Επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού με 28 γκολ απέναντι στο Παλαιό Φάληρο

Σε μια παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός την αναμέτρηση με το Παλαιό Φάληρο, για την όγδοη αγωνιστική της Water Polo League. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με το εντυπωσιακό 28-10 στο Σεράφειο Κολυμβητήριο, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλό τους.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, φτάνοντας σε μία ευρεία νίκη. Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει προσωρινά τον Παναθηναϊκό στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, με 18 βαθμούς.

Η κυριαρχία των «πρασίνων» στο Σεράφειο

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Παλαιό Φάληρο, καθώς η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε μια παράσταση για έναν ρόλο. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με το επιβλητικό σκορ 28-10, επιδεικνύοντας απόλυτη κυριαρχία εντός του Σεράφειου Κολυμβητηρίου.

Η ομάδα έδειξε την ανωτερότητά της από την αρχή του παιχνιδιού, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα που διατηρήθηκε μέχρι το τελικό σφύριγμα. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της ομάδας στην Water Polo League.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης ανά οκτάλεπτο

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη μπήκε στο παιχνίδι με ιδιαίτερη επιθετική διάθεση, ξεκαθαρίζοντας από νωρίς την κατάσταση. Ολοκλήρωσε το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά στο σκορ με το εντυπωσιακό 8-1, έχοντας επιδείξει εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην επίθεση και μόλις ένα γκολ παθητικό.

Ο ρυθμός δεν έπεσε καθόλου στη δεύτερη περίοδο, με τους γηπεδούχους να προσθέτουν ακόμη εννέα γκολ στο ενεργητικό τους. Το επιμέρους σκορ 9-4 εκτόξευσε τη διαφορά στο 17-5 του ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να έχει ήδη εξασφαλίσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Στο τρίτο οκτάλεπτο, οι «πράσινοι» περιόρισαν την επιθετική τους παραγωγή, σημειώνοντας επιμέρους σκορ 4-2, ανεβάζοντας τη διαφορά στα 14 γκολ (21-7), χωρίς ωστόσο να χάσουν τον έλεγχο του αγώνα.

Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε σε υψηλούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας ένα ακόμη επιθετικό ξέσπασμα με επιμέρους σκορ 7-3. Έτσι, διαμορφώθηκε το τελικό 28-10, επισφραγίζοντας την επιβλητική του επικράτηση.

Οι πρωταγωνιστές της πράσινης επίθεσης

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Παναθηναϊκός είχε εννέα διαφορετικούς σκόρερ, γεγονός που υπογραμμίζει την ομαδική του επίδοση στην επίθεση. Η αποτελεσματικότητα των παικτών ήταν καθοριστική για την ευρεία νίκη.

Πρώτοι σκόρερ των νικητών αναδείχθηκαν οι Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Δημήτρης Νικολαΐδης και Νίκος Παπανικολάου, οι οποίοι πέτυχαν από πέντε γκολ ο καθένας. Τέσσερα τέρματα πρόσθεσε ο Νίκος Παπασηφάκης, ενώ ο Στάθης Καλογερόπουλος συνέβαλε με τρία γκολ στην επιθετική παραγωγή της ομάδας.

Η βαθμολογική θέση και τα σενάρια

Μετά την επικράτηση επί του Παλαιού Φαλήρου, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται προσωρινά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Water Polo League. Έχει συγκεντρώσει 18 βαθμούς, έχοντας στο ενεργητικό του έξι νίκες και δύο ήττες. Οι ήττες αυτές προήλθαν από τον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Ολυμπιακό.

Μπροστά από τον Παναθηναϊκό, στη δεύτερη θέση, βρίσκεται ο Πανιώνιος με 21 βαθμούς, ενώ στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει ο αήττητος Ολυμπιακός με 24 βαθμούς.

Η οριστική διαμόρφωση της τρίτης θέσης, και το αν ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει σε αυτή, θα εξαρτηθεί από το ντέρμπι της όγδοης αγωνιστικής μεταξύ Βουλιαγμένης και Απόλλωνα Σμύρνης. Σε περίπτωση που οι «μπέμπηδες» (Βουλιαγμένη) επικρατήσουν, θα ξεπεράσουν τον Παναθηναϊκό και θα ανέβουν στη δεύτερη θέση. Αντίθετα, σε περίπτωση νίκης του Απόλλωνα Σμύρνης, θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko