται «κάτι παραπάνω από κοντά» στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Ο Καλάθης, απαντώντας στην ερώτηση, ξεκαθάρισε την αγωνιστική φιλοσοφία και τις προτεραιότητες της ομάδας. Όπως ανέφερε, οι παίκτες των «ασπρόμαυρων» έχουν αυτή τη στιγμή άλλα πράγματα κατά νου, δίνοντας έμφαση στις άμεσες υποχρεώσεις πριν στραφούν στο μεγάλο τοπικό ντέρμπι.

Η απόλυτη συγκέντρωση στη Μανρέσα και το EuroCup

Ο Νικ Καλάθης τόνισε με έμφαση την απόλυτη συγκέντρωση της ομάδας στον επόμενο αγώνα. «Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το EuroCup απέναντι στη Μανρέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Η προσοχή όλων στην ομάδα είναι αποκλειστικά στραμμένη σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς αποτελεί βασική προτεραιότητα. Ο Καλάθης επανέλαβε την ανάγκη να «κάνουμε τη δουλειά μας απέναντι στη Μανρέσα» πριν από οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή προετοιμασία.

Το συναρπαστικό ντέρμπι με τον Άρη: Ενθουσιασμός με προϋποθέσεις

Παρά το γεγονός ότι το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη εβδομάδα, η ομάδα θα ασχοληθεί με αυτό μόνο αφού ολοκληρωθεί η υποχρέωση του EuroCup. Ο Νικ Καλάθης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την αναμέτρηση, αναγνωρίζοντας τη μοναδική της ατμόσφαιρα.

«Κάθε ντέρμπι είναι συναρπαστικό, ο κόσμος μας θα είναι εκεί και θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι», δήλωσε ο Καλάθης, μεταφέροντας το κλίμα προσμονής. Οι «ασπρόμαυροι» είναι ενθουσιασμένοι για το παιχνίδι με τον Άρη, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει πλήθος φιλάθλων, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, η προσήλωση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση παραμένει η άμεση προτεραιότητα, όπως ξεκαθάρισε ο παίκτης. «Είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας απέναντι στη Μανρέσα», κατέληξε, τονίζοντας την ανάγκη για επαγγελματισμό και συγκέντρωση σε κάθε αγωνιστική πρόκληση.

Με πληροφορίες από: Athletiko