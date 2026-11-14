Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη με 3-1 σετ στη Volley League Γυναικών

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 3-1 σετ, καταγράφοντας τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές της εγχώριας λίγκας, συγκεντρώνοντας συνολικά 11 βαθμούς.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της Volley League Γυναικών, βρήκε τον Ολυμπιακό να δείχνει την ανωτερότητά του στα περισσότερα σημεία του αγώνα, παρά την αντίδραση του Άρη στο τρίτο σετ.

Η κυριαρχία στα δύο πρώτα σετ

Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποκτήσει από νωρίς ένα σημαντικό προβάδισμα, φτάνοντας στο 4-1 με διαφορά τριών πόντων. Η κυριαρχία των «ερυθρόλευκων» συνεχίστηκε, διευρύνοντας τη διαφορά στο 10-3, δηλαδή στους επτά πόντους. Ο Άρης δεν μπόρεσε να βρει απαντήσεις και να μειώσει τη διαφορά, με αποτέλεσμα το σκορ να φτάσει στο 16-7 και αργότερα στο 19-10.

Ο Ολυμπιακός έφτασε γρήγορα στο +10, στο 23-13, και στη συνέχεια εξασφάλισε το setball, κατακτώντας το σετ με 25-16 και κάνοντας το 1-0. Με τον ίδιο δυναμικό τρόπο μπήκε ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο σετ, ξεφεύγοντας από νωρίς με 10-4 και 12-5. Η διαφορά των επτά πόντων διατηρήθηκε στο σκορ, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 14-7 και 20-13.

Με διαδοχικούς πόντους, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν και πάλι στο setball. Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει, «σβήνοντας» τις δύο πρώτες ευκαιρίες του Ολυμπιακού, όμως αμέσως μετά διαμορφώθηκε το τελικό 25-17, με τις γηπεδούχες να προηγούνται πλέον με 2-0 στα σετ.

Η αντίδραση του Άρη στο τρίτο σετ

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με μεγάλο προβάδισμα και από την αρχή του τρίτου σετ, φτάνοντας στο 8-5. Αυτή τη φορά, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν πολύ πιο γρήγορα στο +10, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-7, δείχνοντας πως βάδιζαν προς μια εύκολη επικράτηση και σε αυτό το σετ.

Παρόλα αυτά, ο Άρης έβγαλε αντίδραση μετά το 19-8 και κατάφερε να μειώσει τη διαφορά σε 21-15 και στη συνέχεια σε 22-17. Οι «ερυθρόλευκες» έκαναν το 23-17, όμως με τρεις διαδοχικούς πόντους ο Άρης μείωσε σε 23-20. Εκεί, ο Ολυμπιακός πήρε το setball, αλλά ο Άρης πραγματοποίησε μια μεγάλη ανατροπή, ισοφαρίζοντας σε 24-24 και στη συνέχεια κατακτώντας το σετ με 24-26.

Βαθμολογική θέση και επόμενες αναμετρήσεις

Μετά τη νίκη του επί του Άρη, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 11 βαθμούς στο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών. Τους ίδιους βαθμούς έχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας δώσει ισάριθμα ματς με τις «ερυθρόλευκες».

Για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ελπίδα Αμπελοκήπων εκτός έδρας. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου.

Την ίδια ημέρα, στις 18 Νοεμβρίου, ο Άρης θα αγωνιστεί κόντρα στον Απολλώνιο. Η αναμέτρηση του Άρη θα διεξαχθεί στο Κερατσίνι.

Με πληροφορίες από: Athletiko