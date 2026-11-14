Εύκολη νίκη για την Εθνική Γυναικών μπάσκετ επί της Σλοβακίας

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ Γυναικών σημείωσε μια εύκολη νίκη επί της Σλοβακίας με σκορ 98-70, σε αγώνα που διεξήχθη στο Ιβανώφειο. Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε στα Προκριματικά του EuroBasket 2027, μόλις τρία 24ωρα μετά την ήττα της ομάδας από την Εθνική Σερβίας στο Βελιγράδι. Η «γαλανόλευκη» ανέκαμψε και κατέγραψε την πρώτη της επιτυχία στη δεύτερη φάση των προκριματικών, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 1-1.

Η ανάκαμψη της «γαλανόλευκης»

Μετά τον δύσκολο αγώνα που διεξήχθη στο Βελιγράδι, όπου η Εθνική Γυναικών γνώρισε την ήττα από την Εθνική Σερβίας, οι Ελληνίδες διεθνείς έδειξαν άμεσα σημάδια ανάκαμψης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχθηκε την ομάδα της Σλοβακίας στο Ιβανώφειο και κατάφερε να επιβληθεί με άνεση, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 98-70.

Αυτή η εντός έδρας νίκη επί της αδύναμης Σλοβακίας αποτελεί το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για την Εθνική ομάδα στη δεύτερη φάση των Προκριματικών του EuroBasket 2027. Η επιτυχία αυτή ήταν ζωτικής σημασίας για την ψυχολογία και τη βαθμολογική θέση της ομάδας, δίνοντας ώθηση για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η βαθμολογική εικόνα στον όμιλο L

Μετά την επικράτηση επί της Σλοβακίας, η Εθνική ομάδα μπάσκετ Γυναικών βελτίωσε το ρεκόρ της στα Προκριματικά του EuroBasket 2027 σε 1-1. Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει τις Ελληνίδες διεθνείς σε ισοβαθμία με την Ολλανδία, η οποία βρίσκεται επίσης στο 1-1 στον όμιλο.

Στην κορυφή του Γκρουπ L παραμένουν οι Σέρβες, οι οποίες είχαν επικρατήσει της Εθνικής μας και έχουν διατηρήσει το απόλυτο των νικών, συγκεντρώνοντας δύο θετικά αποτελέσματα σε ισάριθμα ματς. Η βαθμολογική αυτή εξέλιξη καθιστά ακόμα πιο σημαντική την επόμενη αναμέτρηση για την «γαλανόλευκη», καθώς κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο για την πρόκριση.

Η πρώτη επιτυχία για την ομοσπονδιακή τεχνικό

Η άνετη νίκη επί της Σλοβακίας είχε ιδιαίτερη σημασία και για την Ομοσπονδιακή τεχνικό της Εθνικής Γυναικών, Στέλλα Καλτσίδου. Η κυρία Καλτσίδου σημείωσε με αυτόν τον αγώνα την πρώτη της επιτυχία στο τιμόνι της «γαλανόλευκης» ως προπονήτρια, ένα γεγονός που σηματοδοτεί μια θετική αρχή στη θητεία της.

Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό ενόψει της δύσκολης συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις Ελληνίδες διεθνείς. Η ομάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει περαιτέρω προκλήσεις στο «παράθυρο» του Νοέμβρη, όπου η εμπειρία και η καθοδήγηση της τεχνικού θα είναι καθοριστικές.

Εξαιρετικές επιδόσεις από Παρκς και Σπανού

Στον αγώνα που διεξήχθη στο Ιβανώφειο, δύο παίκτριες ξεχώρισαν με τις εντυπωσιακές τους επιδόσεις. Κορυφαία παίκτρια του αγώνα αναδείχθηκε η Παρκς, η οποία έδειξε την αξία της σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Η Παρκς σημείωσε 23 πόντους, μοίρασε τρεις ασίστ και κατέβασε σημαντικά ριμπάουντ, όλα αυτά σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχής στον αγώνα.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Σπανού του Παναθηναϊκού, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην επιθετική και δημιουργική λειτουργία της ομάδας. Η Σπανού πρόσθεσε 17 πόντους στο ενεργητικό της Εθνικής, ενώ παράλληλα πήρε έξι ριμπάουντ και έδωσε οκτώ ασίστ, αναδεικνύοντας την πολυσχιδή της προσφορά στο παιχνίδι.

Η επόμενη αγωνιστική πρόκληση

Η Εθνική ομάδα Γυναικών στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου. Σε αυτό το παιχνίδι, η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί την Ολλανδία σε εντός έδρας αναμέτρηση, με την έναρξη να έχει οριστεί για τις 18:00.

Ο αγώνας με την Ολλανδία θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα, προσφέροντας στην Εθνική την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό. Αυτό το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς η Ολλανδία ισοβαθμεί με την Ελλάδα στον όμιλο, και ένα θετικό αποτέλεσμα θα είναι καθοριστικό για την περαιτέρω πορεία της ομάδας στα Προκριματικά του EuroBasket 2027.

Με πληροφορίες από: Athletiko