Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιβληθεί της Καρδίτσας με τελικό σκορ 74-69, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα της Καρδίτσας, στη Θεσσαλία. Αυτή η νίκη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σηματοδοτεί το έβδομο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για τους «ασπρόμαυρους» στο φετινό πρωτάθλημα. Πρόκειται για ένα ιστορικό σερί νικών, το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί στην ιστορία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα Ελλάδας.

Η δύσκολη επικράτηση στην Καρδίτσα

Το απόγευμα για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι στην έδρα της Καρδίτσας αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολο, όπως μαρτυρά και η τελική διαφορά των πέντε πόντων. Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο σε ένα παιχνίδι με χαμηλό ρυθμό και ένταση, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη πόντων και για τις δύο ομάδες. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρήκε τα πράγματα ιδιαίτερα σκούρα απέναντι στην τοπική ομάδα, η οποία έδειξε αξιόλογη αντίσταση.

Παρά τις δυσκολίες και την πίεση που δέχτηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να βρουν μεγάλα σουτ σε κρίσιμα σημεία. Αυτή η αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες στιγμές, σε συνδυασμό με την απόδοση βασικών παικτών, ήταν καθοριστική για να εξασφαλιστεί το θετικό αποτέλεσμα με το τελικό 74-69.

Οι πρωταγωνιστές της ασπρόμαυρης νίκης

Στην επιτυχία του ΠΑΟΚ συνέβαλαν καθοριστικά αρκετοί παίκτες, οι οποίοι βρέθηκαν σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Μπριν Ταϊρί αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για τον «Δικέφαλο του Βορρά» με 17 πόντους, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την επιθετική του παρουσία και την ικανότητά του να σκοράρει.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Χάτζινς, ο οποίος πρόσθεσε 12 πόντους στην επίθεση, ενώ ο Φόστερ σημείωσε 10 πόντους, δείχνοντας την αξία του στην επίθεση της ομάδας. Ο Νικ Καλάθης είχε μια ακόμα σούπερ βραδιά, προσφέροντας 10 ασίστ, παρά τα 3 λάθη που υπέπεσε, και συνεισφέροντας και 6 πόντους στο σκοράρισμα της ομάδας του, οργανώνοντας αποτελεσματικά το παιχνίδι.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του Αλεξάντερ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ο παίκτης-κλειδί της αναμέτρησης. Ο Αλεξάντερ σημείωσε 10 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 6 ήταν επιθετικά. Ένα από αυτά τα επιθετικά ριμπάουντ αποδείχθηκε το πλέον κρίσιμο, καθώς ήρθε στο σκορ 67-70, δίνοντας νέα πνοή στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση.

Το ιστορικό σερί και η πορεία στο πρωτάθλημα

Με την επικράτηση επί της Καρδίτσας, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις επτά συνεχόμενες νίκες στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Αυτό το επίτευγμα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον σύλλογο, καθώς δείχνει τη δυναμική και τη σταθερότητα που έχει αποκτήσει η ομάδα.

Το σερί των επτά νικών είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί στην ιστορία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την εξαιρετική πορεία της ομάδας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και την ικανότητά της να διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης σε κάθε παιχνίδι.

Η αντίσταση της Καρδίτσας

Από την πλευρά της Καρδίτσας, παρά την ήττα, η ομάδα έδειξε αξιόλογη αντίσταση απέναντι στον ΠΑΟΚ, διατηρώντας το παιχνίδι ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος. Ο Τέρνερ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Καρδίτσα, σημειώνοντας 16 πόντους και προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το τελικό σκορ 69-74 αντικατοπτρίζει την ανταγωνιστικότητα του αγώνα, όπου οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο. Η Καρδίτσα πάλεψε σκληρά για ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της, προσφέροντας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta